【ジャンクガレッジ大宮駅前店限定】3/25～「まぜそバーガー」第3弾は、濃厚てりやきソース×とろ～り半熟玉子の背徳感！
またりてまぜそバーガー
本商品は、販売期間中、従来の「まぜそば」メニューと完全に入れ替える形で提供しております。「いつものまぜそば」を封印してでも食べていただきたい、自信と遊び心が詰まった一杯です。
■ 「まぜそば」の常識を覆し続ける大宮駅前店から、春を彩るジャンクな新作が登場。甘辛いてりやきと半熟玉子が絡み合う、禁断の味わいが完成！
黄金比の「てりやき＆半熟玉子」コンボ
極太麺の上に、シャキシャキのレタス、たっぷりの挽肉、そして味の決め手となる特製てりやきソースとコク深いマヨネーズを豪快にトッピング。そこに「半熟玉子」を加えれば、中毒性抜群のより濃厚で“まったり”とした味わいが楽しめます。
商品名：またりてまぜそバーガー
価格：（並）990円（税込）
販売期間：2026年3月25日（水）～ ※期間限定・大宮駅前店限定
■ 通常の「まぜそば」をお求めのお客様へ
「いつものジャンクガレッジのまぜそばが食べたい」というお客様には、大変恐縮ながら近隣の「ジャンクガレッジ 大宮2号店」をご案内させていただきます。期間中は「新作の大宮駅前店」「定番の大宮2号店」として、その日の気分に合わせて使い分けていただければ幸いです。
■ 販売店舗情報
【実施店舗】 ジャンクガレッジ 大宮駅前店 （住所：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-24-1）
【近隣店舗のご案内（通常のまぜそばはこちら）】 ジャンクガレッジ 大宮2号店 （住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町2-4）
株式会社 松富士食品について
【会社名】 株式会社 松富士食品
【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F
【代表取締役社長】 瓦葺一利
【創業】 2005年4月18日
【設立】 2008年11月
【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売
【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序
【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/
【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/
問合せ先
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