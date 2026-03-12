¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡ß¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì £Ó£Ä£Ç£óÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
µ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÆ°Êª¤¿¤Á¤Ø¡ª¡¡ÌîºÚ¤Î½Û´Ä¤ò³Ø¤Ö1ÆüÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼
ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²èê¡¢ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÉí±É°ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDG£ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢·Á¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç»Ô¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤µ¬³Ê³°ÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¤òÆ°Êª¤¿¤Á¤Î»ôÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤È»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ÈÆ°Êª±à¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼Ò²ñÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¢¥°¥ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì¤Ë¤Æ¥È¥Þ¥È¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤ä¾¦ÉÊ²½ÂÎ´¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ä¥¢¥«¥²¥¶¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÇÀ¶È¡¦Æ°Êª±à¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤ä²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ÌäÂê¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢SDG£ó¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ä¥¢¡¼³µÍ×
¡Öµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤òÆ°Êª¤Ø¡ª¡×¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì¡õÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤ÇÌîºÚ¤Î½Û´Ä¤ò³Ø¤Ö1Æü¥Ä¥¢¡¼¡¡
¡¡¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û¡¡2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á15:00
¡¡¡Ú²ñ¡¡¡¡¾ì¡Û¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤ª¤è¤Ó¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì
¡¡¡ÚÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡Û¡¡¾®³ØÀ¸¡Ê4¡¢5Ç¯À¸¿ä¾©¡Ë¡¡20Ì¾
¡¡¡ÚÎ¹¹ÔÂå¶â¡Û¡¡25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/Ì¾¡¡¡öÆ±È¼¤¹¤ëÂç¿ÍÌµÎÁ
¡¡¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡¡¡9:30 ¡¡ ÅìÉð°ËÀªºêÀþ µ×´î±Ø½¸¹ç¡¡¥¤¥ª¥óºë¶Ìµ×´îÇÀ¾ì¤Ø°ÜÆ°
¡¡ 10:00¡Á ÇÀ¾ì¤ÈÆ°Êª±à¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÂ³Ø
¡¡ 11:00¡Á ¥È¥Þ¥È¤Î¼ý³Ï¤È¾¦ÉÊ²½ÂÎ¸³
¡¡ 12:00¡Á ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ø°ÜÆ°
¡¡ 12:30¡Á¡Øµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤òÆ°Êª¤Ø¡ª¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¡¢¥¢¥«¥²¥¶¥ë¤Ø¥È¥Þ¥È¤òµë±Â¡¡¡¦ÂÏÈî¾ì¤Î¸«³Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥Ð¼Ë¤Î¿²Éô²°¸«³Ø¡¡¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¼Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¸«³Ø
¡ÚÎ¹¹Ô´ë²è¡¦¼Â»Ü¡ÛÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´±¸øÄ£»ö¶ÈÉô
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û´±¸øÄ£»ö¶ÈÉôÂèÆó±Ä¶ÈÉô¡¡¼êÅç¡¦Âå±Ê¡¡TEL¡§090-9000-5887
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼¡§·§Ã«¡¦ÇòÀÐ¡¦¿¹»³¡¡¹Êó¼¼Ä¾ÄÌ¡§080-1383-6630¡¡¥á¡¼¥ë¡§pr102@tobuzoo.co.jp
