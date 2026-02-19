三重交通株式会社（代表取締役社長：田端英明、本社：津市中央１番１号）は、２０２６年４月１日（水）より、伊勢神宮（内宮）と志摩エリアを結ぶ直行バス「パールシャトル」の停留所を新設するとともに、ダイヤ改正と運賃改定を実施します。「パールシャトル」は、伊勢神宮（内宮）と志摩市内の近鉄グループの５つのホテルと賢島駅間を運行しており、２０３３年の神宮式年遷宮にむけて増加が予想される参拝客に、志摩エリアまで足を運んでもらいやすくするため、以下のとおりサービス内容を見直します。

①「鵜方駅前」、「志摩スペイン村」、三重交通バス「川辺（かわなべ）」停留所（伊雑宮（いざわのみや）最寄バス停）を新設することで、志摩スペイン村や伊雑宮などの志摩市内の観光施設にアクセスしやすくなります。②鵜方駅・賢島駅を起点に送迎バスを運行している宿泊施設のお客様にもご利用いただけるようになります。③伊勢神宮（内宮）から志摩エリアに向かう３便と４便を統合し、よりご利用しやすい出発時間（内宮前１５時３０分発）に変更します。

より便利になった「パールシャトル」で伊勢志摩エリアを周遊していただくことで、伊勢神宮だけでなく志摩エリアの魅力を満喫していただければと考えております。（国土交通省中部運輸局申請中）

１．実施日

２０２６年４月１日（水）

２．対象路線

パールシャトル線

３．新設停留所

鵜方駅前、志摩スペイン村、川辺バス停

４．改正ダイヤ

〇午前便（１便、２便）の出発時間を変更、3便と４便を統合し利用しやすい時間帯に変更します〇鵜方駅・賢島駅を起点に送迎バスを運行している宿泊施設のお客様もご利用いただけます〇賢島宝生苑⇔志摩スペイン村など、志摩エリア内における乗降が可能となります※鵜方駅前⇔志摩スペイン村・ホテル志摩スペイン村、宿泊施設⇔宿泊施設間のご利用はできません

５．改定運賃

６．新運賃表

７．申込方法（予約制）

①予約開始日 ２０２６年３月上旬予定②募集定員 ４５名（各便募集定員になり次第、ご予約を締め切らせていただきます）③予約方法 ○電話予約⇒受付時間１０時００分から１８時００分まで） 三重交通（株）観光販売システム営業部 ＴＥＬ０５２－２５３－６３２４ 〇インターネット予約⇒乗車前日の１７時００分まで https://mie.visit-town.com/visittour/pearl/ ※当日に空席があればご乗車いただけます。