アートホテル成田 「いちご＆フロマージュのラグジュアリースイーツフェア」3/1～4/30開催





アートホテル成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一）は、春の行楽や歓送迎会など人が集う機会が増える季節に合わせ、「いちご＆フロマージュのラグジュアリースイーツフェア」を2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで、1階レストラン「NARITA BOLD KITCHEN」にて開催いたします。3品種のフレッシュいちご食べ放題を中心に、いちごとチーズを使用した華やかなスイーツやライブキッチンによる出来たて料理をご用意し、春ならではの高揚感とご褒美感を満たす贅沢なビュッフェを提供いたします。

3品種のフレッシュいちごが主役の春限定ビュッフェ

本フェアでは、春の人気食材「いちご」を主役に、フレッシュいちご3品種の食べ放題をご用意いたします。提供する品種は「とちおとめ」、「とちあいか」、「紅ほっぺ」。それぞれ異なる甘みや酸味、果肉の食感の違いを食べ比べながらお楽しみいただけます。みずみずしさと華やかな香りをそのまま味わえるフレッシュいちごに加え、いちごとチーズを組み合わせたスイーツも登場。爽やかな酸味とチーズのコクが重なり合う、春限定の味わいをご堪能いただけます。彩り豊かなビュッフェ台が、春の集まりや記念日のひとときをより印象的に演出します。

ランチタイム限定 チーズのライブキッチンとタイムサービスメニュー

ランチタイムには、チーズを使用したライブキッチンやタイムサービスメニューをご用意いたします。平日ランチでは「マスカルポーネのクレームブリュレ いちごのコンジュレを添えて」が登場。とろける口当たりといちごの甘酸っぱさが調和する一皿です。土日祝日ランチ限定のタイムサービスでは、チーズソースをたっぷりとかけた「背徳海老フライ」や「ローストビーフ モッツァレラチーズのせ」をご提供いたします。濃厚なチーズのコクと出来たての臨場感が重なり、特別感あふれるランチタイムを演出します。

ディナー限定 ライブキッチンで味わう贅沢メニュー

ディナータイムのライブキッチンでは、「牛サーロインステーキ モッツァレラチーズのせ」をはじめ、チーズの旨みを存分に楽しめるメニューをご提供いたします。さらに、チーズをアクセントにした「いちごのミルフィーユ」も登場。サクサクとしたパイの食感と甘酸っぱいいちごの味わいが重なり合うデザートが、ディナーの締めくくりを華やかに彩ります。出来たてならではの香りとライブ感とともに、春の夜にふさわしい贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

