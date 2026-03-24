株式会社アスライズは、東京・秋葉原に24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」を2026年3月28日(土)にオープンいたします。





「スマートカフェ」詳細URL： https://www.smart-cafe.jp/





店舗外観





■店舗の特徴

＊スマートカフェは24時間利用できるセルフ型の無人カフェです。

ドリンクを購入するだけで利用でき、24時間いつでも自分のペースで過ごせるカフェスタイルです。





＊Wi-Fi・電源完備、時間制限なしの快適空間

店内にはWi-Fiと電源を完備し、時間制限なく利用できる環境を整えています。

PC作業や勉強等の作業や集中したい時間にも適した空間です。





＊気軽にスマートにカフェ時間

自宅でも職場でもない新しい居場所として、誰でも気軽に利用できる空間を目指しています。

ちょっとした休憩など、用途に応じて自由に使えるのが特徴です。

さまざまなライフスタイルの人にご利用いただけます。





自動販売機からの景観

上がりスペースのボックス席

個室感のあるスペース





■店舗概要

店舗名 ： スマートカフェ 秋葉原店

開店日 ： 2026年3月28日(土)

所在地 ： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目25-2 GYB秋葉原1F

アクセス： JR線「秋葉原」駅 徒歩3分

営業時間： 24時間営業

席数 ： 40席

URL ： https://www.smart-cafe.jp/