【株式会社TACプロフェッションバンク】会計士・税理士、財務・経理担当者の就職・転職意識調査 2025 winter

概要

TAC株式会社

・現職中の参加者の現年収は「601万円以上」が最も多く、未就業者の回答も含めた希望年収では「401万～500万円」の回答が最多となった。

・印象に残った訪問先についてその理由は、「仕事内容」「事業内容」など、仕事の中身が印象に残った理由として挙げられる傾向がある。

・転職の検討動機については、「新しいことへの挑戦」「仕事内容」が多く挙げられ、挑戦意欲や仕事内容への関心といった前向きな動機が多い様子が伺える。

・就職・転職活動中、法人・事務所に開示してほしい情報については、「入社後のキャリアパス」「職場環境」といった、入社後の働き方が具体的に想像できる情報が求められる傾向がある。

・選考に至った場合の法人・事務所への要望については、実際に働いている方と話す場の設定やオフィス見学など、職場環境が具体的に想像できる機会が求められる傾向がある。

・就職・転職活動をする際に活用するものについては、人事担当者や実際に働いている方と直接気軽に話せるようなイベント形式の媒体が多く挙げられた。

会計士・税理士、財務・経理担当者の就職・転職意識調査 2025 winter

1.調査概要

調査方法：アンケート用紙記入による調査

調査日：2025年11月30日(日) 会計人のための就職説明会 (東京会場)

2025年11月29日(土) 会計人のための就職説明会 (大阪会場)

2025年12月3日(水) 会計人のための就職説明会 (名古屋会場)

調査対象：イベント参加者

対象者数：参加者のうち、アンケート回答者158名

2.対象者属性

エリア：関東91名、東海18名、関西49名

年代：20代109名、30代37名、40代以上12名

現年収(有効回答数63)：300万円以下16名、301万～400万円14名、

401万～500万円9名、501万～600万円7名、601万円以上17名

希望年収(有効回答数140)：300万円以下3名、301万～400万円37名、

401万～500万円47名、501万～600万円30名、601万円以上23名

資格取得状況：税理士科目合格以上123名、公認会計士短答合格5名、公認会計士受験経験有3名、

日商簿記1級1名、日商簿記2級19名、日商簿記3級6名、その他1名

税理士科目合格以上内訳：5科目7名、4科目11名、3科目26名、2科目48名、1科目31名

3.印象に残った訪問先について、その理由(複数回答可)

いずれの年代でも「仕事内容」「事業内容」が最も多く挙げられ、条件面よりもどのような環境でどのような仕事ができるのか、仕事の中身が印象に残った理由として挙げられる傾向がある。

また、20代は他年代と比べて、雰囲気や説明会での印象など感覚的な項目の割合が高い。一方で、30代・40代以上では自己成長やキャリアパスなどキャリア視点に関する項目の割合が高く、年代によって関心の違いが伺える。

4.転職の検討動機(複数回答可)

いずれの年代でも「新しいことへの挑戦」「仕事内容」が多く挙げられた。条件面や環境に関する項目の回答も一定数あるが、挑戦意欲や仕事内容への関心といった前向きな動機が多い様子が伺える。

また年代が上がるにつれて、ライフスタイルの変化や転勤・配置転換など、生活や外的要因に関する項目の割合が高まる傾向がある。

5.就職・転職活動中、法人・事務所に開示してほしい情報(複数回答可)

全体の回答より、「入社後のキャリアパス」「職場環境」といった、入社後の働き方が具体的に想像できる情報が求められる傾向がある。

また、20代は他年代と比べて、給与や研修体制など条件や制度に関する項目の割合が高く、労働環境への関心も高い様子が伺える。一方で、30代では仕事内容やキャリアパスなど、キャリア形成に直結する情報への関心が高めであった。40代以上では他年代と比べて、離職率や制度面などの幅広い項目の割合が高く、キャリア形成に加えて安定した働き方への関心が高い傾向がある。

6.選考に至った場合の法人・事務所への要望(複数回答可)

いずれの年代でも、実際に働いている方と話す場の設定やオフィス見学など、職場環境が具体的に想像できる機会が求められる傾向がある。

また、年代が上がるにつれて、上司や経営者(代表)、中途入社社員と話す機会など、法人・事務所全体の雰囲気が把握できるような機会が求められる傾向がある。

7.就職・転職活動をする際に活用するもの(複数回答可)

いずれの年代でも、人事担当者や実際に働いている方と直接気軽に話せるようなイベント形式の媒体が多く挙げられた。

また、年代が上がるにつれて、人材紹介サービスや求人広告サービスなど他媒体の割合も高まり、様々な方法を活用して就職・転職活動を進める様子が伺える。

■調査結果の公表サイトについて

今回の調査内容は、当社運営の会計士・税理士の為の就職・転職サポートサービス「TACキャリアナビ」のWebサイト内(https://tacnavi.com/)にも掲載しております。

■調査資料のご利用に関して

調査資料をご利用いただく場合、出典「TACキャリアナビ」と必ず明記してください。

その他、ご利用に関してご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

■「TACキャリアナビ」の特長

1.会計士・税理士、財務・経理職の専門就職・転職エージェント最大級の求人数

資格の学校TACグループが長年蓄積した会計業界との深いリレーションを活かし、非公開求人を含め、常時2,000件以上の求人情報をご用意しております。

2.会計士・税理士、財務・経理業務に精通したアドバイザーが在籍

一般的な就職・転職アドバイザーと異なり、資格取得支援など会計士・税理士を目指す方たち特有の就職・転職ポイントを押さえて、最適な就職・転職をサポートします。

3.充実した就職・転職サポート

提出書類の作成サポートや面接対策など、実際の就職・転職ステップ全体をきめ細かくサポートします。

4.Web面談対応

Web面談にも対応。遠方や現職の都合で時間がとりづらい方でも気軽にご相談いただけます。

■TACプロフェッションバンクについて

株式会社TACプロフェッションバンクは資格の学校TACを運営するTACグループに属する、会計士・税理士、財務・経理担当者専門の就職・転職エージェントです。

会計士・税理士専門の就職・転職サポートサービス TACキャリアナビ(https://tacnavi.com/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社TACプロフェッションバンク

【TEL】03-3518-6775

【e-mail】tpb-info@tac-school.co.jp

【住所】東京都千代田区神田神保町1-103 東京パークタワー2階(〒101-0051)

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