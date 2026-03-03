¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¶Ã³Ú(¤¤ç¤¦¤é¤¯)¤ÎÅÂÆ² ¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×ÃÂÀ¸¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹(¤¸¤â¤¯¤¸¤Æ¤ó)¡×2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÁÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É³Ú(¤é¤¯)¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¡¢¿·PB¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÄó¶¡¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¿¹²° ½¨¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPPIH¡×¡Ë¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¡È³Ú¡Ê¤é¤¯¡Ë¤Ë¡É¡¢¡È³Ú¤·¤¯¡É¤¹¤ë¿·¶ÈÂÖ¡Ö¶Ã³Ú¡Ê¤¤ç¤¦¤é¤¯¡Ë¤ÎÅÂÆ²¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¡Ë¤ÎÂè°ì¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹¡Ê¤¸¤â¤¯¤¸¤Æ¤ó¡Ë¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¡¢µì¡Ö¥Ô¥¢¥´¿ÓÌÜ»ûÅ¹¡×¡¢±¿±Ä¡§¥æ¥Ë¡¼¡Ë¤ò2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¿©ÉÊ¶¯²½·¿¤Î¿·¶ÈÂÖ
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¤Î¤â¤ÄÀ¸Á¯Ä´Ã£ÎÏ¤È¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈó¿©ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Ë¡¼¥º¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤Ë¡¢¡È¶Ã°ÂDNA¡È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿À¸³è¾¦·÷¤Ç¤ÎËèÆü»È¤¤¤ò¤á¤¶¤¹¿©ÉÊ¶¯²½·¿¤Î¿·¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£À¸³è¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¡È¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤¤Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤êÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤Ç¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¡Ö¶Ã³Ú¤ÎÅÂÆ²¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È³Ú¤Ë¡É¡¢¡È³Ú¤·¤¯¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·PB¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³«È¯¥ë¡¼¥ë¤ò¡Ö°Â¡¦ÆÀ¡¦Â®¡¦³Ú¡Ê¤ä¤¹¡¦¤È¤¯¡¦¤Ï¤ä¡¦¤é¤¯¡Ë¡×¤Î¡È1¿ä¤·¡¦1¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤ÈÀßÄê¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤ò°ì¸À¤ÇÅÁ¤¨¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¡¦µû¡¦ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯¤Ï¡¢»þÃ»¡¦´ÊÊØ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÁÚºÚ¤Ï¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦Áª¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡¦¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Èó¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¾ì¤ä¾¦ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¡¦±Æ¶Á¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸ÜµÒ¶ÁÁÏ¡Ê¤³¤¤ã¤¯¤¤ç¤¦¤½¤¦¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ç¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅ¹¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Êë¤é¤·¤Ë¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·PB¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×
Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¡È³Ú¤Ë¡É¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·PB¾¦ÉÊ¤ò¡¢¶ÈÂÖÌ¾¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÁÊµá¤·¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¸ÜµÒ¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÈÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤¡ÉPB¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡È1¿ä¤·¡¦1¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤È¤¤¤¦³«È¯¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö°Â¡¦ÆÀ¡¦Â®¡¦³Ú¡Ê¤ä¤¹¡¦¤È¤¯¡¦¤Ï¤ä¡¦¤é¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤½¤ì¤òÃ»¤¯Ã¼Åª¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°Â¡×¡ÖÆÀ¡×¤¬¥³¥¹¥Ñ¡¢¡ÖÂ®¡×¡Ö³Ú¡×¤¬¥¿¥¤¥Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÓÌÜ»ûÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó50¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2026Ç¯Ãæ¤ËÌó100¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×PB¾¦ÉÊ°ìÎã¡Ó
¡Ö°Â¡×¡¡Ä¾´¶Åª¤Ë°Â¤¤²Á³ÊÁÊµá¥é¥¤¥ó¡ÁÇ¼ÆÀ¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ò¼Â¸½¡ª¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤Ç¼Â¸½¤·¤¿²Á³Ê¡¡É¸½à41ËÜÆþ¤¢¤é¤Ó¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼
¡¦²Á³Ê¡§680±ßÀÇÈ´¡Ê735±ßÀÇ¹þ¡Ë
¡¦É¸½à41ËÜÆþ¤ê¤Ç680±ß¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡ªÄ«¿©¡¢¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÀ¡×¡¡ÃÍ¤´¤í´¶¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥é¥¤¥ó¡Á¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë¹âÉÊ¼Á!?¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ËÜ³ÊÃæ²Ú¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö°É¿ÎÊ´¡Ê¤¤ç¤¦¤Ë¤ó¤Õ¤ó¡Ë¡×»ÈÍÑ¤Ò¤È¤¯¤Á°É¿ÎÆ¦Éå
