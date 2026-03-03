プーケット（タイ）、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- Central Groupの小売主導型不動産部門であり、アジアおよび欧州で多業態の小売、不動産、ホスピタリティ事業を展開するCentral Pattana Plc.は、セントラル・プーケットにおける約8億3600万米ドル規模の拡張計画を発表しました。本計画は、プーケットが世界的な高級居住および投資拠点へと構造的に移行していることを強調するものです。

セントラル・プーケットが8億3600万米ドル規模の拡張計画を発表、プーケットの世界的高級居住・投資拠点化を推進



この拡張により、当該複合開発の総面積は40％拡大し、約50万平方メートルとなる予定です。全面完成は2028年を目標としています。

プーケットの商業拠点として長年にわたり確固たる地位を築いてきたセントラル・プーケットは、44エーカーの敷地において20年以上にわたり、同島の小売経済の中心として運営してきました。今回の新規投資は、観光主導のリゾート市場から、長期滞在者や富裕層、セカンドホーム購入者、さらには増加する国際資本の流入に支えられた通年型の沿岸経済への移行という、より広範な都市構造の転換を示すものです。

本拡張の中心となるのは、バンコク以外ではプーケット最大規模となる、2万平方メートル超の面積を有するグルメ拠点の開発です。このプロジェクトでは、世界各地のプレミアムなダイニング・コンセプトやミシュラン認定レストランを導入し、島のグローバルなライフスタイル拠点としての地位をさらに強化します。

本開発は、以下の3つの中核要素で構成されています。

1. Central Phuket Floresta は、2026年第4四半期までにラグジュアリー区画の展開面積を倍増させる予定です。これにより、プーケットの新たなダウンタウン・ラグジュアリー地区として形成されつつある同エリアにおいて、旗艦ラグジュアリーブティックや限定ブランドコンセプトを集約します。

2. 2028年第1四半期に完成予定のCentral Phuket Festivalには、ALO、COS、H&M、LULULEMON、ORLEBAR BROWN、UNIQLOに加え、東南アジア最大のZARA旗艦店を含む250以上のファッションおよびブリッジライン・ブランドが入居する予定です。これにより、プーケットはタイ市場で事業拡大を図るグローバルブランドにとって、ますます戦略的な進出拠点として位置付けられます。

3. 2028年第3四半期に開業予定の5.5エーカー規模のAttractions Zoneでは、世界中から観光客を呼び込むことを目的とした、エンターテインメントおよび文化向けの専用アリーナを新設します。

Central Pattanaは、本プロジェクトを単なる小売拡張ではなく、プーケットのダウンタウン形成を支える中核的な都市インフラとして位置付けています。住宅供給の拡大や空港の処理能力向上に支えられ、セントラル・プーケットは、グローバルブランドが旗艦拠点を構え、機関投資家の資本が集約される統合型ラグジュアリー・エコシステムとして機能することが見込まれています。

2028年までに、本開発は、世界的に競争力を備えた高級沿岸経済として台頭するプーケットの中心的存在となる見通しです。

