ソウル、韓国、2026年3月24日 /PRNewswire/ -- RETOPIA SALON（代表：パン・ウジョン）は、グローバルオーディション「2026 RETOPIA SALON GLOBAL AUDITION: JAPAN」の開催を発表した。



RETOPIA SALON、4月に「2026 GLOBAL AUDITION: JAPAN」を開催 2027年デビュー予定メンバーを募集



本オーディションは、仙台（4月9日～10日）、沖縄（12日）、大阪・京都（13日～16日）、東京・千葉（17日～21日）、福岡（23日）の各都市にて、全22回にわたり実施される。2008年から2014年の間に生まれた方であれば、性別・国籍を問わず誰でも応募可能で、ボーカル、ラップ、ダンス、演技の中から1分野を選択して参加できる。

RETOPIA SALONは「2027年にデビュー予定の初のボーイズグループの最終メンバーを選抜するとともに、今後展開予定のガールズグループに向けた原石の発掘も目指している。グローバルスターを夢見る多くの方々の応募を期待している」とコメントしている。

同社は日本を皮切りに、インドネシア（ジャカルタ・バンドン）、タイ（バンコク・チェンマイ）、オーストラリア（シドニー・メルボルン・ブリスベン）、アメリカ（ロサンゼルス・オレンジカウンティ・ホノルル）、カナダ（トロント）など、世界18都市を巡回し、大規模なグローバルオーディションを実施する計画だ。

オーディションの詳細は、RETOPIA SALON公式SNSおよび各地域のアカデミー（専門学校）を通じて確認できる。

https://www.instagram.com/retopia.salon/

RETOPIA SALONについて

RETOPIA SALONは、BTSのグローバル成功を牽引したパン・ウジョン代表（元HYBEメディアスタジオ クリエイティブスタジオリーダー）、キム・スリン CCO（元HYBE LABELS JAPAN VP）、パク・ジュンス COO（元HYBEオリジナルコンテンツスタジオ SP）など、HYBE出身の中核メンバーによって設立されたエンターテインメント企業である。

同社は、HYBE在籍時に培った豊富な経験とノウハウをもとに、アーティストマネジメントおよびコンテンツ制作事業を展開している。現在は初のプロジェクトとして、2027年のボーイズグループデビューを準備中であり、BTS JINのYouTubeバラエティ『Run Jin』や、JIMIN & JUNG KOOKのDisney+オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2など、多様なコンテンツ制作にも携わり、業界内外から注目を集めている。

お問い合わせ先

Juwon Hong

pr@retopiasalon.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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