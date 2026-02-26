株式会社エスケイジャパン(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：八百 博徳)は、野球日本代表「侍ジャパン」のライセンスグッズを、クレーンゲーム専用景品及びカプセルトイ商品として2026年2月下旬より順次発売いたします。





侍ジャパン クレーンゲーム専用景品





＜インパクトも十分！クレーンゲーム専用景品が続々登場＞

アミューズメント専用景品からは、実際に被っても楽しめる「キャップ型超BIGクッション」をはじめ、日常でも使いやすい「収納バケット」や「ボストンバッグ」などが2026年2月下旬から発売いたします！全国のアミューズメント施設に順次導入予定です。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。





●侍ジャパン ユニフォーム型超BIGクッション(全2種)

発売時期：2月下旬 / サイズ：約H40cm





ユニフォーム型超BIGクッション





●侍ジャパン キャップ型超BIGクッション(全1種)

発売時期：2月下旬 / サイズ：約H21cm





キャップ型超BIGクッション





●侍ジャパン 収納バケット(全2種)

発売時期：3月上旬 / サイズ：約H29.5cm





収納バケット





●侍ジャパン ボストンバッグ(全2種)

発売時期：3月上旬 / サイズ：約H33cm





ボストンバッグ





■でぶねこ・忠犬もちしばとのコラボも発売

株式会社エスケイジャパンのオリジナルキャラクター「でぶねこ」と「忠犬もちしば」でもユニフォームを着た特別仕様のマスコットとして登場いたします。





●侍ジャパン でぶねこマスコット(全4種)

発売時期：2月下旬 / サイズ：約H10cm





でぶねこマスコット





●侍ジャパン 忠犬もちしばマスコット(全4種)

発売時期：3月上旬 / サイズ：約H11.5cm





忠犬もちしばマスコット





＜思わす集めたくなる カプセルトイ商品が登場！＞

侍ジャパンのユニフォームやロゴマークをデザインした「缶バッジ」が、カプセルトイ商品として発売いたします。

※全国のカプセルトイ自販機より発売いたします。





●SAMURAI JAPAN 缶バッジコレクション (全5種)

販売価格：300円(税込) 発売時期：3月上旬





缶バッジコレクション





＜お知らせ・最新情報のご案内＞

今後の発売情報及び詳しい導入店舗は、エスケイジャパン公式サイトと各種SNSにて随時お知らせいたします。

＜クレーンゲーム専用景品：キャラとる＞

公式サイト： https://www.sk-japan.co.jp/charatoru

X ： https://x.com/charatoru





＜カプセルトイ商品＞

公式サイト： https://www.sk-japan.co.jp/capsule-toy

X ： https://x.com/skcapsuletoy





■権利表記：【(C) 2026 SAMURAI JAPAN】のご掲載をお願いいたします。