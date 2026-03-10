ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、当社が提供するスマートCRMプラットフォーム『betrend』を活用し、株式会社桝元(本社：宮崎県延岡市、代表取締役：長曽我部 隆幸、以下 桝元)が展開する『辛麺屋 桝元』の会員証アプリ『桝元公式アプリ』のリニューアルを支援いたしました。





『桝元式アプリ』アイコンとホーム画面(イメージ)





■リニューアルの背景

『桝元公式アプリ』は、宮崎県を中心に全国へ店舗を展開する『辛麺屋 桝元』の会員向けアプリです。顧客体験のさらなる向上を目指し、『betrend』が新たにアプリを開発することとなりました。





今回のリニューアルではアプリの直感的な操作性とスムーズなクーポン配信を実現することで、顧客満足度の向上を図っています。また、単なる会員証の移行にとどまらず、顧客ロイヤルティを高める“ユニークな会員ランク”と、現場の負担を軽減し顧客利便性を高める『NECモバイルPOS』連携を主軸に、顧客と店舗の双方にメリットのあるアプリへと刷新いたしました。









■リニューアルの主な内容

● ファン心をくすぐる“辛さ”連動型会員ランク

“辛子抜き”から“スーパー激辛”まで、店舗メニューと連動した8段階の会員ランクを導入。より高い辛さ(ランク)を目指すゲーム要素を取り入れ、ファンの再来店意欲を高めます。





● 『NECモバイルPOS』連携による“待たせない”会計体験

桝元の店舗に既設の『NECモバイルPOS』とアプリ会員証の連携により、二次元コードの読み取りのみでポイント処理が完了します。会計の待ち時間を短縮するとともに、旧アプリからのポイント移行を円滑に実現しました。









■POSシステム『NECモバイルPOS』との連携について

日本電気株式会社が提供するサブスクリプション型のPOSシステム『NECモバイルPOS』は、当社が提供するCRMプラットフォーム『betrend』の外部連携プログラム『betrend connect』の一つです。





NECモバイルPOS連携イメージ





■『桝元公式アプリ』の主な機能

● 会員証

会員証／ご利用可能ポイント数を表示し、利用履歴の確認やポイントとクーポンの交換が可能です。





● 会員ランク制度

利用金額や来店回数に応じ“辛子抜き”から“スーパー激辛”まで8段階のランク機能を搭載しています。





● お知らせ

キャンペーン情報や新商品販売情報など、最新情報をプッシュ通知にてご案内します。





● ポイント

お会計時にアプリ内の二次元コード(会員証)を提示することで、ポイントの獲得・利用ができます。





● クーポン

会員限定クーポンを一覧表示します。





● 店舗情報

キーワード検索やGPSによる最寄り店舗検索ができます。





『桝元公式アプリ』

料金：無料

Android／iOS： https://advs.jp/cp/appredir/msmtnobeoka









■株式会社桝元について

株式会社桝元(かぶしきがいしゃますもと)は、宮崎県延岡市古城町に本拠を置き、九州を中心にラーメンチェーン店を展開する企業。「元祖辛麺」発祥のラーメン店。「辛麺屋 桝元」の店名で九州を中心に、首都圏、愛知、大阪府、などに多店舗展開している。ニンニク、ニラ、唐辛子たっぷりのメニューで女性ファンが多い。

ウェブサイト： https://www.karamenya-masumoto.com/









■『NECモバイルPOS』について

大手飲食事業者を中心に1,800社以上に導入されているサブスク型POSです。飲食業は環境変化の影響を受けやすい業態。POSを購入して、カスタマイズして、所有するという考えでは、変化に対応できません。安い早い軽いを継続するために、NECは10年前よりPOSをサブスク型で提供しています。基本的なPOSレジとしての機能に加えて、クラウド型サービスであるメリットを活かした各種外部サービスとの連携を容易にしています。サブスク型POSの本当の価値については、以下もご参照ください。

ウェブサイト ： https://jpn.nec.com/mobile-pos/lp-0001/index.html









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。





ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。