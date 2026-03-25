https://www.risktaisaku.com/articles/-/110398

リスクマネジメントとBCPの専門メディアであるリスク対策.comは4月16日（木）、地経学と経済安全保障を専門とするシンクタンクである地経学研究所で主任客員研究員を務める田上英樹氏をむかえ、リスク対策.com編集長の中澤 幸介との対談イベントを開催します。昨年11月に上梓された田上氏の『地経学リスクからみた経済安全保障20の新常識』で提示されたのは、多くの部署が経済安全保障の関連業務に巻き込まれることでした。もはや、「関係ない」では済まされない問題です。今回の対談では危機管理との共通と相違の観点から、経済安全保障リスクに組織的に取り組む方法に迫ります。

プログラム

＜基調講演＞ 「企業視点での経済安全保障 現場化ノウハウ／部署別の対応」 地経学研究所 主任客員研究員 田上 英樹 「経済安全保障リスクに備える危機管理」 田上 英樹×中澤 幸介（リスク対策.com 編集長）

概要

◆日時：2026年4月16日（木）14時～15時30分◆主催：リスク対策.com（株式会社新建新聞社）◆定員：70人◆参加費：無料 ※リスク対策.comの無料会員登録が必要となります。◆会場：赤坂スターゲートプラザ B1F ルームA

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