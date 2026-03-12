FlashIntel Japan株式会社、OpenClawエージェントを即座にクラウド展開できる「FlashClaw」の提供を開始

AI応用研究所であるFlashIntel Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表：細井 洋一）は、自律型AIエージェント「OpenClaw」をクラウド上にワンクリックで展開できるフルマネージドホスティングプラットフォーム「FlashClaw」の提供を本日より開始いたします。複雑なインフラ構築を不要とし、開発者・事業者がエージェントの設計と運用に即日集中できる環境を提供いたします。

FlashClaw製品概要ビデオはこちら：https://youtu.be/c2-YI0XG8EY?si=b_UTbWlSh4vRoXI0

■ 背景・狙い

OpenClawは、AIエージェントが計画・実行・反復を自律的に行えるフレームワークとして、開発者およびAI活用に積極的な企業の間で急速に普及しています。一方、ローカル環境へのセットアップにはサーバー設定・コンテナ管理・継続的なインフラ運用が必要であり、特に非エンジニア職や少人数チームにとって導入障壁となっていました。FlashClawはこの課題を解消し、OpenClawエコシステムの更なる拡大を加速させます。

■ FlashClaw 概要

FlashClawは、OpenClawの専用クラウドインスタンスをユーザーが管理画面上のボタン一つで起動できる、フルマネージド型のクラウドホスティングサービスです。各ユーザーには独立したプライベート環境が割り当てられ、起動直後から自律型ワークフローの構築・実行が可能です。

■ FlashClaw導入の効果

・ワンクリック展開：専用のOpenClawインスタンスを即時起動。セットアップ作業は一切不要。

・フルマネージドインフラ：サーバー設定・コンテナ構成・保守運用をFlashLabsが代行。

・スケーラブルなクラウドランタイム：クラウド上で自律型エージェントを安定稼働。

・事前構成済みエージェント環境：起動直後からワークフローとスキルの構築を開始可能。

・セキュアな専用分離環境：顧客ごとに独立したプライベートインスタンスを提供。

■ 想定利用者

FlashClawは、自律型AIシステムの構築・運用に取り組む以下のユーザー層を主な対象としています。

・自律型エージェントを構築・展開するAI開発者

・自動化された成長施策システムを構築するスタートアップ創業者

・継続的なワークフローを運用するオペレーター・事業担当者

・エージェントアーキテクチャを研究・検証する研究者

インフラ整備にかかる時間を削減し、エージェントのケイパビリティ設計とスキル開発に集中できる環境を実現します。

■ 今後の展開

FlashIntel Japan株式会社は、FlashClawの提供を通じてOpenClawエコシステムの国内普及を推進するとともに、音声対話型AIモデルやマルチモーダルAIシステムを含む自律型エージェント基盤の研究開発を継続してまいります。追加機能・料金プランの詳細については、順次公式サイトにて案内いたします。

■ 代表コメント

FlashLabs (FlashIntel Japan親会社) Founder 兼 CEO Yi Shi（石 一）

「OpenClawは、AIエージェントが自律的にタスクを実行するという新たなパラダイムを切り開きました。FlashClawによって、そのパワーを誰もが活用できるようになります。ワンクリックで自分専用のエージェントインフラをクラウドに展開し、24時間365日稼働するシステムをすぐに構築できます。」

■ FlashClaw 製品概要ビデオはこちら（英語版）

■ FlashClaw 利用開始はこちら

https://www.flashlabs.ai/lp/flashclaw-world-first-proactive-agent

■ 会社概要

会社名：FlashIntel Japan株式会社

所在地：東京都千代田区

代表者：細井 洋一

事業内容：FlashIntelは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所（Applied Research Lab）です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた「Human-AI Hybrid」のアプローチで、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

URL：https://www.flashlabs.ai/