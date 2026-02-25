映画監督や映像デザイナーが講師を務める合宿型映画制作講座「信州映画塾2026」参加者募集！きみの“好き”が映画になる。
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、長野県長野市にある横町LABOにて合宿形式の子供向け映画制作講座「信州映画塾2026」を2026年3月26日(木)より開講することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage1】
3月26日(木)より、アソビズムの共育事業部が運営する合宿形式の子供向け映画制作講座「信州映画塾2026」を、長野県長野市にあるアソビズムの横町LABOにて開催いたします。映画づくりは、ゲームづくりと同じ「チームで一つの作品を生み出す」総合芸術です。物語を考える人、絵を描く人、演じる人、音楽をつける人―それぞれの“好き”や“得意”が合わさったとき、一人では絶対に作れなかった作品が生まれます。信州映画塾2026では、プロの映画監督・映像デザイナーのサポートのもと、脚本・監督・撮影・音声・照明・編集のすべてを子供たちで手がけ、4日間で一本の短編映画を完成させます。「自分はこれが好きなんだ！」―そんな発見が待っている春休み、ぜひご参加ください。
■開講期間
2026年3月26日(木) ～ 3月29日(日)
参加申し込みはこちら https://coubic.com/futurecraft/1285859
※受付は2026年3月19日(木) 16:00までです
※定員になり次第締め切らせて頂きます
作品を生み出す楽しさを！「信州映画塾」の魅力
映画づくりには正解がありません。だからこそ、子供たちは自分で考え、仲間と話し合い、試行錯誤しながら一つの作品をつくりあげていきます。この過程で育まれるのは、創造力だけではありません。「伝えたいことを形にする力」「仲間と協力してやり遂げる力」――これからの時代に必要な力が、映画づくりの中に詰まっています。講師陣がしっかりサポートするので、経験がなくても大丈夫。大切なのは「やってみたい」という気持ちだけです。
※保護者の方は参加できません
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage2】
豪華講師陣による映画作りのサポートも
子供たちの映画作りをサポートしていただく講師として、本年も映画監督の下山天さんとアートディレクターの浦野康介さんをお招きいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage3】
今年の信州映画塾のスケジュール
3月26日(木)から3月29日(日)の4日間、下記のスケジュールにて短編映画の制作を行っていきます。
〇 合宿のスケジュール
1日目 3月26日(木) 現地集合、オリエンテーション
脚本制作・制作準備 班に分かれ、監督やカメラマンなどの役割を決めるなど、脚本の作成を進めます。
当日にテーマが発表されますので、映画のアイディアを班ごとに話し合って物語を作り出していきます。
2日目 3月27日(金) 演技指導、撮影
脚本制作の続きと並行して、配役を決めて衣装や小道具を準備します。それぞれ準備されているものから選んだり、時には工作で作ったりして、脚本に合わせていきます。
脚本がある程度完成したら、準備できたシーンから撮影も始めます。
3日目 3月28日(土) 撮影、ロケ
楽曲収録 撮影本番です。脚本のイメージにあう撮影場所を探して、町中を飛び回って映像を撮っていきます。撮影するのも、もちろん参加者。カメラマンや音声マンをこなしつつ本編にも出演します。
4日目 3月29日(日) 試写会準備、試写会、修了式、解散
3日目の夜から4日目の午前中は編集作業の時間です。講師陣と共に編集作業を行いながら、重要なシーンの判断やどんな音楽にするかなどの演出を決めていきます。完成した映画作品は、その日のうちに会場で上映します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage1】
3月26日(木)より、アソビズムの共育事業部が運営する合宿形式の子供向け映画制作講座「信州映画塾2026」を、長野県長野市にあるアソビズムの横町LABOにて開催いたします。映画づくりは、ゲームづくりと同じ「チームで一つの作品を生み出す」総合芸術です。物語を考える人、絵を描く人、演じる人、音楽をつける人―それぞれの“好き”や“得意”が合わさったとき、一人では絶対に作れなかった作品が生まれます。信州映画塾2026では、プロの映画監督・映像デザイナーのサポートのもと、脚本・監督・撮影・音声・照明・編集のすべてを子供たちで手がけ、4日間で一本の短編映画を完成させます。「自分はこれが好きなんだ！」―そんな発見が待っている春休み、ぜひご参加ください。
■開講期間
2026年3月26日(木) ～ 3月29日(日)
参加申し込みはこちら https://coubic.com/futurecraft/1285859
※受付は2026年3月19日(木) 16:00までです
※定員になり次第締め切らせて頂きます
作品を生み出す楽しさを！「信州映画塾」の魅力
映画づくりには正解がありません。だからこそ、子供たちは自分で考え、仲間と話し合い、試行錯誤しながら一つの作品をつくりあげていきます。この過程で育まれるのは、創造力だけではありません。「伝えたいことを形にする力」「仲間と協力してやり遂げる力」――これからの時代に必要な力が、映画づくりの中に詰まっています。講師陣がしっかりサポートするので、経験がなくても大丈夫。大切なのは「やってみたい」という気持ちだけです。
※保護者の方は参加できません
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage2】
豪華講師陣による映画作りのサポートも
子供たちの映画作りをサポートしていただく講師として、本年も映画監督の下山天さんとアートディレクターの浦野康介さんをお招きいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342514/images/bodyimage3】
今年の信州映画塾のスケジュール
3月26日(木)から3月29日(日)の4日間、下記のスケジュールにて短編映画の制作を行っていきます。
〇 合宿のスケジュール
1日目 3月26日(木) 現地集合、オリエンテーション
脚本制作・制作準備 班に分かれ、監督やカメラマンなどの役割を決めるなど、脚本の作成を進めます。
当日にテーマが発表されますので、映画のアイディアを班ごとに話し合って物語を作り出していきます。
2日目 3月27日(金) 演技指導、撮影
脚本制作の続きと並行して、配役を決めて衣装や小道具を準備します。それぞれ準備されているものから選んだり、時には工作で作ったりして、脚本に合わせていきます。
脚本がある程度完成したら、準備できたシーンから撮影も始めます。
3日目 3月28日(土) 撮影、ロケ
楽曲収録 撮影本番です。脚本のイメージにあう撮影場所を探して、町中を飛び回って映像を撮っていきます。撮影するのも、もちろん参加者。カメラマンや音声マンをこなしつつ本編にも出演します。
4日目 3月29日(日) 試写会準備、試写会、修了式、解散
3日目の夜から4日目の午前中は編集作業の時間です。講師陣と共に編集作業を行いながら、重要なシーンの判断やどんな音楽にするかなどの演出を決めていきます。完成した映画作品は、その日のうちに会場で上映します。