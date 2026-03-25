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デニーズが誇る初夏の風物詩が、７年ぶりに復活！ “花のしずく”タイ産マンゴー使用「マンゴーデザート」７品〜2026年4月8日(水) デニーズ全店で販売開始〜
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年4月8日（水）より、「マンゴーデザート」7品をデニーズ全店で販売開始します。
■マンゴーデザート 復活の背景
1987年の初登場以来、デニーズの初夏を彩る期間限定フェアとして多くのお客様に親しまれてきた「マンゴーデザート」。2019年を最後に一時休止しておりましたが、このたび、多くのお客様からのご要望にお応えし、復活を実現再開を待ちわびる多くのお客様の声にお応えし、2019年以来７年ぶりに全店での復活を実現しました。
産地で味わうような食べごろの美味しさをお客様のテーブルへお届けするため、登場当時から空輸での仕入れにこだわってきました。新型コロナウイルスの影響で一時販売を見合わせておりましたが、このたびバイヤーの熱い想いが実り、今年はタイ産のマンゴーをついに全店で販売再開できることとなりました。今回、タイ産マンゴーを用いたデザートを全国のデニーズ全店で販売開始します。長年にわたり「デニーズの初夏＝マンゴー」と思い出していただける存在として、今年も皆さまのテーブルに初夏の味わいをお届けします。
■素材紹介：タイ産マンゴー「ナンドクマイ」
今回使用するのは、タイ産の代表品種「ナンドクマイ」。名前は“花のしずく”を意味し、やさしい甘み、酸味や繊維感の少ないとろけるようななめらかな口どけ、芳醇な香りが特長です。
【 タイ産マンゴー「ナンドクマイ」 美味しさの理由 】
特に成熟期（主に3月〜5月）に訪れる高温で雨の少ない「暑季」の強い日差しが、マンゴーの糖度を高める重要な要素となり、甘みをしっかり蓄えます。その名にちなみ、デザートでは花びらのように美しくカットして仕立てています。
■メニュー概要
フレッシュマンゴーのザ・サンデー 1,940円(税込2,134円)
あざやかに輝くマンゴーを贅沢に味わうザ・サンデー！タイ産マンゴーの代表品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する美しい名前にちなみ、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てました。真っ赤にきらめくハイビスカスベリーゼリーは、見た目と味わいのアクセント。マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリームや、すっきりとしたレモンチーズクリームが、芳醇なマンゴーの味わいを引き立てます。
マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ 900円(税込990円)
さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーを華やかなデザートに。みずみずしいマンゴーや甘酸っぱいマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソースなど、マンゴーを使った素材を彩りよく盛り合わせました。焼きたてのデニッシュに、すっきりとした味わいのレモンチーズクリームをとろ〜り。濃厚なチョコソースが絶妙なアクセントになっています。あたたかいデニッシュと、ひんやりとしたソルベやアイスの温度差も楽しい一皿です。
フレッシュマンゴーのパルフェ 790円(税込869円)
南国の太陽と豊かな大地に育まれた、フレッシュなマンゴーが主役のパルフェ。濃厚なマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソース、マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリーム、ハイビスカスとラズベリーが香るハイビスカスゼリーなどを盛り合わせた、南国ムード満点のデザート。口いっぱいに広がる、トロピカルな味わいをぜひご堪能ください。
マンゴーのちょこっとパルフェ 540円(税込594円)
マンゴーが爽やかに香る、ちょこっとサイズがうれしいパルフェ。マンゴーとパッションフルーツが香るエキゾチッククリームが、よりトロピカルな雰囲気を演出。ちょこっとお手頃な価格とほどよいサイズで、食後やティータイムなど、甘いものを少しだけ食べたいときにもおすすめです。
マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て 430円(税込473円)
とろけるような口どけのマンゴーと、食感も楽しいナタデココを組み合わせて、さっぱりとしたデザートに仕立てました。ジューシーなマンゴーの果実と、クリーミーなヨーグルトは相性抜群！ マンゴーとパッションフルーツをブレンドしたエキゾチッククリームが、トロピカルな味わいをより一層引き立てます。口いっぱいに広がる爽やかな余韻は、食後のデザートにもぴったりです。
マンゴーのフレッシュ！ 790円(税込869円)
食べ頃のマンゴーをフレッシュなドリンクに！ 果実本来の香りと甘さをそのままに、みずみずしいマンゴーの魅力をグラスにぎゅっと閉じ込めました。ひと口ごとに、南国フルーツならではのトロピカルな風味が広がります。芳醇なマンゴーをしっかりと感じながらも、すっきりとしたのどごしで、気温が高くなるこれからの季節にぴったりです。
季節のフルーツ〜タイマンゴー 890円(税込979円)
フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに！ タイマンゴーを代表する品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴です。その最大の魅力は、ジューシーでなめらかな食感とやさしい甘さ。産地から空輸で運ばれたマンゴーは、徹底した熟度管理のもと、お店へ届けられるので、いつご来店いただいても食べ頃の状態に出会えます。お好みでレモンを絞って、トロピカルな香りと贅沢な甘さをお楽しみください。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※マンゴーソルベに使われている品種はタイマンゴーではありません。
