【牛角 食べ放題専門店】春のごちそう“うなぎ”が食べ放題に登場！香ばしいタレと黒煎り七味の風味が花ひらく「うなぎの石焼ビビンバ」とトリュフ香る赤ワインソースが華やぐ「厚切りハラミステーキ」も楽しめる

「牛角食べ放題専門店」は、牛角が手がける本格焼肉食べ放題専門店です。プロの目利きが選び抜いた黒毛和牛や、店内で一枚一枚カットされた特撰焼肉、お肉の旨味を際立たせるために独自開発した秘伝の極旨だれなど、自慢のラインナップをご提供しています。