自動車用ACコンプレッサー市場は、年平均成長率（CAGR）3.6％で拡大し、2033年までに146億米ドルに達する見込みである。

自動車用ACコンプレッサー市場は、年平均成長率（CAGR）3.6％で拡大し、2033年までに146億米ドルに達する見込みである。