レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本コールドプレスジュース市場2035年に2億6,834万米ドル到達予測 CAGR8.89％で加速するウェルネス志向とプレミアム飲料需要
日本コールドプレスジュース市場は、2025年から2035年までに1億1,420万米ドルから2億6,834万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）8.89％で成長すると見込まれています。この市場の成長は、消費者の健康志向とクリーンラベル製品への関心の高まりに支えられています。特に、コールドプレスジュースは、従来のジュース製法に比べて栄養素をより多く保持できるため、健康効果が高いと認識されています。
コールドプレスジュースの製造技術とその特徴
コールドプレスジュースは、果物や野菜を高圧で絞り出すプロセスを使用するため、「熱を加えずに抽出する」特徴があります。この技術により、ジュースに含まれる栄養素や天然風味、酵素などがより多く保持され、製品の品質が向上します。これにより、消費者は従来のジュースよりも栄養価が高いとされるコールドプレスジュースを好んで選択します。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-cold-pressed-juice-market
市場牽引要因：自然派・クリーンラベル製品の需要
日本の消費者は、透明性や純度を重視し、人工香料や保存料、添加糖を含まない製品を求める傾向にあります。コールドプレスジュースはこれらのニーズに応える製品であり、自然由来の成分で作られたジュースとして支持されています。特に都市部における働く専門職層や健康志向の消費者の間で人気が高まり、健康的な生活スタイルを追求するためにこれらの製品を選ぶ傾向が強くなっています。
市場の制約：製造コストの高さ
コールドプレスジュースの製造は、油圧プレスと呼ばれる高価な機械を使用するため、製造コストが高くなります。このため、価格に敏感な消費者層には手が届きにくい場合があり、従来のジュースよりも価格が高いというデメリットがあります。また、製造過程で大量の廃棄物が発生するため、環境への影響や廃棄物処理にも課題があります。
プレミアム化とライフスタイルのトレンド
日本の消費者は、品質が高く、健康に良いとされる商品には価格を惜しまない傾向があります。特に東京などの都市部では、健康志向の高い消費者がプレミアムなコールドプレスジュースを選ぶことが増えています。フィットネスクラブやヨガスタジオ、自然派カフェの増加により、コールドプレスジュースは健康的なライフスタイルを象徴する飲み物として位置づけられています。これにより、プレミアム市場の拡大が市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Naked Juice Company (PepsiCo, Inc.)
● Odwalla, Inc. (Coca-Cola Company)
● Tropicana BraNDS Group
● Suja Life, LLC
● The Hain Celestial Group, Inc.
● Rakyan Bottles Private Limited (Raw Pressery)
● Pressed Juicery, Inc.
● Organic Avenue
● Evolution Fresh, Inc. (Starbucks Corporation)
● Mama Juice
市場機会：野菜ジュースの成長
コールドプレスジュース市場の中でも、特に野菜ジュースのセグメントは急成長を遂げると予測されています。健康とウェルネスの関心が高まる中、消費者は栄養価の高い野菜ジュースを日常生活に取り入れるようになっています。コールドプレス製法の野菜ジュースは、手軽に栄養を摂取できるため、忙しい生活を送る消費者にとって非常に魅力的な選択肢です。これにより、野菜ジュース市場の拡大が加速することが予想されます。
コールドプレスジュースの製造技術とその特徴
コールドプレスジュースは、果物や野菜を高圧で絞り出すプロセスを使用するため、「熱を加えずに抽出する」特徴があります。この技術により、ジュースに含まれる栄養素や天然風味、酵素などがより多く保持され、製品の品質が向上します。これにより、消費者は従来のジュースよりも栄養価が高いとされるコールドプレスジュースを好んで選択します。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-cold-pressed-juice-market
市場牽引要因：自然派・クリーンラベル製品の需要
日本の消費者は、透明性や純度を重視し、人工香料や保存料、添加糖を含まない製品を求める傾向にあります。コールドプレスジュースはこれらのニーズに応える製品であり、自然由来の成分で作られたジュースとして支持されています。特に都市部における働く専門職層や健康志向の消費者の間で人気が高まり、健康的な生活スタイルを追求するためにこれらの製品を選ぶ傾向が強くなっています。
市場の制約：製造コストの高さ
コールドプレスジュースの製造は、油圧プレスと呼ばれる高価な機械を使用するため、製造コストが高くなります。このため、価格に敏感な消費者層には手が届きにくい場合があり、従来のジュースよりも価格が高いというデメリットがあります。また、製造過程で大量の廃棄物が発生するため、環境への影響や廃棄物処理にも課題があります。
プレミアム化とライフスタイルのトレンド
日本の消費者は、品質が高く、健康に良いとされる商品には価格を惜しまない傾向があります。特に東京などの都市部では、健康志向の高い消費者がプレミアムなコールドプレスジュースを選ぶことが増えています。フィットネスクラブやヨガスタジオ、自然派カフェの増加により、コールドプレスジュースは健康的なライフスタイルを象徴する飲み物として位置づけられています。これにより、プレミアム市場の拡大が市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Naked Juice Company (PepsiCo, Inc.)
● Odwalla, Inc. (Coca-Cola Company)
● Tropicana BraNDS Group
● Suja Life, LLC
● The Hain Celestial Group, Inc.
● Rakyan Bottles Private Limited (Raw Pressery)
● Pressed Juicery, Inc.
● Organic Avenue
● Evolution Fresh, Inc. (Starbucks Corporation)
● Mama Juice
市場機会：野菜ジュースの成長
コールドプレスジュース市場の中でも、特に野菜ジュースのセグメントは急成長を遂げると予測されています。健康とウェルネスの関心が高まる中、消費者は栄養価の高い野菜ジュースを日常生活に取り入れるようになっています。コールドプレス製法の野菜ジュースは、手軽に栄養を摂取できるため、忙しい生活を送る消費者にとって非常に魅力的な選択肢です。これにより、野菜ジュース市場の拡大が加速することが予想されます。