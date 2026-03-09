『頭文字D』のポップアップショップがグランサックス 亀有アリオ店に登場！

CAMSHOP.JPの『頭文字D』グッズが「グランサックス 亀有アリオ店」に登場致します。（2/26～）

2月下旬から 3月下旬ころまでの期間限定！人気漫画作品『頭文字D』の公式ライセンスグッズが、グランサックス 亀有アリオ店に登場。特設スペースにて、CAMSHOP.JP（運営：株式会社フェイス）が展開する“クルマ×日常雑貨”シリーズを中心とした多彩な『頭文字D』アイテムの取り扱いがスタートしました。本ポップアップでは、作品に登場する名車をモチーフにした立体雑貨から、日常使いしやすいアパレルまで幅広く展開。ハチロクことAE86型ウェットティッシュケースをはじめ、Mazda RX-7（FC3S型／FD3S型）モチーフのBluetoothマウス、365日それぞれの誕生日デザインが楽しめるアクリルキーチェーン、AE86型『頭文字D』メタリックキーリングなど、ファン心をくすぐるラインナップが勢ぞろいします。さらに、お出掛けに便利な折りたたみスツールや、大人気のプリントTシャツ、トートバッグなど、日常に取り入れやすいアイテムも多数取り揃えています。CAMSHOP.JPが展開する『頭文字D』グッズが一堂に揃い、作品の世界観をたっぷりと楽しめる今回のポップアップショップ。ここでしかまとめて見られない立体雑貨やアパレルも多数展開しています。ファンの方はもちろん、クルマ好きの方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひこの機会に店頭へ足をお運びください。グランサックス 亀有アリオ店住所：東京都葛飾区亀有3-49-3 アリオ亀有アリオモール 2Fグッズオンラインページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(C) しげの秀一/講談社

ウェットティッシュケース トヨタ AE86 スプリンタートレノ 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様

●そのまま飾ってインテリアにも。●車輪が動くので簡単に前進・後進できる！ブレーキキャリパーも再現！●幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内の大きさのウェットティッシュに対応サイズ： 長さ 270mm × 幅 120mm × 高さ 88mm重さ ：約658g素材 ： ABS 、PVC, シリコン、GPPS

無線マウス 高橋涼介 マツダ RX-7 (FC3S型) 1巻ver.

● **特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。3種類のいずれかが当たります。)**●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。●マツダ、講談社公認のライセンス商品です。サイズ本体 ：幅4.5cm x 長さ10.5cm x 高さ3.1cm箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cmパッド：21.5cm × 18cm素材 ：ABS樹脂生産国：中国電源 ：単3電池1本(別売)使用接続 ：Wireless Bluetooth, 2.4Ghz対応機種：Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ対応OS：Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15Chrome OS、Android7~11、iPadOS 13~14

無線マウス 高橋啓介 マツダ RX-7 (FD3S型) 1巻ver.

バースデーキーチェーン

1/1から12/31までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに“特別な1点”としてお楽しみいただけます。素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用し、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっています。さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心。細部までこだわり抜いた仕様で、日常のワンポイントアイテムとしても長くご愛用いただけます。製品サイズ：全長 約8.5cm（チェーン含む）各パーツサイズ：Monthプレート 横幅3.8cm x 高さ4.4cmDayプレート 横幅2.6cm x 高さ2.3cmチェーン直径：約3.5cm重さ 約10g※パッケージ込（本体約8g）

AE86 『頭文字D』 3D キーリング

【限定5000個】トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』 クロームメッキキーチェーン人気のハチロクを、迫力のあるサイズ感で立体的に再現したダイキャスト製キーチェーンが登場。クロームメッキ仕上げによる高級感と重厚感があり、見た目はまるでミニカーそのもの。3Dで造形されたボディは、小さいながらも実車の魅力を忠実に凝縮。細部にまでこだわっており、ファンにも納得いただける完成度です。キーホルダーとして使えば、各パーツがふれあって奏でる金属音が心地よく、まるで鈴のように響きます。『頭文字D』コミック、ロゴプレートも付いており、所有感をくすぐるデザイン。高級感ある専用ボックス入りなので、ファンへのプレゼントにも最適です。講談社と自動車メーカー、トヨタ公認のライセンス取得商品です。※シリアルナンバーはランダムとなりお選び頂けませんのでご了承下さい重さ：57g全長：10cm車体：5.4cm x 2cm x 1.7cm素材：亜鉛ダイキャスト (ZAMAC SOFT ENAMEL)

折り畳み椅子 頭文字D

講談社公認のライセンス取得商品です。◯イベント会場での簡易チェアとして - 長時間の待機や休憩時に大活躍！◯アウトドアやキャンプのお供に - ミニテーブルとしても使用可能！◯車に常備しておけば安心 - 急な待機時間やアウトドアでの便利グッズに！また、折りたたむとコンパクトなサイズになるため、車のトランクや助手席の足元に収納 しておけば、いざという時にも役立ちます。◯別売りの「折り畳みスツール専用ケース」を座面にカバーとしてセットすることで、スツールにクッション性がプラスされ、お尻が痛くなりにくい というのも便利なポイントです。素材：ポリプロピレン重量：1.03kg耐荷重：250kg

Tシャツ

【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。サイズM ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cmL ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cmXL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm丸胴仕様

トートバッグ

【サイズ (平置き)】横幅 37cm x 高さ37cm x 底面マチ11.5cm持ち手高さ：26cm 持ち手外周 54cm※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。容量：約10リットル【素材】綿 100％ キャンバス生地目付 280g/m^2 8.3oz/yd^2

**販売元**

