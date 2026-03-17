【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』喫茶文化継承に向けた次世代への取り組み“18歳”の高校卒業生へコーヒーを寄贈しました

【キーコーヒー】『18歳。コーヒーを』喫茶文化継承に向けた次世代への取り組み“18歳”の高校卒業生へコーヒーを寄贈しました