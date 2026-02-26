2026年2月26日



PwC Japan有限責任監査法人





PwC Japan監査法人と大阪市、「AIガバナンス」アセスメントを実施し、



「AI戦略」「管理・推進体制」「データ」整備の重要性を提言









PwC Japan監査法人のAIガバナンスに関する提言の概要



自治体におけるDX戦略をさらに加速させるためには、実効性とスピード感を持った既存業務やプロセスの改善推進と同時に、顧客接点（市民QOL、都市力）やあらゆるデータの活用を前提としたAI利活用がより求められる。そのため、AIを各局・各業務レベルで導入するだけではなく、市の業務プロセスや市民のニーズに合わせて、全庁的に組み込むための戦略的計画（AI戦略、AI管理・推進体制の整備など）が重要となる。さらに、現有データに加えAI利活用に必要な新たなデータが不可欠であり、目的に応じたデータの特定・取得・管理を支える基盤整備の重要性が一層高まる。

加えて、上記提言に関連したあるべき姿やアプローチなどの参考情報を共有しました。



アセスメントに関する大阪市 デジタル統括室長 鶴見 一裕様のコメント



DXを推進する中で、AIがもつ変革の可能性についてかねてより重要視しており、今回のアセスメントは今後DX戦略の中でのAI活用のあり方について改めて考える良い契機となりました。



大阪市では現在、全職員が利用可能な汎用的な生成AI基盤を整備し、活用を推進するとともに、専門知識を必要とする特定の業務におけるRAGの活用を進めています。昨今急速に進化を遂げているAIエージェントの活用も視野に取り組みを進める中で、本格的な検討の必要性を感じていた「AI管理・推進体制のあり方」や「データガバナンスの重要性」についても、本取り組みにおいて提言がなされ、今後の検討を進める上で有益な示唆を得ることができました。



AIエージェントなど、技術の進展によりAIの利活用の幅がますます広がる中で、大阪市では引き続きAIの利活用を推進するとともに、リスクを適切にコントロールしながら、市民QOLの向上と都市力の向上を実現させるDXをさらに強力に推進していきたいと考えています。



PwC Japan監査法人では、AIガバナンス構築に関して多くの企業の支援に携わってきました。その知見を自治体のAIガバナンス構築に活かすため、このたび大阪市のアセスメントを以下のとおり実施しました。



アセスメント実施の背景



大阪市は「Re-Designおおさか〜大阪市DX戦略アクションプラン〜」を策定し、DXに積極的に取り組んでいます。DXを加速させるAI利活用は自治体においても効率的な運営のために必要不可欠です。



住民情報を取り扱う自治体においては、AIガバナンスが特に重要な観点です。



アセスメント実施概要



















「AI事業者ガイドライン」などのAIに係るガイドラインや他自治体の事例を参考に、「AI利活用を下支えする組織環境」と「AIリスクの適切なコントロール環境」の二軸に分けたアセスメント項目を設定（図表1）大阪市のAI活用状況およびAI固有のリスクの統制状況をアセスメント項目に沿って評価実施大阪市のDX/AI推進に関連する文書群やAI関連プロジェクト文書をインプットし、整備状況と運用状況を評価（図表2）

<図表1：アセスメント項目の概要>