¡¦²Á³Ê¡§399±ßÀÇÈ´¡Ê431±ßÀÇ¹þ¡Ë
¡¦°É¿ÎÊ´¤Ë°É¿Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¹á¤ê¤Î¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ®¡×¡¡¼êÁá¤¯»È¤¨¤ë»þÃ»¥é¥¤¥ó¡Á¤ª¤¤¤·¤µ¤È»þÃ»¤òÀ®Î©¡ª¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ìó15Ê¬¤Ç¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤¬´°À®
¡¦²Á³Ê¡§298±ßÀÇÈ´¡Ê322±ßÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹ñ»ºÌîºÚ5¼ï¤ò¥«¥Ã¥ÈºÑ¤ß¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡ª¥È¥Þ¥È¤ò1¤Ä²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËÜ³Ê¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤¬Ìó15Ê¬¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¡×¡¡ÌÌÅÝ¤Ê¹©Äø¤ò¾Ê¤±¤ë¾Ê¼ê´Ö¥é¥¤¥ó¡Á¥¢¥ì¥³¥ì¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡ª¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ ²¹ÌîºÚ ºÌ¤êÌîºÚ
¡¦²Á³Ê¡§178±ßÀÇÈ´¡Ê193±ßÀÇ¹þ¡Ë
¡¦1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2¤ò¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÞ¤¬¤ª»®Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»þÃ»¡¦´ÊÊØ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¸Á¯¤ÎÉÊÂ·¤¨
Ä´Íý¤Î¡È³Ú¡É ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢»þÃ»¡¦´ÊÊØ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¸Á¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀºÆù¡¢Á¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¯¤À¤±¤ÇÍ¼¿©¤Î1ÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¡ÖÌ£ÉÕ¤±Æù¡×¡Ö¹üÈ´¤µû¡×¤Ê¤É¤Î»þÃ»¡¦¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤ò¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ÊÊØ¡¦¾¦ÉÊ¤òÌó60ÉÊÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÄ²Ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¸¿©ÍÑ¤Î¥«¥Ã¥È¥µ¥é¥À¤ä¡¢ÂÞ¤ò³«¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤òÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤ÎÌó1.5ÇÜ¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¡ÈË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡¦¼ê·Ú¤Ê¡ÉÁÚºÚ
¡È¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦Áª¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡¦¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿©Âî¤ò¡ÉË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡ÈÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²78±ßÀÇÈ´¡Ê85±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Î¡Ö¤À¤·¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¦Æ»¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ê¤É98±ßÀÇÈ´¡Ê106±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òËÉÙ¤ËÂ·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ìÔÂô¤Ê¡ÖßÕ¤ê¾Æºú¡×¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¡Ö¹È¥·¥ç¥¦¥¬¡×¤Ê¤ÉºÇÂç30¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´Ö¿©¡¦·Ú¿©¡¦Í¼¿©ÂåÂØ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¦¤É¤ó¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼²½¡£198±ßÀÇÈ´¡Ê214±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÁÇ¤¦¤É¤ó¡¦¤¤·¤á¤ó¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î½Ð½Á¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¡¢Á´ÉÊ130±ßÀÇÈ´¡Ê141±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÍÈ¤²¤¿¤ÆÅ·¤×¤é¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥Õ¥é¥¤¡¦Å·¤×¤é¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¿²Á³Ê¡§¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¿78±ßÀÇÈ´¡Ê85±ßÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¡Á¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¿²Á³Ê¡§
ÁÇ¤¦¤É¤ó¡¢¤¤·¤á¤ó¡¿³Æ198±ßÀÇ¡Ê214±ßÀÇ¹þ¡Ë
½Ð½Á2¼ïÎà¡Ê´ØÅìÉ÷¡¢´ØÀ¾É÷¡Ë¡ß²¹Îä¡¿ÌµÎÁ
¤Í¤®¡¢¤ï¤«¤á¡¢Å·¤«¤¹¡¿ÌµÎÁ
Å·¤×¤é³Æ¼ï¡¿130±ßÀÇÈ´¡Ê141±ßÀÇ¹þ¡Ë¡ÒÁ´12¼ïÎà¡Ó
¡Ê¤ì¤ó¤³¤óÅ·¡¢¥«¥ËÉ÷Ì£Å·¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¶ú¡¢·ê»ÒÅ·¡¢¤«¤·¤ïÅ·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ãÅ·¡¢¤¿¤Þ¤´Å·¡¢¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÅ·¡¢¤´¤Ü¤¦¤«¤ÍÈ¤²¡¢¤¤¤âÅ·¡¢³¤Ï·Å·¡¢ÌîºÚ¤«¤ÍÈ¤²¡Ë
¢¨¤¦¤É¤ó1ÇÕ¤Ë¤Ä¤¡¢Å·¤×¤é1¤Ä¤ò30±ß°ú¤¤Î100±ßÀÇÈ´¡Ê108±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Ë¡¼¥º¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿Èó¿©ÉÊ¤ÎÉÊÂ·¤¨
