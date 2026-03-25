デニーズが誇る初夏の風物詩が、７年ぶりに復活！ “花のしずく”タイ産マンゴー使用「マンゴーデザート」７品〜2026年4月8日(水) デニーズ全店で販売開始〜

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フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに！ タイマンゴーを代表する品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴です。その最大の魅力は、ジューシーでなめらかな食感とやさしい甘さ。産地から空輸で運ばれたマンゴーは、徹底した熟度管理のもと、お店へ届けられるので、いつご来店いただいても食べ頃の状態に出会えます。お好みでレモンを絞って、トロピカルな香りと贅沢な甘さをお楽しみください。 季節のフルーツ〜タイマンゴー 890円(税込979円)フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに！ タイマンゴーを代表する品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴です。その最大の魅力は、ジューシーでなめらかな食感とやさしい甘さ。産地から空輸で運ばれたマンゴーは、徹底した熟度管理のもと、お店へ届けられるので、いつご来店いただいても食べ頃の状態に出会えます。お好みでレモンを絞って、トロピカルな香りと贅沢な甘さをお楽しみください。





マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ 900円(税込990円)さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーを華やかなデザートに。みずみずしいマンゴーや甘酸っぱいマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソースなど、マンゴーを使った素材を彩りよく盛り合わせました。焼きたてのデニッシュに、すっきりとした味わいのレモンチーズクリームをとろ〜り。濃厚なチョコソースが絶妙なアクセントになっています。あたたかいデニッシュと、ひんやりとしたソルベやアイスの温度差も楽しい一皿です。フレッシュマンゴーのパルフェ 790円(税込869円)南国の太陽と豊かな大地に育まれた、フレッシュなマンゴーが主役のパルフェ。濃厚なマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソース、マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリーム、ハイビスカスとラズベリーが香るハイビスカスゼリーなどを盛り合わせた、南国ムード満点のデザート。口いっぱいに広がる、トロピカルな味わいをぜひご堪能ください。マンゴーのちょこっとパルフェ 540円(税込594円)マンゴーが爽やかに香る、ちょこっとサイズがうれしいパルフェ。マンゴーとパッションフルーツが香るエキゾチッククリームが、よりトロピカルな雰囲気を演出。ちょこっとお手頃な価格とほどよいサイズで、食後やティータイムなど、甘いものを少しだけ食べたいときにもおすすめです。マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て 430円(税込473円)とろけるような口どけのマンゴーと、食感も楽しいナタデココを組み合わせて、さっぱりとしたデザートに仕立てました。ジューシーなマンゴーの果実と、クリーミーなヨーグルトは相性抜群！ マンゴーとパッションフルーツをブレンドしたエキゾチッククリームが、トロピカルな味わいをより一層引き立てます。口いっぱいに広がる爽やかな余韻は、食後のデザートにもぴったりです。マンゴーのフレッシュ！ 790円(税込869円)食べ頃のマンゴーをフレッシュなドリンクに！ 果実本来の香りと甘さをそのままに、みずみずしいマンゴーの魅力をグラスにぎゅっと閉じ込めました。ひと口ごとに、南国フルーツならではのトロピカルな風味が広がります。芳醇なマンゴーをしっかりと感じながらも、すっきりとしたのどごしで、気温が高くなるこれからの季節にぴったりです。