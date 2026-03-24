母の日に「ありがとう」を歌で贈る。あなただけの歌をつくるサービス「UTALETTA」、始動。

～名前や想いから“世界に一つの歌”を制作する新サービス～







コンセプトグラマー有限会社（所在地：京都市中京区／代表取締役社長：曽和裕次、以下当社）は、名前や想いをもとに"世界に一つのオリジナルソング"を制作するサービス「UTALETTA（ウタレッタ）」の提供を開始します。2026年3月24日よりクラウドファンディングを開始し、母の日に向けた「母の日ありがとうソング」などのプランを先行提供します。





開発の背景とサービス誕生のきっかけ



近年、SNSやメッセージアプリの普及により、離れていても気軽に言葉を送り合えるようになりました。一方で、「本当の気持ちをうまく伝えられない」「あらためて言葉にするのが照れくさい」と感じる人も少なくありません。特に、長年の感謝やねぎらいを伝える「ありがとう」や「おめでとう」ほど、いざ言葉にしようとすると難しさや気恥ずかしさが生まれます。



UTALETTAは、発案者自身の原体験から生まれました。コロナ禍が明けた頃、身近な親族との別れや交通事故、仕事での大きな損失などが重なり、人生で最もつらい時期を経験しました。そのとき、自分を励ますために「自分のための歌」を作ったことで、歌が心の支えになることを実感しました。気持ちを言葉にできずにいる人にとっても、“歌”というかたちであれば想いを届けられるのではないかと考え、この問いかけから「自分や大切な人のための歌を届けるサービス」としてUTALETTAの構想が始まりました。

UTALETTAとは

UTALETTAは、自分自身や大切な人への想いをもとに、世界に一つのオリジナルソングを制作するサービスです。利用者へのヒアリングをもとに歌詞を作詞し、AI技術と音楽制作ノウハウを駆使しながらも、構成から言葉選びまで人の手で丁寧に仕上げます。



完成した楽曲は、以下の形でお届けします。

・歌詞付き専用ウェブページ

・URLでそのまま共有可能

・MP3ダウンロード対応

離れた場所にいる家族や友人にも、サプライズのプレゼントとして楽曲を届けることができます。

利用シーン

UTALETTAは、さまざまなシーンで活用できるサービスです。

例えば、次のような場面を想定しています。

・「母の日」「父の日」の感謝の贈り物

・誕生日のサプライズプレゼント

・卒業や転職など、人生の節目の記念

・落ち込んだときに自分を支える「自分応援ソング」

・企業やブランドの想いを伝えるコンセプトソング

“世界に一つの歌”として届けることで、その瞬間の気持ちや出来事が、特別な体験として記憶に残ると考えています。

クラウドファンディングについて

UTALETTAは現在、サービスの本格展開に向けてクラウドファンディングを実施しています。本プロジェクトでは、オーダーメイドソングの先行提供をはじめ、母の日に「ありがとう」を歌で伝える「母の日ありがとうソング」など、さまざまなリターンを用意しています。





▼ プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/933942/



▼ 母の日ソング サンプル音源（視聴用）

https://utaletta.jp/sample/mother/





▼ 実施期間

2026年3月24日（火）午前11時11分～2026年5月31日（日）

■今後の展望

今後は個人向けサービスに加え、企業やブランド向けのソング制作、地域団体への応援歌など、より幅広い用途への展開を予定しています。具体的には、結婚式や還暦・古希といった人生の節目を彩る記念ソング、周年記念やブランドコンセプトを歌で伝える法人向けソングなど、活用シーンの拡充を図ります。 また、オンラインで完結するギフトとしての使い方だけでなく、イベントやキャンペーン、映像コンテンツとの連携など、「歌によるストーリーテリング」を活かせる場を広げていきます。こうした取り組みを通じて、「歌で想いを届ける」という新しいギフト文化の定着を目指します。

■コンセプトグラマーについて

当社は、京都を拠点にPR・ブランド戦略を手がける専門会社です。創業21年、行政機関・神社から民間企業まで、規模や業種を問わず多様な組織の価値を言葉とストーリーで伝えてきました。その実績をもとに、UTALETTAの開発・運営に取り組んでいます。



【会社概要】

社名：コンセプトグラマー有限会社

所在地：〒604-8221 京都市中京区錦小路通室町西入る天神山町277 K-an 5F

代表者：代表取締役社長 曽和 裕次

設立：2004年9月9日

事業内容：広報PR・ブランディング支援、プレスリリース制作・配信、ウェブサイトや広報ツールの企画・制作、広報PRイベントの企画・運営 ほか

URL：https://conceptglamour.com https://utaletta.jp/