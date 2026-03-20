京都蜂蜜酒醸造所（運営：株式会社金市商店／本社：京都市中京区）は、2026年3月28日（土）に東京都北区・赤レンガ酒造工場にて開催される、日本最大級のミードイベント「第6回 日本ミードフェスタ」（主催：一般社団法人 日本ミード協会）に出展いたします。当醸造所は、試飲販売ブースへの出展に加え、2026年2月にポーランドで開催された世界最大級のミードコンペティション「Mead Madness Cup 2026」の受賞メーカーとして、当日実施される共同記者会見に登壇いたします。

○蜂蜜酒（ミード）とは

はちみつに酵母と水を加え、発酵させた醸造酒。ヨーロッパなどでは古くから親しまれ、日本でも愛好者が増えています。はちみつらしい甘い味わいが特徴で、アルコール度数は5～16％まで様々。食前や食後に飲みたい濃厚な極甘口のものから、食事とも合わせられるすっきりテイストまで様々な種類があり、使用するはちみつの種類や水、熟成期間や国によって味わいが異なる、知れば知るほどの深いお酒です。

■記者会見登壇 ― 世界大会受賞ミードメーカーとして発信

京都蜂蜜酒醸造所は、「Mead Madness Cup 2026」において以下の賞を受賞しました。・PRO Traditional Sweet Mead部門 ブロンズメダル 「The MEAD(ザ・ミード)」・PRO Sweet Varietal Mead部門 ブロンズメダル「The MEAD くり（ザ・ミード クリ）」受賞メーカーとして共同記者会見に参加し、ミードへの取り組みを発信いたします。本イベントおよび記者会見を通じて、ミードの認知拡大と市場の発展に貢献してまいります。

■日本最大級のミードイベントに出展

「日本ミードフェスタ」は、全国および海外から18ブランド・約60種類のミードが集結する、日本最大級のミードや蜂蜜文化の魅力を体験できるイベントです。京都蜂蜜酒醸造所のブースでは、・自社醸造のミードの試飲・販売・造り手による直接説明を通じて、ミードの魅力を体感いただけます。

■開催概要

イベント名：第6回 日本ミードフェスタ（一般社団法人 日本ミード協会 設立10周年記念大会）日時：2026年3月28日（土）10:10～11:20開会式（関係者・メディア対象）11:20～11:55受賞メーカー共同記者会見（関係者・メディア対象）12:00～16:00一般開場場所：赤レンガ酒造工場 東京都北区滝野川2-6-30（JR王子駅 徒歩約8分）入場料：入場無料※ミード試飲は有料リストバンド（1,500円）が必要イベントURL：https://japan-mead.or.jp/infomation/event/post-184

■受賞商品について

The MEAD（ザ・ミード）（PM1C部門 受賞）内容量：500ml使用蜂蜜：国産百花蜜使用酵母：ワイン酵母副原料：なしアルコール度数：7％※無香料、無着色、グルテンフリーハニーハンター市川拓三郎がセレクトした国産百花蜜を使用し、蜂蜜・酵母・水のみで醸すフラッグシップミードです。非加熱製法により蜂蜜本来の香りと味わいを最大限に活かしています。「これが蜂蜜酒だ」と明確に分かることを意識した京都蜂蜜酒醸造所の代表作で、口に含むと花々を感じさせる豊かな香りが広がります。https://miel-mie.com/c/mead/kyoto-mead/themead?utm_source=atpress&utm_medium=release

The MEAD くり（PM1V3部門 受賞）内容量：500ml使用蜂蜜：国産くり蜂蜜使用酵母：ワイン酵母副原料：なしアルコール度数7％※無香料、無着色、グルテンフリー国産くり蜂蜜だけを贅沢に使用。くり蜂蜜特有のコクと深みを活かし、香ばしさと濃厚な甘みが感じられる味わい。蜂蜜の多様性を感じていただける、単花蜜ならではの個性を際立たせたミードです。https://miel-mie.com/c/mead/kyoto-mead/themead_kuri?utm_source=atpress&utm_medium=release

〇京都蜂蜜酒醸造所のミードについて

ミードを「もっと多くの人に知って楽しんでほしい」との想いから、京都・丸太町にある築約100年の京町家を改装しミード専門の醸造所「京都蜂蜜酒醸造所」を立ち上げました。2024年7月には、蜂蜜の専門家でもある金市商店三代目・ハニーハンター市川拓三郎が厳選した国産百花蜜を原料とし、クラウドファンディングにて目標額の1051％を達成した初醸造酒『The MEAD“First” (ザ・ミード ファースト）』をリリース。多くの支援者の方にご好評をいただきました。2024年10月にはセカンドロットとなる『The MEAD』の一般販売を開始。蜂蜜の風味をしっかりと残し、これが「蜂蜜酒だ」と自信をもってお伝えできる「蜂蜜酒」を目指し挑戦を続けています。＊セミナー、イベントなどの詳細は下記URLから 公式サイト：https://kyoto-mead.jp/

〇ハニーハンター市川拓三郎

金市商店の三代目で、蜂蜜の仕入れを社長の市川拓三郎が自ら行っています。日本中、世界中の養蜂家を訪ね、蜂蜜を仕入するのがハニーハンターの市川拓三郎。年間に食べる蜂蜜は300種類以上、年間の移動距離は地球1.3周分に当たる約52000キロを超えます。養蜂家を直接訪ねることで、蜂蜜がどのような環境で、どのように採られているかを、自らの目と舌で確かめています。そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けしています。ハニーハンターの活動はメディアでもたびたび取り上げられています・毎日放送（MBS）京都知新 2026.3.1 OA 見逃し配信（https://tver.jp/episodes/epjppwj74x ）・関西テレビ「よ～いドン！」となりの人間国宝さん2023.3.15 OA・関西テレビ「よ～いドン！」おしえて！スゴ腕ワーカー2021.5.14 OA など、その他多数出演

●京都蜂蜜酒醸造所に関するリリース

蜂蜜酒（ミード）をもっと知ってほしい京都初！飲んで学べるミード専門醸造所立ち上げへ 老舗蜂蜜屋三代目・ハニーハンターの挑戦 URL：https://newscast.jp/news/4762191【大阪・関西万博で高評価】98%が“美味しい”と回答！ 京都発・関西産蜂蜜で造る蜂蜜酒（ミード） 来場者から驚きの声続出URL：https://newscast.jp/news/4262339

■関連リンク・SNS・動画

株式会社金市商店 公式サイト：https://kaneichi.kyoto/蜂蜜専門店ミールミィInstagram：https://www.instagram.com/mielmie__/蜂蜜専門店ミールミィX：https://x.com/mielmie_shop京都蜂蜜酒醸造所Instagram：https://www.instagram.com/kyotomead/京都蜂蜜酒醸造所X：https://x.com/kyotomead

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。【直営店舗】蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所 2024年3月グランドオープン

本件に関するお問い合わせ担当：市川 電話：075-221-6639 FAX：075-221-3879 pr@kaneichi.kyoto