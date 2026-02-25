映画監督や映像デザイナーが講師を務める合宿型映画制作講座「信州映画塾2026」参加者募集！きみの“好き”が映画になる。

映画監督や映像デザイナーが講師を務める合宿型映画制作講座「信州映画塾2026」参加者募集！きみの“好き”が映画になる。