3月後半から4月にかけての入学・入園シーズンは、卒業・卒園に続き、祝電の利用が増える時期となります。特に遠方に住む祖父母や親族、来賓など式典に出席できない立場から、学校・園宛に祝電を届ける動きが見られます。こうした季節動向を受け、株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）が運営するインターネット電報サービス「電報屋のエクスメール」では、2026年最新版の入学・入園祝い祝電＆ギフト特集を公開しました。特集では、学校・園宛に贈るフラワーギフト付き祝電や、新生活を応援する実用的なギフト商品などを紹介。離れていても祝意を届けられる手段としての祝電活用を提案しています。

■ 入学・入園という人生の新たな節目に広がる祝電のかたち

入学・入園は、子どもたちにとって新しい環境へ踏み出す人生の大切な節目です。新しい友達や先生との出会い、新生活への期待と緊張が入り混じるこの時期に、「おめでとう」とともに未来へのエールを届けたいという想いが高まります。式典宛に送られる祝電は、主に出席がかなわない来賓からの祝意として長く定着してきました。一方で近年は、遠方に住む祖父母や親族が、自宅宛にギフトを添えた祝電を贈るケースも広がっています。直接会えなくても、言葉とともに気持ちを届けられることが、祝電ならではの価値です。入学・入園シーズンは、卒業・卒園に続き、祝電需要が一年の中で最も高まる時期でもあります。式典を支える正式な祝電から、家庭に届く温かなメッセージまで――その“かたち”は多様化しながら、人生の新たな一歩を後押しする存在として広がりを見せています。

■ 想いをかたちに。ケース別・入学／入園祝い祝電セット提案

入学・入園祝いの祝電は、贈る相手や関係性によって、その“かたち”が変わります。格式を大切にする式典宛の祝電から、祖父母が孫へ贈る温かなメッセージまで――。本特集では、贈るシーンごとに「祝電台紙・ギフト・文例」を組み合わせた具体的なセットをご提案。言葉とともに、記憶に残る春のエールを届けるヒントをご紹介します。

（1）遠方の祖父母から孫へ ― はじめての園生活に寄り添う祝電（入園祝い）

入園は、子どもにとって初めての集団生活。期待と同時に、小さな不安も抱える時期です。遠方でなかなか会えない祖父母から届く祝電は、「いつも見守っているよ」という安心を伝える特別な贈り物になります。ぬいぐるみ付きの祝電は、自宅で受け取れるため記念写真にも残しやすく、入園後もそばに置ける存在に。抱きしめられるサイズ感は、新しい環境に向かう心強いおともになります。

～おすすめ文例～○○ちゃん ごにゅうえんおめでとう。おともだちをたくさんつくって、なかよくげんきにかよってくださいね。おじいちゃんもおばあちゃんも いつもおうえんしていますよ。 ――――――――――【商品詳細】電報台紙：プレミアムカード「BEST WISHES」https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id113/ギフト商品：ワンワン＆ぽぅぽ だっこサイズ Shttps://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_112a/――――――――――

（2）大切な甥・姪へ ― 成長を祝う、少し大人の祝電（中学・高校・大学入学）

中学・高校・大学入学は、自立へと向かう大きな節目。新しい環境に進む甥・姪へは、落ち着いたデザインと少し大人びたメッセージで成長を祝います。上品な台紙に、インテリアとしても使える記念ギフトを添えることで、新生活の時間に寄り添う贈り物に。これから始まる日々を応援する気持ちが、より印象的に伝わります。

～おすすめ文例～入学おめでとう。新しい環境での毎日はきっと刺激にあふれていることでしょう。体調に気をつけながら、自分らしく充実した学生生活を送ってください。あなたのさらなる成長を心から応援しています。 ――――――――――【商品詳細】電報台紙：リバティプリント電報「アンジェリカ ガーラ / フェリシテ/ フェルダ」https://www.exmail.co.jp/special/liberty/ギフト商品：ブルーメント クロックフレーム（ピンク／イエロー／パープル）https://www.exmail.co.jp/option_list/mi006/※台紙・ギフトともに複数のカラーをご用意しており、贈る相手に合わせた組み合わせが可能です。――――――――――

（3）入学式に出席できない方から ― 式典に華を添える格式ある祝意（入学祝い・学校宛）

入学式の祝電は、出席がかなわない来賓から学校・園へ贈られる祝意のかたち。式典で披露される祝電は、晴れの場に重みと華やぎを添えます。近年は、台紙だけでなくフラワーギフトを添えて学校宛に贈るケースも増えています。会場装飾の一部として活用され、入学式をより印象深いものにします。

～おすすめ文例～新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。多くを学び、多くの友を得て、夢に向かって大きく羽ばたいてください。皆さまの前途が希望に満ちたものとなりますよう、心よりお祝い申し上げます。――――――――――【商品詳細】電報台紙：布張りカード「希望」https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id127/ギフト商品：季節のアレンジ・暖色系https://www.exmail.co.jp/option_list/ffa012/――――――――――

（4）異動した先生から教え子へ ― 新たな一歩を見守るメッセージ（小学校入学祝い）

卒園後、それぞれの道へ進む子どもたちへ。以前担任していた先生から届く祝電は、「これからも応援しています」という想いを伝える機会になります。離れていてもつながっていることを感じられるメッセージは、子どもにとって大きな励みとなり、ご家庭にとっても心に残る春の贈り物になります。

