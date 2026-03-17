【出会いと別れの季節に】プチギフト送料無料キャンペーン開催中！“お守りパワーストーン”を、お世話になったあの人へ｜ハワイ発「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、期間限定にて「プチギフト送料無料キャンペーン」を公式オンラインショップにて開催いたします。

春は、出会いと別れが交差する季節。

お世話になった方へ、そっと「ありがとう」を伝えたくなるこの時期に、心を込めた贈り物をお選びいただける特別企画をご用意いたしました。

本キャンペーンでは、「プチギフト」対象アイテムを含むご注文を送料無料にてお届けいたします。

さらに、対象のプチギフト商品を1点以上ご購入で、他のお買い物もすべて送料無料となります。

小さな天然石に込められた想いは、大切な方のこれからをやさしく見守るお守りに。

贈る方にも贈られる方にも、あたたかな祝福を届けてくれるでしょう。

感謝の気持ちを伝えるギフトとして、また新たな門出を応援するお守りとして。

この機会に、想い出に残る特別な天然石ギフトをぜひお選びください。

キャンペーン概要

■春のありがとうプチギフト

【期間】3月12日(木) 10:00 ～ 3月22日(日)23:59まで

【特典】プチギフト商品が送料無料

→クーポンコード[petit2026] 入力

◆さらに対象のプチギフトを1点以上ご購入で、他のお買い物もすべて【送料無料】

▶キャンペーン詳細はこちらから :https://malulani.info/?mode=grp&gid=3161444

・海外発送については、送料無料の対象外となります。

・自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

・オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

・キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

・配送・お支払い方法については、こちらをご確認ください。

※商品に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

◆おすすめ対象商品

Hawaiian Happiness Charm 対人/アクアマリン

https://malulani.info/?pid=108902098

ハワイの幸運をイメージした、シンプルなお守りチャーム。

幸福・富・コミュニケーション向上に。

Sweet Fragrance

https://malulani.info/?pid=164935198

愛らしさ満載、笑顔とHappyを呼び込むチャーム。

恋愛成就、魅力UP、心の癒し、幸福のお守りに。

Ankle Tiara～Amulet～

https://malulani.info/?pid=168077003

海と月が凛としたきらめきを運ぶ、優雅で高貴なアンクレット。

永遠の愛、健康、厄除け、富貴、幸運のお守りに。

絆”きずな”ミサンガ

https://malulani.info/?pid=140394932

5色のストーンに願いを込めて、手首や足首に結ぶミサンガ。

愛、幸福、健康、金運、守護のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶パワーストーンをプチギフトに♪ 厄除けや健康などお願いごとで選べる天然石をご紹介！

https://malulani.info/column/how-to-choose/35316.html

▶新たな出会いと別れに、心温まる贈り物を：歓迎会＆送別会でのパワーストーン 天然石ギフトアイデア

https://malulani.info/column/basic-knowledge/23942.html

◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。