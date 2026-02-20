戦いに備えて、食糧庫の中身を食べつくしちゃえ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 2026年3月14日（土）～12月13日（日）開催 オリジナルコラボフード11メニューを発表！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催いたします。
そしてこの度、イベント開始と同時に販売するオリジナルコラボメニューが発表。エレンの巨人に対する憎悪と決意が燃え上がる「エレンの決意の麻婆豆腐丼」やサシャが盗み食いして食材を集めた「サシャの盗み食いプレート」、ミカサの赤いマフラーをイメージした「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」などのコラボフードに加え、お掃除の一休みにピッタリの「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」などのコラボドリンク、合わせて11のメニューを発売いたします。
コラボメニューはレストラン「モリノテラス」と本コラボイベント受付にあるキッチンカーにて販売。コラボメニュー品のご注文につき、各キャラクターが描き下ろしデザインとなった全8種のオリジナルクリアカードからランダムで1枚をプレゼントいたします。
いよいよ、『進撃の巨人』の世界がニジゲンノモリに襲来。準備万端、お腹一杯になったあとは、昼と夜の2つのコラボイベントで『進撃の巨人』の世界を夢中になって楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342362/images/bodyimage1】
▲「エレンの決意の麻婆豆腐丼」／1,900円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342362/images/bodyimage2】
▲「サシャの盗み食いプレート」／1,600円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342362/images/bodyimage3】
▲「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」 ／1,300円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342362/images/bodyimage4】
▲「獣の巨人のホットドッグ」／1,400円（税込）
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント コラボフード 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
ニジゲンノモリ内、下記店舗にて発売
・レストラン「モリノテラス」
・コラボイベントキッチンカー（E駐車場周辺）
メニュー：
〈「モリノテラス」限定販売〉
・エレンの決意の麻婆豆腐丼／1,900円（税込）
・サシャの盗み食いプレート／1,600円（税込）
・ウォール・マリア ランチボックス／2,600円（税込）
・ウォール・マリア奪還作戦開始！抹茶ケーキ／1,300円（税込）
・壁の中から巨人!?チョコケーキ／1,500円（税込）
〈「キッチンカー」限定販売〉
・獣の巨人の肉団子ホットドッグ／1,400円（税込）
〈「モリノテラス」、「キッチンカー」共通販売〉
・あったかいミカサの赤いマフラーケーキ／1,300円（税込）
・壁の向こうの海ブルーカルピス／1,200円（税込）※ICEDのみ
・リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ／1,200円（税込）※HOT or ICED
・調査兵団13代団長エルヴィン・スミスのホイップレモンスカッシュ／1,200円（税込）※ICEDのみ
※ 『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