～おすすめ文例～小学校入学おめでとうございます。みなさんといっしょに過ごした日々を、今でもよく覚えています。これから始まる小学校生活でも、元気いっぱいにがんばってくださいね。ずっと応援しています。――――――――――【商品詳細】電報台紙：紙素材カード「メリー」https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id204/ギフト商品：【バルーン電報】ミッフィー 福だるま S （画像のバルーンは入学祝い専用デザイン）https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_92a_bln/――――――――――

今回ご紹介したケース別セットのほか、入学・入園祝いにおすすめの祝電台紙・ギフト・文例をまとめた特集ページも公開しています。用途やご予算に応じた商品ピックアップに加え、入学・入園祝いでよくある質問（Q&A）も掲載。贈り先が式典宛の場合や自宅宛の場合のポイントなども確認いただけます。

入学・入園祝い 祝電・ギフト特集ページ（本店）https://www.exmail.co.jp/special/graduation/（楽天）https://www.rakuten.ne.jp/gold/exmail/special/graduation.html

■ 春の入学・入園シーズンに向けた当店の取り組み

エクスメールでは、入学・入園祝いの祝電需要が高まる春に向けて、祝電とギフトをより贈りやすくする取り組みを強化しています。

（1）入学祝い専用デザインのバルーン電報を展開

この春は、入学祝い専用デザインのバルーン電報をご用意しました。門出を象徴するモチーフや明るいカラーリングを取り入れ、新生活への期待を感じさせるデザインとなっています。会場装飾としてはもちろん、自宅宛に贈る場合も写真映えする記念ギフトとして人気が高まっています。

（2）入学・入園祝い専用ラッピングに対応

入学・入園祝いの祝電は、式典宛に贈られる正式な祝意としての役割に加え、近年は祖父母や親族からお子さま本人宛で自宅に贈るケースも広がっています。式典宛では、フラワーやぬいぐるみなどのギフトを添えて会場を華やかに演出するご利用があり、個人宛では記念に残る贈り物としての需要が高まっています。当店では、こうした多様な贈り方に対応するため、入学・入園祝い専用ラッピングをご用意。春らしい明るい装いで、祝電とともに届くギフトをより特別な贈り物へと演出します。開封の瞬間から祝意が伝わるよう、細部まで配慮した仕上がりとなっています。

※ご希望の方はご注文時、備考欄に「入学・入園祝いラッピング希望」とご記入ください。

（3）入学・入園祝い祝電の基礎知識をまとめたコラムも公開

入学・入園祝いにおける祝電の贈り方やマナー、申し込み時の注意点、台紙やギフトの選び方を解説したコラムも公開しています。式典宛・自宅宛それぞれのポイントや、関係性別に考える祝電の選び方など、初めて利用する方にも参考となる内容です。特集ページとあわせてご覧いただくことで、より安心して春の祝電をご準備いただけます。

入学・入園祝い 祝電コラム（本店）https://www.exmail.co.jp/column/column-221149/（楽天）https://www.rakuten.co.jp/exmail/contents/nyuen-nyugaku-msg/

■ お届け時期・お申し込みに関するご案内

入学・入園シーズンは祝電のご利用が集中する時期です。安心して大切な日を迎えていただくため、いくつかのポイントをご案内いたします。

（1）お申し込み時期の目安について

入学式・入園式にあわせた祝電は、式の1週間前までのお申し込みを目安にご検討ください。お届けは、式典当日ではなく、式の2～3日前に到着するよう手配いただけると安心です。学校・園側で事前準備がしやすくなります。また、ご注文の際は式典日程のご入力をお忘れのないようお願いいたします。

（2）学校・園宛にお届けする場合

学校・園宛へのお届けは、土日祝日に配達ができない場合がございます。できるだけ平日の開いている時間帯に届くよう配慮を心がけましょう。また、時期的に春季休業中の学校・園もございますので、事前に受け取り可能な日程を確認されることをおすすめします。

（3）フラワーギフトをご利用の場合

フラワーギフトをお届けする場合、地域によっては翌日配達ができないエリアがございます。また、春の繁忙期は配送が混み合うため、余裕をもってのご注文をおすすめします。

■ 春の門出に寄り添う、これからの祝電のかたち

入学・入園は、子どもたちにとって新しい世界への第一歩です。その大切な節目に届けられる祝電は、式典の場を彩る正式な祝意として、また離れて暮らす家族や恩師からのあたたかなエールとして、さまざまなかたちで想いを伝えてきました。近年は、祝電にギフトを添えることで、より記念に残る贈り物として活用される機会も広がっています。式典宛・自宅宛のいずれにおいても、言葉とともに気持ちを届ける文化は、時代に合わせて少しずつその表情を変えながら受け継がれています。エクスメールでは、春の門出に限らず、季節の行事や人生のさまざまな節目に寄り添う商品展開と情報発信を今後も強化してまいります。祝電という文化の価値を大切にしながら、多様な贈り方に応える提案を通じて、「想いをかたちにする」お手伝いを続けてまいります。

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア代表者： 佐合 曜所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F設立： 2001年6月事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業資本金： 10,000,000円URL： https://www.exmail.co.jp/

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。 ＜参考URL＞電報屋のエクスメール 本店https://www.exmail.co.jp/電報屋のエクスメール 楽天市場店https://www.rakuten.co.jp/exmail/