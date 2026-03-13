¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÛVRÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ÇÀ¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î¡Öº£¡×¤òÃÎ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢À¤³¦¤¬Êú¤¨¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×¤Ï¡¢2015Ç¯9·î¤Î¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´ÖÌó1.3¡Á3.1Ëü¥È¥ó¢¨1¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó800Ëü¥È¥ó¢¨2¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬³¤ÍÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢CI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥³¥ó¥µ¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ª¤è¤ÓJEEF¡ÊJapan Environmental Education Forum¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¡¢³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤ÎÌÜÀþ¤Ç³¤ÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö³¤ÍÎ¤´¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëVRÂÎ¸³¤ä¡¢À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¸½¾õ¤Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»²²Ã¤·¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¤³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¡Öº£¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊë¤é¤¹¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨1 ´Ä¶¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¸¡Æ¤·ë²Ì ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÎ®½ÐÎÌ¤Î¿ä·×¡×¡Êhttps://www.env.go.jp/content/000320690.pdf¡Ë
¢¨2 ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÖÁ´À¤³¦ ³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®µÚ¤Ó»ñ¸»½Û´Ä¤Ë·¸¤ëËÜË®µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¼ý½¸¡¦³ÎÇ§Ä´ºººÇ½ªÊó¹ð½ñ¡Ê2020Ç¯3·î¡Ë¡×¡Êhttps://openjicareport.jica.go.jp/619/619/619_000_12355061.html¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
VRÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡¢¹Ö±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹°Õ¼±¤¬³¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
1. ³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤ÎÌÜÀþ¤Ç³¤ÌÌ¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤òÂÎ´¶¤¹¤ëVRÂÎ¸³¡ÖDROP IN THE OCEAN¡×
VR¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¿¼³¤¤«¤é³¤ÌÌ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤Ë¸«¤ëÉ÷·Ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤ÌÌ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉâÍ·¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òVR¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å4»þ¡Á6»þ¡Ê15Ê¬´Ö³Ö¤ÇÁ´8²ó¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
Äê°÷¡§32Ì¾¡Ê³Æ²ó4Ì¾¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¸á¸å3»þ30Ê¬¤è¤ê5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À°Íý·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Á°¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ »²²Ã»þ´Ö¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¾ò·ï¡§¾®³Ø¹»5Ç¯À¸°Ê¾å
2. À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¡Öº£¡×¤òÅÁ¤¨¤ë²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨
À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤È¤Ï³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ä¡¢¤´¤ß¤òºï¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§5³¬ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°
3. 2Æü´Ö¸ÂÄê¹Ö±é¡Ö¾®³Þ¸¶¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÅÏÅç¤·¡¢Åç¤Î³§¤µ¤Þ¤È³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö´Û¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Á11»þ
¼Â»Ü¾ì½ê¡§5³¬ ¾®³Þ¸¶Âç¿åÁåÁ°
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¾åµÆü»þ¤Ë¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¶¨ÎÏÁÈ¿¥¡ä
¡¥³¥ó¥µ¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥³¥ó¥µ¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊCI¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³ÊÝ¸î¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝ´Ä¶NGO¤Ç¤¹¡£CI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ä³¤ÍÎÊÝÁ´¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ÐºÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢VRµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¶µºà¤ÎÄó¶¡¡¢Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë´Æ½¤¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://japan.conservation.org/
¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊJEEF¡§Japan Environmental Education Forum¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò°é¤Æ¤ëNGO¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò´Æ½¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.jeef.or.jp/
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ¡¦¿ÜÆ£
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×¤Ï¡¢2015Ç¯9·î¤Î¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´ÖÌó1.3¡Á3.1Ëü¥È¥ó¢¨1¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó800Ëü¥È¥ó¢¨2¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬³¤ÍÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊë¤é¤¹¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨1 ´Ä¶¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¸¡Æ¤·ë²Ì ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÎ®½ÐÎÌ¤Î¿ä·×¡×¡Êhttps://www.env.go.jp/content/000320690.pdf¡Ë
¢¨2 ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÖÁ´À¤³¦ ³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®µÚ¤Ó»ñ¸»½Û´Ä¤Ë·¸¤ëËÜË®µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¼ý½¸¡¦³ÎÇ§Ä´ºººÇ½ªÊó¹ð½ñ¡Ê2020Ç¯3·î¡Ë¡×¡Êhttps://openjicareport.jica.go.jp/619/619/619_000_12355061.html¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
VRÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡¢¹Ö±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹°Õ¼±¤¬³¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
1. ³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤ÎÌÜÀþ¤Ç³¤ÌÌ¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤òÂÎ´¶¤¹¤ëVRÂÎ¸³¡ÖDROP IN THE OCEAN¡×
VR¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¿¼³¤¤«¤é³¤ÌÌ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤Ë¸«¤ëÉ÷·Ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤ÌÌ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉâÍ·¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òVR¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å4»þ¡Á6»þ¡Ê15Ê¬´Ö³Ö¤ÇÁ´8²ó¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
Äê°÷¡§32Ì¾¡Ê³Æ²ó4Ì¾¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¸á¸å3»þ30Ê¬¤è¤ê5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À°Íý·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Á°¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ »²²Ã»þ´Ö¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¾ò·ï¡§¾®³Ø¹»5Ç¯À¸°Ê¾å
2. À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¡Öº£¡×¤òÅÁ¤¨¤ë²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨
À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤È¤Ï³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ä¡¢¤´¤ß¤òºï¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§5³¬ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°
3. 2Æü´Ö¸ÂÄê¹Ö±é¡Ö¾®³Þ¸¶¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÅÏÅç¤·¡¢Åç¤Î³§¤µ¤Þ¤È³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö´Û¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Á11»þ
¼Â»Ü¾ì½ê¡§5³¬ ¾®³Þ¸¶Âç¿åÁåÁ°
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¾åµÆü»þ¤Ë¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¶¨ÎÏÁÈ¿¥¡ä
¡¥³¥ó¥µ¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥³¥ó¥µ¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊCI¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³ÊÝ¸î¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝ´Ä¶NGO¤Ç¤¹¡£CI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ä³¤ÍÎÊÝÁ´¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ÐºÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢VRµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¶µºà¤ÎÄó¶¡¡¢Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë´Æ½¤¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://japan.conservation.org/
¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊJEEF¡§Japan Environmental Education Forum¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò°é¤Æ¤ëNGO¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò´Æ½¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.jeef.or.jp/
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ¡¦¿ÜÆ£
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html