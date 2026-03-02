ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」 『忍里７周年記念イベント』開催決定！ 参の巻「忍里公式Xフォロワー７万人達成チャレンジ」開催！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから7周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。
第三弾として、忍里公式Xフォロワー７万人チャレンジを3月20日（金）から6月30日（火）の期間限定で開催いたします。現在、約6万5,000人のフォロワーを持つ忍里公式Xアカウントにて、イベント期間内のフォロワー7万人達成を目指して実施するキャンペーンです。参加者は「＃忍里７周年」をつけて、Xに忍里に関する写真を投稿していただき、最も魅力的な投稿をして下さった方には、GRAND CHARIOT 北斗七星135°「NARUTO-ナルト- 疾風伝」コラボルーム『“暁”のコクーン』の宿泊ペア券をプレゼントいたします。
忍里での特別な時間を思い出に残して、豪華宿泊券をゲットしよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342983/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342983/images/bodyimage2】
■「忍里7周年記念イベント」 参の巻 「忍里公式Xフォロワー7万人チャレンジ」概要
実施期間：
2026年3月20日（金）～６月30日（火）
営業時間：
10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
忍里公式Xフォロワー数7万人達成を目指して行うキャンペーン。参加者は忍里の写真に「＃忍里7周年」をつけて投稿し、最も魅力的な投稿をした方にはGRAND CHARIOT 北斗七星135°「NARUTO-ナルト- 疾風伝」コラボルーム『“暁”のコクーン』の宿泊ペア券をプレゼント。
※ご来場当日に撮影した写真のほか、過去に忍里へご来場いただいた際に撮影した写真でもご参加いただけます。
備考：
当選者へのご連絡をもって、発表と代えさせていただきます。
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
