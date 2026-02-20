戦いに備えて、食糧庫の中身を食べつくしちゃえ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 2026年3月14日（土）～12月13日（日）開催 オリジナルコラボフード11メニューを発表！

