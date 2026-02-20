「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」2026年3月30日(月) リニューアル発売

醤油だれのコクと旨みがUP !

ホタテの旨みが効いた、手軽に楽しめる油そばをぜひご家庭でお試しください !

「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」を2026年3月30日(月)にリニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、袋めん「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」を、2026年3月30日(月)に全国でリニューアル発売します。

チャルメラらしいホタテの旨みが効いた味わいと極太麺で、

満足感たっぷり





「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層のお客様にご愛顧いただいているブランドで、今年60周年を迎えます。

今回は「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」のたれをリニューアルし、コクと旨みをアップさせることで、より濃厚な醤油だれを楽しめるようになりました。麺はこれまでと変わらず、食べ応えのある、ホタテだしをねり込んだもっちりとした極太麺です。もやしやねぎをのせれば、本格的な油そばを手軽に楽しめます。



明星食品では、2026年春夏の戦略として引き続き「麺の明星 主食麺宣言」を掲げ、「うまい麺とスープ、好きな具材で食卓へ」をキャッチコピーに、ご家庭の主食として袋めんを召し上がっていただくことを推奨しています。今回リニューアルする「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」を含むチャルメラの袋めん8品は、どれもお好みの具材を加えることで立派な主食となります。明星食品のホームページ内の「チャチャッとチャルメラレシピ」 (https://www.myojofoods.co.jp/charumera-recipe/) では、チャルメラのおすすめアレンジレシピを多数掲載していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。



醤油の香りとホタテだしの旨みが効いた濃厚な味わいの油そばを、ぜひお楽しみください。

■商品特長

麺 : ホタテだしをねり込んだ、もっちりとして食べ応えのある極太麺。

たれ : チャルメラらしいスパイスを効かせ、ホタテの香るオイルを合わせた濃厚醤油だれ。

■商品概要