【牛角・焼肉酒場】酒飲みに朗報!!『やげん軟骨』1皿無料でおつまみ強化!!1,980円で「2h飲み放題＆焼肉」が楽しめるお得セット『焼肉酒場』が超超大好評御礼キャンペーンを決定！

〜3/23(月)から4/17(金)の平日限定でお得な20日間〜【同時開催】公式Xで 「抽選で10名様に食事券１万円分が当たる」キャンペーンも実施コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年3月23日（月）から4月17日（金）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』のご注文で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。















































































































▼「焼肉酒場」専用ページはこちら■2h飲み放題＋焼肉盛り＋ホルモン盛り＋無限枝豆で1,980円の「焼肉酒場セット」が大好評！『焼肉酒場セット』とは、お1人様1,980円(税込2,178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販売しているお得なメニューです。「選べるホルモン盛り」は、お酒との相性を考えた「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り 七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2種類からお選びいただけます。2026年1月21日（水）より定番化した本メニューは、社会人や学生、お一人様 でのご利用など幅広いシーンで支持をいただいており、想定を上回る販売数で推移しています。※左から「焼肉盛り」「ホルモン白MIX」「ホルモン黒MIX」各1名様分■さらに！大好評を記念して、お酒がすすむ「やげん軟骨」が1皿無料！本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントいたします。 「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに仕上がります。骨の周りにほどよく付いた肉の 旨味も楽しめるのが魅力。味付けは、「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り七味)」または「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」の2 種類。ハイボールなどのお酒との相性が良く、焼肉とお酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿です。【焼肉酒場】やげん軟骨１皿プレゼント 概要■期間限定 ：2026年3月23日（月）〜4月17日（金） ※平日限定■キャンペーン対象：焼肉酒場セット（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）

■キャンペーン内容：「やげん軟骨」を１人１皿プレゼント













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■価格 ：1,980円（税込2,178円）※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分■利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示■実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。▼「焼肉酒場」クーポンページはこちら https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp牛角公式 X「フォロー＆リポスト」キャンペーン 概要■応募方法 ：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト■応募期間 ：2026年3月23日（月）〜4月5日（日）■賞品 ：抽選で10名様に牛角のデジタル食事券１万円分をプレゼント

「焼肉酒場セット」未実施店舗

記載の店舗では「焼肉酒場セット」を提供しておりません。



































※2026年3月18日時点の未実施店舗です。



※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。



▼「焼肉酒場」専用ページはこちら



https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202603_yakinikusakaba/cp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_sakaba_cp



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【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳・太田E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200