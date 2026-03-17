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【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』喫茶文化継承に向けた次世代への取り組み“18歳”の高校卒業生へコーヒーを寄贈しました
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、東京都港区の高校を卒業する学生を中心とする約1,000人に対し、コーヒーを寄贈しました。
これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成する当社のプロジェクト『18歳。コーヒーを』の一環です。
高校卒業生へのコーヒーの寄贈について
今回、キーコーヒーでは東京都港区の高校を卒業する学生を中心とする約1,000人に対し、最短10秒でレギュラーコーヒーが楽しめる『KEY DOORS+ JET BREW』を寄贈しました。
コーヒーの寄贈は、2025年12月から2026年3月にかけて順次実施。この取り組みは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成する当社のプロジェクト『18歳。コーヒーを』の一環であり、高校卒業をきっかけにコーヒーの魅力に触れ、「高校卒業後の新しい生活を、コーヒーと共に踏み出してほしい」という思いが込められています。
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「18歳＝成人」の意識を訴求していくプロジェクト『18歳。コーヒーを』について
日本では2022年より18歳が成人として定められました。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。また、株式会社博報堂「100年生活者研究所」が2025年1月に18歳〜80代以上（800名）を対象に実施したアンケートでは、18〜20歳の最近の新成人層の72.9％が「18歳は大人だ」と思う反面、全体では半数近くの43.9％が「18歳は大人だと思わない」と回答しています。
そこで、キーコーヒーでは『18歳。コーヒーを』をキャッチフレーズに、若年層に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していきます。
『18歳。コーヒーを』プロジェクトこれまでの取り組み
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『KEY DOORS+ JET BREW』とは
最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーです。
〈主な特徴〉
https://digitalpr.jp/table_img/2715/130682/130682_web_3.png
・「KEY DOORS+ JET BREW」リリース URL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
・「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビューURL： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
「KEY DOORS+ (キードアーズプラス)」とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いが込められた家庭用コーヒーブランドです。
・「KEY DOORS+」ブランドサイト URL： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
・「KEY DOORS+」開発ストーリーURL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成する当社のプロジェクト『18歳。コーヒーを』の一環です。
高校卒業生へのコーヒーの寄贈について
今回、キーコーヒーでは東京都港区の高校を卒業する学生を中心とする約1,000人に対し、最短10秒でレギュラーコーヒーが楽しめる『KEY DOORS+ JET BREW』を寄贈しました。
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「18歳＝成人」の意識を訴求していくプロジェクト『18歳。コーヒーを』について
日本では2022年より18歳が成人として定められました。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。また、株式会社博報堂「100年生活者研究所」が2025年1月に18歳〜80代以上（800名）を対象に実施したアンケートでは、18〜20歳の最近の新成人層の72.9％が「18歳は大人だ」と思う反面、全体では半数近くの43.9％が「18歳は大人だと思わない」と回答しています。
そこで、キーコーヒーでは『18歳。コーヒーを』をキャッチフレーズに、若年層に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していきます。
『18歳。コーヒーを』プロジェクトこれまでの取り組み
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『KEY DOORS+ JET BREW』とは
最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーです。
〈主な特徴〉
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・「KEY DOORS+ JET BREW」リリース URL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
・「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビューURL： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
「KEY DOORS+ (キードアーズプラス)」とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いが込められた家庭用コーヒーブランドです。
・「KEY DOORS+」ブランドサイト URL： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
・「KEY DOORS+」開発ストーリーURL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp