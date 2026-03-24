＜東京・秋葉原＞24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」3月28日オープン
株式会社アスライズは、東京・秋葉原に24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」を2026年3月28日(土)にオープンいたします。
「スマートカフェ」詳細URL： https://www.smart-cafe.jp/
店舗外観
■店舗の特徴
＊スマートカフェは24時間利用できるセルフ型の無人カフェです。
ドリンクを購入するだけで利用でき、24時間いつでも自分のペースで過ごせるカフェスタイルです。
＊Wi-Fi・電源完備、時間制限なしの快適空間
店内にはWi-Fiと電源を完備し、時間制限なく利用できる環境を整えています。
PC作業や勉強等の作業や集中したい時間にも適した空間です。
＊気軽にスマートにカフェ時間
自宅でも職場でもない新しい居場所として、誰でも気軽に利用できる空間を目指しています。
ちょっとした休憩など、用途に応じて自由に使えるのが特徴です。
さまざまなライフスタイルの人にご利用いただけます。
自動販売機からの景観
上がりスペースのボックス席
個室感のあるスペース
■店舗概要
店舗名 ： スマートカフェ 秋葉原店
開店日 ： 2026年3月28日(土)
所在地 ： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目25-2 GYB秋葉原1F
アクセス： JR線「秋葉原」駅 徒歩3分
営業時間： 24時間営業
席数 ： 40席
URL ： https://www.smart-cafe.jp/