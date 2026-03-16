eラーニング導入の「迷い」をこの一冊で解消。最新版『eラーニングシステム比較検討資料』を公開！
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」を、さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」を提供し、ご導入・カスタマイズ・運用のご支援を行っております。
イオマガジンでは、2026年3月16日より、最適な教育IT環境の構築を目指す企業・教育機関向けに、『eラーニングシステム比較検討資料』の無料配布を開始いたしました。
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▼資料ダウンロードはこちらから
https://www.io-maga.com/document_request/
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage1】
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資料ご提供の背景：システム選定の「ブラックボックス化」を防ぐために
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現在、企業研修のオンライン化や大学教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する一方で、「自社に最適なシステムがどれか判断がつかない」という担当者様の声が急増しています。機能の多寡（たか）だけで判断し、導入後に「操作が複雑で使われない」「運用コストが膨らむ」といったミスマッチが起きている現状があります。
イオマガジンは、世界240以上の国・地域で4億人以上に利用される「Moodle」の公式パートナーとして培った知見を活かし、中立かつ客観的な視点で「後悔しないシステム選定」のためのガイドラインを策定いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage2】
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本資料の主な構成と見どころ
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本資料は、初めてeラーニングを導入する担当者様から、既存システムのリプレイスを検討中の方まで、幅広くご活用いただける構成となっています。
1. eラーニング選定時の「重要チェックリスト（10項目）」
導入前に必ず確認すべきポイントを網羅。現場の運用を想定した具体的な視点を提供します。
・教材登録やユーザー管理の操作は、ITスキルを問わず直感的に行えるか？
・未受講者へのフォローアップを自動化し、管理工数を削減できるか？
・受講状況やテスト結果をリアルタイムで可視化・分析できるか？
2. 主要eラーニングシステムの徹底比較分析
代表的なシステム群を、注視すべき6つの評価軸で多角的に比較しています。
▼評価軸
操作性／学習管理機能／動画学習機能／運用サポート／セキュリティ／カスタマイズ性
3. なぜ「Moodle」は日本の大学でシェア約40％を誇るのか？
世界最大級の利用者数を誇るLMS「Moodle」が、なぜ日本の教育機関やグローバル企業で選ばれ続けるのか。その圧倒的な拡張性と、教育現場に即した細やかな機能群の背景を詳しく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage3】
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本資料を読むことで得られるメリット
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１）選定基準の明確化
膨大な選択肢の中から、自社に必要な機能を絞り込めるようになります。
２）リスク回避
導入後に陥りやすい「運用上の落とし穴」を事前に把握できます。
イオマガジンでは、2026年3月16日より、最適な教育IT環境の構築を目指す企業・教育機関向けに、『eラーニングシステム比較検討資料』の無料配布を開始いたしました。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage1】
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資料ご提供の背景：システム選定の「ブラックボックス化」を防ぐために
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現在、企業研修のオンライン化や大学教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する一方で、「自社に最適なシステムがどれか判断がつかない」という担当者様の声が急増しています。機能の多寡（たか）だけで判断し、導入後に「操作が複雑で使われない」「運用コストが膨らむ」といったミスマッチが起きている現状があります。
イオマガジンは、世界240以上の国・地域で4億人以上に利用される「Moodle」の公式パートナーとして培った知見を活かし、中立かつ客観的な視点で「後悔しないシステム選定」のためのガイドラインを策定いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage2】
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本資料の主な構成と見どころ
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本資料は、初めてeラーニングを導入する担当者様から、既存システムのリプレイスを検討中の方まで、幅広くご活用いただける構成となっています。
1. eラーニング選定時の「重要チェックリスト（10項目）」
導入前に必ず確認すべきポイントを網羅。現場の運用を想定した具体的な視点を提供します。
・教材登録やユーザー管理の操作は、ITスキルを問わず直感的に行えるか？
・未受講者へのフォローアップを自動化し、管理工数を削減できるか？
・受講状況やテスト結果をリアルタイムで可視化・分析できるか？
2. 主要eラーニングシステムの徹底比較分析
代表的なシステム群を、注視すべき6つの評価軸で多角的に比較しています。
▼評価軸
操作性／学習管理機能／動画学習機能／運用サポート／セキュリティ／カスタマイズ性
3. なぜ「Moodle」は日本の大学でシェア約40％を誇るのか？
世界最大級の利用者数を誇るLMS「Moodle」が、なぜ日本の教育機関やグローバル企業で選ばれ続けるのか。その圧倒的な拡張性と、教育現場に即した細やかな機能群の背景を詳しく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343479/images/bodyimage3】
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本資料を読むことで得られるメリット
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１）選定基準の明確化
膨大な選択肢の中から、自社に必要な機能を絞り込めるようになります。
２）リスク回避
導入後に陥りやすい「運用上の落とし穴」を事前に把握できます。