



Press Release

報道関係者 各位

2026年3月14日

株式会社フォニム

看護師専用スキマバイトDX「クーラ」、十六銀行と地域の医療課題解決へ ～地域医療を支える看護師の働き方を柔軟にサポート～

看護師専用スキマバイトDXサービスの「クーラ」で医療・介護の働き方改革に挑む株式会社フォニム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宍戸光達、以下「フォニム」）は、株式会社十六銀行（本店：岐阜県岐阜市、取締役頭取：石黒 明秀、以下十六銀行）とビジネスマッチングサービス業務を締結し、岐阜県を中心とした地域の看護師不足という社会的課題解決に向けた取り組みを共同で開始しました。

「クーラ」は、看護師が自分の専門性や経験を眠らせることなく、ライフスタイルに合わせて“週数時間単位”で働ける看護職専門のスポット採用サービスです。登録から採用、報酬受け取りはオンラインで完結し、医療現場の即戦力確保を支援します。2023年10月のサービス開始以来、全国多くの地域医療を支えてきました。

今回は「「地方銀行✕スタートアップ✕看護師時短勤務」という新たな共創スキームを通じて、地域医療の人材基盤強化に挑みます。地域金融機関はクーラと連携することで、医療機関への資金支援や経営支援とも連動し、医療・金融・人材の三位一体による地域包括的なサポートが実現するだけでなく、クーラは、地域医療の柔軟な運営を支える「新しい医療人材インフラ」としても機能していく事になります。

x

今後も、クーラと地方銀行は、「地域医療の持続可能性」という共通課題のもと、雇用と医療の両面から地方創生を推進してまいります。

看護師等採用DXクーラについて

看護師等採用DXの「クーラ」は医療介護施設の専門業務を切り出し、応募に踏み切りやすい時短・短期のアルバイト（「スキマバイト」）として集約します。このスキマバイトが施設と人材が出会うきっかけとなっていき、従来では応募の集まりにくかった層へむけ幅広く関心を集められる仕組みです。医療介護施設側は、クーラを用いることでフレキシブルな人材配置ニーズに対応できるとともに、アルバイト期間を通じて本当にマッチした人材を探すことが可能となります。現在、全国XXX以上の病院、介護施設等で導入されており、看護師の登録人数においては日本最大となっています。クーラ経由で活躍している看護師の人数はサービス開始一年で12,000人を突破しました。全国には、資格を持ちながら現場で働けていない「潜在看護師」が80万人以上いるといわれています。クーラは、その眠れる力を地域医療を支える原動力へと変えていくことを目指します。

-------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社十六銀行について

十六銀行は、岐阜県、愛知県を主要な営業基盤とする地域金融機関です。十六フィナンシャルグループの中核企業として、グループ経営理念である「お客さま・地域の成長と豊かさの実現」を目指し、DXによる業務効率化など、企業や地域が抱える課題に対するソリューションの提供に取り組んでいます。

株式会社フォニムについて

教育DXを主軸とする東大発ITスタートアップ。2023年より、医療人材採用のDXソリューション「クーラ（CURA）」を提供開始。現在、全国の医療機関と提携を結び地域の看護師・介護士不足を解決するべくサービスを展開中。

設立 ：2017年

代表者：宍戸 光達

所在地：東京都新宿区新宿1丁目34-3 第24スカイビル

URL：https://www.cu-ra.net/company/about

-------------------------------------------------------------------------------------------

【資料】

「クーラ」について

クーラは、スキマバイト・お試し転職を活用し、看護師・介護士等の採用効率化とコストダウンを図れる、全く新しい切り口の採用プラットフォームです（完全成功報酬制・導入費0円）。

1.「スキマバイト」を設定

医療・介護施設の一部業務や勤務時間帯を切り出して、時短・短期アルバイトのお仕事を設定します。人手不足の配属先のほか、施設の雰囲気が伝わりやすい業務に入ってもらうこともおすすめです。

2.求職者と近隣のお仕事がマッチング

条件に合う人材とオンラインでマッチング。互いに踏み出しやすい「スキマバイト」をきっかけにすることで、いきなりフルタイムの求人をしていた従来に比べ、応募も迅速に集まりやすく、また従来のエージェント経由の紹介よりも幅広い人材層からの募集が可能です。応募到着後は、面接での選考もできます。

3.アルバイトとして開始・マッチしたら常勤化

時短・短期アルバイトで1～2ヶ月間実際に働いてみて、双方がマッチすれば常勤化（またはアルバイト更新）できます。従来では紹介予定派遣が比較的近いケースで利用されてきましたが、クーラでは直接雇用のアルバイト形態を取ることで、お互いにさらにフレキシブルな形でお試し勤務制度を活用することが可能です。