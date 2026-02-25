【小泉八雲 × 現代イラストレーター】〈夜想絵物語〉シリーズ第二弾2月24日（火）発売！
株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2026 年 2 月 24 日（火）、朝ドラ「ばけばけ」で再び注目を集める小泉八雲の名作怪談に、現代の人気イラストレーターが新たな命を吹き込むシリーズ〈夜想絵物語（やそうえものがたり）〉第二弾を刊行いたしました。
シリーズ〈夜想絵物語〉第二弾
影の連なりは次の影へ――
新たな夜の帳が開く
『夜想絵物語 ろくろ首』 イラストレーター：奇烏
死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう、
―引き裂いてやろう、
―喰いつくしてやろう
（『夜想絵物語 ろくろ首』より）
書籍情報
著者：小泉八雲翻訳：田部隆次
イラスト：奇烏
予価：2,200 円（本体 2,000 円+税）
仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／76P
ISBN：978-4-86791-074-0
発売日：2026 年 2 月 24 日（火）＊発売日は地域によって異なることがあります
発行：株式会社トゥーヴァージンズ
Amazon販売ページ：https://amzn.to/45VkqSq
担当イラストレーター：奇烏
漫画家・イラストレーター。人と人外の和風創作をメインにSNS に投稿している。著書として『むべとがれき』（KADOKAWA）、『あやかし怪医処』（イースト・プレス）などがある。
Xアカウント：@yagate149
『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』 イラストレーター：さわ
『おい、お勝』
再びその声は響いた―
今度はその音調はもっと威嚇的であった
（『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』より）
書籍情報
著者：小泉八雲
翻訳：田部隆次
イラスト：さわ
予価：2,200 円（本体 2,000 円+税）
仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／48P
ISBN：978-4-86791-075-7
発売日：2026 年 2 月 24 日（火）予定＊発売日は地域によって異なることがあります
発行：株式会社トゥーヴァージンズ
Amazon販売ページ：https://amzn.to/49mzb32
担当イラストレーター：さわ
イラストレーター。CD ジャケット、MV イラスト、装画等を担当。森永ラムネの受験生応援広告「ラムネアニメ」ではキャラクターデザインを務めた。
X アカウント：@sion_0d1m
シリーズ〈夜想絵物語〉第一弾
『夜想絵物語 耳なし芳一』
著者：小泉八雲
翻訳：戸川明三
イラスト：おく
定価：2,200 円（本体 2,000 円+税）
仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P
ISBN：978-4-86791-072-6
発売日：2026 年 1 月 22 日（木）
発行：株式会社トゥーヴァージンズ
担当イラストレーター：おく
和のモチーフを独特な感性で描く大迫力の作品で人気を集めるイラストレーター・漫画家。
2022 年大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』公式サイトのイラストを担当したことでも話題を集めた。
X アカウント：@2964_KO
Instagram アカウント：@29642_ko
『夜想絵物語 雪女』
著者：小泉八雲
翻訳：田部隆次
イラスト：水溜鳥
定価：2,200 円（本体 2,000 円+税）
仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P
ISBN：978-4-86791-073-3
発売日：2026 年 1 月 22 日（木）
発行：株式会社トゥーヴァージンズ
担当イラストレーター：水溜鳥
北海道在住のイラストレーター。ファンタジーな世界や食べること、ファッション、旅行、動植物や歴史を好む。主な仕事に、『Fate/Grand Order』概念礼装やアニメのエンドカード、書籍の表紙や応援イラストなどの一枚絵や、upd8Vtuber の『デラとハドウ』のデラや専門学校札幌デザイナー学院オリジナルキャラクターの Primary vivi、その他の様々なキャラクターデザインをしている。書籍は『世にも奇妙なストーリー』シリーズ挿絵、『あやかし図書委員会』や『お姫様のドレスを描こう』イラスト担当。その他、展示会などにも積極的に参加。
X アカウント：@mizumizutorisan
一部書店購入特典
〈夜想絵物語〉シリーズを一部書店にて購入いただいた方に、特典「アートシート」をご用意しております。
一部書店購入特典 アートシート
『夜想絵物語 耳なし芳一』より
『夜想絵物語 雪女』より
『夜想絵物語 ろくろ首』より
『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』より
※上記画像はサンプルです。
※それぞれの書籍のイラストが付きます。
※店舗によっては在庫切れ、またはお取り扱いがない場合もございます。取り扱い状況につきましては、直接書店様へお問い合わせください。
著者紹介
小泉八雲
1850 年生まれ。本名ラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn）。ギリシアに生まれ、父親はアイルランド出身のイギリス陸軍軍医。イギリスとフランスで教育を受け、1869 年に渡米し、各地で新聞記者を務めた。1890 年「ハーパー」誌特派員として来日。松江中学教師に転じ、小泉セツと結婚。熊本の五高に転任後、神戸に移り執筆に専心する。1895 年日本に帰化し、小泉八雲と改名する。その後、東京帝国大学、早稲田大学の講師として英文学を教え、精力的に日本紹介の筆をとった。
