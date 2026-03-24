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『【緊急開催】2026年春・新学期「バイトテロ」再定義と防衛策 〜進化した「バイトテロ」の正体〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年3月31日（火）11時00分〜12時00分にて「【緊急開催】2026年春・新学期「バイトテロ」再定義と防衛策 〜進化した「バイトテロ」の正体〜」セミナーを開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260331/
▼概要
3月から4月にかけての卒業・入学シーズン、スタッフの入れ替わりとともに「リスク」が顕在化します。近年の若者のデジタル感覚は既存のマニュアルを遥かに追い越しており、現在、企業を脅かすのは「目立つための悪ふざけ」ではありません。「ライブ配信」への背景映り込みや、生成AIによる「ディープフェイク加工」、文脈を改ざんされる「切り抜き動画」など、“日常のシェア”に過ぎない投稿が、一瞬にして企業ブランドを毀損する事態が多発しています。
▼以下の方におすすめ
■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年3月31日（火）11時00分〜12時00分
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
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