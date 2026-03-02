ファッションや音楽、劇場など、多様な文化が交差する街“茶屋町エリア”を舞台とした体験型謎解きイベント、「うめだ茶屋町謎めぐり」を、2026年3月19日（木）から5月6日（水・休）の期間で開催します。

NU茶屋町、阪急かっぱ横丁、D.D.HOUSE、3つの舞台に散りばめられた手がかりを探し、謎を解き明かすことで街に息づく人々の物語を紐解いていきます。





詳しくはこちら→ https://nu-chayamachi.com/news/001950.html?utm_source=release&utm_medium=social&utm_campaign=nazotoki2025









期間中、はじめの謎に挑戦し見事正解した方へ、NU茶屋町 NU茶屋町プラス / 阪急かっぱ横丁 / 茶屋町あるこ / 梅田高架下 / D.D.HOUSEの、対象店舗で利用できるお得なクーポンを配信いたします。





謎解きゲームファンの方々はもちろん、お買い物の合間に、お一人様からご家族まで、茶屋町エリアを舞台にした謎解きイベントをぜひお楽しみください！





【全体ストーリー】

ここは、梅田・茶屋町。ファッション、音楽、居酒屋、劇場――

昔から現在に至るまで、さまざまな文化が出会い、混ざり、息づいてきた街。

そんな茶屋町には、この街で生きる人々の物語がひっそりと隠れている。





今回は、3人の「謎」を解いていこう。

舞台となるのは、NU茶屋町 / 阪急かっぱ横丁（茶屋町あるこ・梅田高架下） / D.D.HOUSE。

それぞれの場所に、手がかりが散りばめられている。





あなたは、彼らの物語を読み解き、そこに込められた答えにたどり着くことができるだろうか。

茶屋町へようこそ。

この街を歩きながら、謎を解き明かそう。





【概要】

◆イベント名

うめだ茶屋町謎めぐり





◆開催期間

2026年3月19日（木）～5月6日（水・休）まで





◆参加費

無料





◆開催時間

謎解きキットの配布は各施設の営業時間に限ります。





◆参加方法

（1）謎解きキット（リーフレット）を各施設に設置のチラシ用ラックから入手

（2）謎解きキットから謎解きに挑戦

（3）謎を解き、スマホから、謎解き用公式LINEアカウントへ回答を送信

（4）各施設の店舗で使用できるお得なクーポン掲載サイトがLINEに届きます

※クーポンは期限内に対象店舗にてご利用ください

※スマートフォンおよび「LINE」アプリが必須となります





◆所要時間：各コース30～60分程度





◆詳細URL

NU茶屋町 https://nu-chayamachi.com/