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤ÎÈó¿©ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î3ÇÜ°Ê¾å¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÈó¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡È¤³¤ì¤Ç¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡¢³Ú¤Ç³Ú¤·¤¤Çä¤ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¡§ ´á¶ñ¡¦Ê¸¶ñ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼°áÎÁ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡§ È©Ãå¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡§ ·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÑÉÊ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸´ï¶ñ¤Ê¤É
ÈþÍÆ¡§ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢³¤³°¥³¥¹¥á¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É
ÆüÍÑÉÊ¡§ ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¡¦»¨²ß¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Ê¤É
¢£¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡È³Ú¤Ë¡É¡È³Ú¤·¤¯¡É¤Ê¤ëÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ä¡È¸ÜµÒ¶ÁÁÏ¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Á¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ò¼Â»Ü¡Á
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅ¹ÊÞ¤òºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯¤Ë2²ó¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ°Ê³°¤â´Þ¤á¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡× ÆÈ¼«¤ÎºÎÅÀ¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎºÎÅÀ¤ò¸ø³«¤·¡¢Å¹ÊÞ²þÁ±¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¥»¡¼¥ë¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Á
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢±ó¤¯¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¦¡Ö¼ª¡×¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö½ÓÉÒ¤Ë¹ÔÆ°¡×¤·¡¢¡Ö¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡×¥¦¥µ¥®¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤¹¤Þ¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä²ÁÃÍ¤òÁÇÁá¤¯ÆÏ¤±¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Á¡Ö¡È¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡ÉÌ¾ÉÕ¤±¿ÆÂçÊç½¸¡× ³«ºÅ¡Á
¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¡È¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¦¤µ¤¡ÉÌ¾ÉÕ¤±¿ÆÂçÊç½¸¡×¤ò¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£4·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ò£Ø¾å¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡¡
·èÀïÅêÉ¼´ü´Ö¡§4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾È¯É½¡§4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹³«¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ
¡Á¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò¾Æ¤°ò¤È¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢²ó¼ý¼Ö¡×¡Á
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÉÔËþ¡É¤ò¾Æ¤°ò¤È¸ò´¹¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢²ó¼ý¼Ö¡×¤ò¡¢MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNY°ðÂôÅìÅ¹¤ä¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¸ø¼°TikTok¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢²ó¼ý¼Ö¡×ÀßÃÖÍ½ÄêÆü
MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNY°ðÂôÅìÅ¹¡§ 3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹¡§ 4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§ ¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¿ÓÌÜ»ûÅ¹¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 9:00¡Á21:00
½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¿¹»ÍÃúÌÜ11ÈÖÃÏ14
¸òÄÌ¡§
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¿Ì¾Å´ÄÅÅçÀþ¡Ö¼·Êõ±Ø¡×ÅÌÊâ21Ê¬¡¢Ì¾Å´¥Ð¥¹ ¡Ö¿¹4ÃúÌÜ¡×ÅÌÊâ1Ê¬
¼Ö¡¿À¶½£À¾IC¤è¤ê¼Ö¤Ç4Ê¬
³«Å¹Æü¡§ 2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë9:00
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§ 2334.84Ö
¾¦ÉÊ¹½À®¡§ ¿©ÉÊ¡¢ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¡¢°áÎÁÉÊ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¡¢´á¶ñ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¡¢²½¾ÑÉÊÂ¾
Ãó¼Ö¾ì¡§ 147Âæ
ÃóÎØ¾ì¡§ 29Âæ
¢£¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤È¤Ï
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÀâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÝ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç‟¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤¿µÁÂ±¡É¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÀÚÇ÷¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È¼ÍÈ´¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èËÉ±Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ·¤¤¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¡Ê¤é¤¯¡Ë¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¸ø¼°HP¡§ https://www.robinhood-food.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¹Êó¼¼
¡ÚÅÅÏÃ¡Û03-6416-0436¡¡/¡¡¡ÚE-mail¡Ûpr@ppih.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¸ø¼°HP
https://www.robinhood-food.jp
