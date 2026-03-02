株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明
ロンドン, 2026年3月2日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であり、同社の最大の独立株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。
エリオットは、本日、トヨタ不動産株式会社の関連会社（以下「トヨタ不動産」）により、TOB価格を1株あたり20,600円へと引き上げる予定である旨が公表されたことを歓迎します（当該価格引上げ後の公開買付けにつき以下「本再増額後TOB」）。かかる価格の引き上げは、トヨタグループ各社と当社との間の数か月にわたる交渉を踏まえたものであり、本再増額後TOB価格は、当初TOB価格に対しては26%のプレミアム、2026年1月14日付で公表された本増額後TOB価格に対しては10%のプレミアムが付された水準です。エリオットは、本再増額後TOBは、少数株主にとってより望ましい結果をもたらすと同時に、トヨタグループ内、ひいては日本市場全体における持合株式の解消を促進するものと信じています。
したがって、当社は本再増額後TOBの取引条件を受け入れる意向です。
当社のご紹介
1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。
本件投資家向けご連絡先:
Okapi Partners LLC
ニューヨーク : Pat McHugh
電話：+1 212 297 0720
フリーダイヤル：（877）629-6357
ロンドン : Christian Jacques
電話：+44 20 3031 6613
TICO@okapipartners.com
本件メディア向けご連絡先
ロンドン
Stijn van de Grampel
Elliott Advisors (UK) Limited
電話： +44 20 3009 1061
svdgrampel@elliottadvisors.co.uk
ニューヨーク
Stephen Spruiell
Elliott Investment Management L.P.
電話： +1 (212) 478-2017
sspruiell@elliottmgmt.com
東京
Brett Wallbutton
Ashton Consulting
電話： +81 (0) 3 5425-7220
b.wallbutton@ashton.jp