※新宿西口店・赤坂駅前店では、「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」の取り扱いはございません。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/mango/
■マンゴーデザート 復活の背景
1987年の初登場以来、デニーズの初夏を彩る期間限定フェアとして多くのお客様に親しまれてきた「マンゴーデザート」。2019年を最後に一時休止しておりましたが、このたび、多くのお客様からのご要望にお応えし、復活を実現再開を待ちわびる多くのお客様の声にお応えし、2019年以来７年ぶりに全店での復活を実現しました。
■素材紹介：タイ産マンゴー「ナンドクマイ」
今回使用するのは、タイ産の代表品種「ナンドクマイ」。名前は“花のしずく”を意味し、やさしい甘み、酸味や繊維感の少ないとろけるようななめらかな口どけ、芳醇な香りが特長です。
【 タイ産マンゴー「ナンドクマイ」 美味しさの理由 】
特に成熟期（主に3月〜5月）に訪れる高温で雨の少ない「暑季」の強い日差しが、マンゴーの糖度を高める重要な要素となり、甘みをしっかり蓄えます。その名にちなみ、デザートでは花びらのように美しくカットして仕立てています。
■メニュー概要
フレッシュマンゴーのザ・サンデー 1,940円(税込2,134円)
あざやかに輝くマンゴーを贅沢に味わうザ・サンデー！タイ産マンゴーの代表品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する美しい名前にちなみ、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てました。真っ赤にきらめくハイビスカスベリーゼリーは、見た目と味わいのアクセント。マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリームや、すっきりとしたレモンチーズクリームが、芳醇なマンゴーの味わいを引き立てます。
マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ 900円(税込990円)
さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーを華やかなデザートに。みずみずしいマンゴーや甘酸っぱいマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソースなど、マンゴーを使った素材を彩りよく盛り合わせました。焼きたてのデニッシュに、すっきりとした味わいのレモンチーズクリームをとろ〜り。濃厚なチョコソースが絶妙なアクセントになっています。あたたかいデニッシュと、ひんやりとしたソルベやアイスの温度差も楽しい一皿です。
フレッシュマンゴーのパルフェ 790円(税込869円)
南国の太陽と豊かな大地に育まれた、フレッシュなマンゴーが主役のパルフェ。濃厚なマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソース、マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリーム、ハイビスカスとラズベリーが香るハイビスカスゼリーなどを盛り合わせた、南国ムード満点のデザート。口いっぱいに広がる、トロピカルな味わいをぜひご堪能ください。
マンゴーのちょこっとパルフェ 540円(税込594円)
マンゴーが爽やかに香る、ちょこっとサイズがうれしいパルフェ。マンゴーとパッションフルーツが香るエキゾチッククリームが、よりトロピカルな雰囲気を演出。ちょこっとお手頃な価格とほどよいサイズで、食後やティータイムなど、甘いものを少しだけ食べたいときにもおすすめです。
マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て 430円(税込473円)
とろけるような口どけのマンゴーと、食感も楽しいナタデココを組み合わせて、さっぱりとしたデザートに仕立てました。ジューシーなマンゴーの果実と、クリーミーなヨーグルトは相性抜群！ マンゴーとパッションフルーツをブレンドしたエキゾチッククリームが、トロピカルな味わいをより一層引き立てます。口いっぱいに広がる爽やかな余韻は、食後のデザートにもぴったりです。
マンゴーのフレッシュ！ 790円(税込869円)
食べ頃のマンゴーをフレッシュなドリンクに！ 果実本来の香りと甘さをそのままに、みずみずしいマンゴーの魅力をグラスにぎゅっと閉じ込めました。ひと口ごとに、南国フルーツならではのトロピカルな風味が広がります。芳醇なマンゴーをしっかりと感じながらも、すっきりとしたのどごしで、気温が高くなるこれからの季節にぴったりです。
季節のフルーツ〜タイマンゴー 890円(税込979円)
フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに！ タイマンゴーを代表する品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴です。その最大の魅力は、ジューシーでなめらかな食感とやさしい甘さ。産地から空輸で運ばれたマンゴーは、徹底した熟度管理のもと、お店へ届けられるので、いつご来店いただいても食べ頃の状態に出会えます。お好みでレモンを絞って、トロピカルな香りと贅沢な甘さをお楽しみください。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※マンゴーソルベに使われている品種はタイマンゴーではありません。
※新宿西口店・赤坂駅前店では、「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」の取り扱いはございません。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
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