【概要】

名称：いちご＆フロマージュのラグジュアリースイーツフェア

場所：アートホテル成田1階 「NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）」

期間： 2026年3月1日（日）～4月30日（木）

営業時間：ランチ：11：30～15：00（最終入場14：00） ディナー：17：30～22：00（最終入場21：00）

料金：

ランチ：大人（平日）\4,200、大人（土日祝）\4,400、小学生\1,980、未就学児 無料

ディナー：大人（全日）\5,400、小学生\2,750、未就学児 無料

※ソフトドリンク飲み放題付き ※料金はすべて消費税込

【いちご＆フロマージュのラグジュアリースイーツフェア おすすめメニュー】





「ランチもディナーもいちご食べ放題」

品種ごとの個性や味わいを食べ比べできる、いちご贅沢食べ放題。

「とちおとめ」、「とちあいか」、「紅ほっぺ」の3品種をご提供いたします。





「マスカルポーネのクレームブリュレ いちごのコンジュレを添えて」

なめらかなマスカルポーネのクレームブリュレに甘酸っぱいいちごのコンジュレを添えて。





「いちごのクレープシュゼット」

温かいクレープにカットしたいちごを添え、アイスクリームはお好みでトッピングできるクレープシュゼット。





「ローストビーフ モッツァレラチーズのせ」

しっとりと仕上げたローストビーフに、とろっとモッツァレラチーズをのせて、お好みのソースとともにお楽しみください。





「背徳海老フライ」

海老フライ×たっぷりチーズ。背徳感がクセになる一品。





「チーズがアクセント“いちごのミルフィーユ”」

サクサクのパイと風味豊かないちごを重ねたチーズがアクセントのミルフィーユ。

【メニュー】

■土日祝日ランチタイムサービスメニュー

いちごのクレープシュゼット／ローストビーフ モッツァレラチーズのせ／背徳海老フライ

■ランチライブキッチンメニュー

オーストラリア和牛の焼きしゃぶ／マスカルポーネのクレームブリュレ いちごのコンジュレを添えて

■ディナーライブキッチンメニュー

チーズがアクセント“いちごのミルフィーユ”／牛サーロインステーキ モッツァレラチーズのせ／鯛のポワレ 桜海老のブルーテと共に

■特設コーナー

いちご食べ放題（とちおとめ、とちあいか、紅ほっぺ）

■サラダ

千葉県産フリルレタス・プリーツレタス／オニオンスライス／千葉県産カラフルトマト／コーン／ヤングコーン／トレヴィス／ピクルス／アーモンド／キヌアパフ etc

■惣菜サラダ

蛸と胡瓜・若芽のサラダ／蒸し鶏と春野菜のサラダ コチュジャンマヨソース／ブロッコリーと小柱のサラダ オーロラソース／千葉野菜のソテーサラダ タプナードソース／豆腐と菜の花、大根のサラダ 豆鼓ドレッシング etc

■温製料理

チーズをドバっとかけて！NBKスタイルのナポリタン／鶏もも肉の香草チーズ焼き ソース コック・オ・ヴァン／シーフードと春野菜のソテー ふきのとう味噌の香り／千葉県産春野菜の軽い煮込み 香味野菜とじゃこのソース／長芋とチーズのロティ にんにくバター醤油でetc

■冷製料理

筍のロワイヤル あさりとグリーンピースを添えて／牛すじの煮凝り ポトフ見立て フロマージュソースを添えて／マリネした薄切りかつおのカルパッチョ サラダ仕立て チーズをアクセントに／しっとりと火入れした豚肉のマリネ 春野菜とレンズ豆のソース／チーズ各種etc

■フルーツ＆デザート

いちごプリン／フレーズパンナコッタ／いちごゼリー／とちおとめミルクガトー／スフレチーズケーキ／いちごロールケーキ／いちごブラウニー／ガトームースフレーズ／レアチーズケーキetc

■お飲み物

ソフトドリンクバー／コーヒー／紅茶

Farm to Table

～千葉の豊かな自然に育まれた食材をレストランへ～





NARITA BOLD KITCHENは、「Farm to Table」をコンセプトに、千葉県で採れた新鮮な野菜・肉・魚介を使った様々なメニューをお召し上がりいただけるオールデイダイニング。ランチ・ディナーでは約80種類のバラエティーに富んだメニューが並びます。

成田エリア最大の席数は220席。肉や魚は、独自の方法で調理し、ハーブやスパイスを使った「香り」豊かなメニューも提供いたします。

公式ウェブサイト：https://www.art-narita.com/restaurants/narita-bold-kitchen/

【ご予約・お問い合わせ先】 TEL: 0476-32-1122（予約課直通）

■「アートホテル成田」概要





【名称】アートホテル成田

【所在地】〒286-0127 千葉県成田市小菅700

【アクセス】

・JR上野駅からJR常磐線・成田線で約80分、「成田」駅よりシャトルバスで約30分

・京成線京成日暮里駅から成田空港駅までスカイライナーで約36分、成田空港駅から車で約15分

・東関東自動車道 成田ICより約3分

【開業日】2022年7月1日リブランド開業

【階数】地上11階建

【客室】490室／全22タイプ

【レストラン】2店舗 本館1階 NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）／中国料理＆日本料理 Soh

【館内施設・設備】会議室／宴会場／天然温泉／コンビニエンスストア／チャペル／衣装室／写真室／コインランドリー／フィットネスジム／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】TEL: 0476-32-1111（代） 公式ウェブサイト：https://art-narita.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER）福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp