航空宇宙工学科 赤坂剛史教授が開発中の「50kg積載・50km超 飛行可能なVTOL型有翼電動ドローン」。2026年3月10日 福井空港にて飛行実験を実施

