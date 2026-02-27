世界各国に展開する韓国発のスキンケアブランド「COSRX」は、2026年3月27日(金)17時よりスタートするインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」が開催するBIGセール「Qoo10メガ割」に参加いたします。期間中にはお得にCOSRXの製品をお買い求めいただける機会ですので、是非お見逃しなく！

Qoo10で1位*ブランドベストセラー商品『RX ザ・アルファアルブチン2 ニキビ跡ケアセラム』

Qoo10内、「美容液」カテゴリー2025年12月の販売個数ランキング1位※に輝いた『RX ザ・アルファアルブチン2 ニキビ跡ケアセラム』。

1） 肌に出来るとついつい気になってしまう、シミや色素沈着をケアするための本気の成分配合メイン成分として、アルファアルブチン２％、トラネキサム酸３％、ナイアシンアミド５％を配合しサブ成分として、グルタチオンやアラントインなどを配合。色素沈着になる前から、なった後までの過程にしっかりアプローチしてくれる成分を厳選して配合。

２）手に取りやすい美容液常温での保管が可能。また朝晩の使用が可能です。テクスチャーがお水のようにさらさらでベタつかないので、他のスキンケアを邪魔をせず使用できます。

３）敏感肌でも安心外部刺激や、トラブル、紫外線などで敏感になったお肌を鎮静、保湿してくれる成分も配合し、お肌が弱った時や荒れている時、刺激に弱い方でも色素沈着ケアが可能。ノンコメドジェニックテストや敏感肌刺激テストを完了。

RX ザ・アルファアルブチン2 ニキビ跡ケアセラム1個 2,480円➜メガ割価格 1,885円 販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/1108298022おまけでアルファアルブチン ハイドロゲルマスク１枚とシカシートマスク２枚をプレゼント！

リニューアルでより使いやすくなった『RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム』

RXザ・ビタミンC23セラム発売後、約3年間のレビューやお客様の声を元に、より多くの方が使いやすい様にリニューアルした新商品。メイン成分である、ピュアビタミンC23％配合や、効果はそのままにより使用感にこだわった処方へ。

◆リニューアルポイント

・ ピュアビタミンC独特の香りを排除ピュアビタミンCの高濃度配合時に避けられなかったピュアビタミンC独自の香り。その発生原因を特定・除去し、代替成分を配合することで、不快感なく心地よくご使用いただける処方に進化しました。

・ より肌にやさしい処方へ既存の商品も肌にやさしい処方でしたが、刺激の原因になる成分を取り除く事で、肌のコンディションや様々な肌質でも安心してお使いいただけるよう改良しました。

RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム 1個 2,680円➜メガ割価格 2,010円 販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/617326490おまけで透明UVクリームミニとバランシウムシートマスク２枚をプレゼント！

※ データ抽出期間：2025年12月1日(月)～12月31日(水)Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「美容液」カテゴリーの公式ショップ各販売個数に基づいたランキングです。

