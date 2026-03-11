廃棄物がエネルギー資産に変わる時代──バイオガス市場、2032年までに609億ドル規模へ
バイオガスとは、家畜ふん尿、食品残渣、下水汚泥、農業残渣、埋立地ガスなど有機性原料を嫌気性消化により分解し、主にメタンと二酸化炭素から成る可燃性ガスとして回収する再生可能エネルギーである。発電・熱利用に加え、精製してバイオメタン（RNG）として都市ガス網へ注入し、産業燃料、輸送燃料、さらにはe-燃料や化学原料の低炭素化にも接続できる点が特徴である。事業価値はガスの生成だけでなく、廃棄物処理費の最適化、消化液の肥料化、メタン漏えい管理、CO2の回収・利用（バイオ起源CO2）まで含む統合運用に宿る。すなわちバイオガスは、エネルギーと環境の両方のKPIを同時に改善するインフラ資産である。
ガス市場の裏側で進む主役交代
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイオガス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574532/biogas）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが9.5%で、2032年までにグローバルバイオガス市場規模は609.15億米ドルに達すると予測されている。伸びの源泉は、電化が難しい熱需要と既存ガスインフラを生かした脱炭素の両立にある。加えて、廃棄物処理の規制強化とメタン排出の削減圧力が、原料確保と事業性を同時に押し上げる。市場が拡大するほど競争軸は設備効率だけでなく、原料の長期契約、運転データの最適化、証書・認証、オフテイク契約、保険・金融の組み立てへ移る。結果として、バイオガスはエネルギー単価勝負ではなく、リスクを束ねて収益を平準化する産業モデルへ進化する。
図. バイオガス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343859/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343859/images/bodyimage2】
図. 世界のバイオガス市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：データで読む勢力図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイオガスの世界的な主要製造業者には、EnviTec Biogas、Shell、ENGIE、China Modern Dairy、TotalEnergies、VERBIO、Gasrec、Gasum、Waga Energy、Future Biogasなどが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約2.0%の市場シェアを持っていた。この構成は、装置・EPCに強い専業、ガス・電力を束ねる総合エネルギー、農畜産や廃棄物起点の原料ホルダーが、同一バリューチェーンで交差することを示す。欧州はガス網注入と燃料利用の制度設計が進み、プロジェクトは規模化しやすい一方、原料の競合と許認可が勝敗を左右しやすい。北米はRNGの市場設計と需要家の脱炭素調達が追い風となり、埋立地・畜産・下水の案件が金融に乗りやすい。中国は畜産・食品を含む有機性資源の厚みを背景に、環境政策とセットで導入が進み、運転の標準化と設備国産化がコストを押し下げる。企業別には、上位勢ほどガスそのものより、原料確保から販売契約までの統合力で参入障壁を築き、プロジェクトをポートフォリオとして運用する能力が収益を決める。
事業継続の設計図
バイオガスの強みは、発電や燃料の代替に留まらず、廃棄物の「処理」を「資源化」に変え、排出をコストから収益源へ反転させる点にある。さらに、精製バイオメタンは既存インフラに乗り、需要側の設備更新を最小化しながらScope1の削減を進められる。市場が2032年に向けて加速する前提は、政策の追い風だけでなく、企業が供給の強靭性と炭素の透明性を同時に求める時代に入ることを意味する。CEOや投資家にとって、バイオガスは設備投資の一案件ではなく、エネルギー調達、環境リスク、地域共生を一本化する経営インフラとなる。
