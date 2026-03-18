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【牛角・焼肉酒場】酒飲みに朗報!!『やげん軟骨』1皿無料でおつまみ強化!!1,980円で「2h飲み放題＆焼肉」が楽しめるお得セット『焼肉酒場』が超超大好評御礼キャンペーンを決定！
〜3/23(月)から4/17(金)の平日限定でお得な20日間〜
【同時開催】公式Xで 「抽選で10名様に食事券１万円分が当たる」キャンペーンも実施
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年3月23日（月）から4月17日（金）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』のご注文で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
■2h飲み放題＋焼肉盛り＋ホルモン盛り＋無限枝豆で
1,980円の「焼肉酒場セット」が大好評！
『焼肉酒場セット』とは、お1人様1,980円(税込2,178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販売しているお得なメニューです。「選べるホルモン盛り」は、お酒との相性を考えた「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り 七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2種類からお選びいただけます。
2026年1月21日（水）より定番化した本メニューは、社会人や学生、お一人様 でのご利用など幅広いシーンで支持をいただいており、想定を上回る販売数で推移しています。
※左から「焼肉盛り」「ホルモン白MIX」「ホルモン黒MIX」各1名様分
■さらに！大好評を記念して、
お酒がすすむ「やげん軟骨」が1皿無料！
本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントいたします。 「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに仕上がります。骨の周りにほどよく付いた肉の 旨味も楽しめるのが魅力。味付けは、「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2 種類。ハイボールなどのお酒との相性が良く、焼肉とお酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿です。
【焼肉酒場】やげん軟骨１皿プレゼント 概要
■期間限定 ：2026年3月23日（月）〜4月17日（金） ※平日限定
■キャンペーン対象：焼肉酒場セット
（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）
■価格 ：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
■利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示
■実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。
▼「焼肉酒場」クーポンページはこちら https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
牛角公式 X「フォロー＆リポスト」キャンペーン 概要
■応募方法 ：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト
■応募期間 ：2026年3月23日（月）〜4月5日（日）
■賞品 ：抽選で10名様に牛角のデジタル食事券１万円分をプレゼント
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【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
【同時開催】公式Xで 「抽選で10名様に食事券１万円分が当たる」キャンペーンも実施
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年3月23日（月）から4月17日（金）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』のご注文で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
■2h飲み放題＋焼肉盛り＋ホルモン盛り＋無限枝豆で
1,980円の「焼肉酒場セット」が大好評！
『焼肉酒場セット』とは、お1人様1,980円(税込2,178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販売しているお得なメニューです。「選べるホルモン盛り」は、お酒との相性を考えた「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り 七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2種類からお選びいただけます。
2026年1月21日（水）より定番化した本メニューは、社会人や学生、お一人様 でのご利用など幅広いシーンで支持をいただいており、想定を上回る販売数で推移しています。
※左から「焼肉盛り」「ホルモン白MIX」「ホルモン黒MIX」各1名様分
■さらに！大好評を記念して、
お酒がすすむ「やげん軟骨」が1皿無料！
本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントいたします。 「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに仕上がります。骨の周りにほどよく付いた肉の 旨味も楽しめるのが魅力。味付けは、「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2 種類。ハイボールなどのお酒との相性が良く、焼肉とお酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿です。
【焼肉酒場】やげん軟骨１皿プレゼント 概要
■期間限定 ：2026年3月23日（月）〜4月17日（金） ※平日限定
■キャンペーン対象：焼肉酒場セット
（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）
■キャンペーン内容：「やげん軟骨」を１人１皿プレゼント
■価格 ：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
■利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示
■実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。
▼「焼肉酒場」クーポンページはこちら https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
牛角公式 X「フォロー＆リポスト」キャンペーン 概要
■応募方法 ：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト
■応募期間 ：2026年3月23日（月）〜4月5日（日）
■賞品 ：抽選で10名様に牛角のデジタル食事券１万円分をプレゼント
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「焼肉酒場セット」未実施店舗
記載の店舗では「焼肉酒場セット」を提供しておりません。
※2026年3月18日時点の未実施店舗です。
※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
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※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
▼「焼肉酒場」専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp
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【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200