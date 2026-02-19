エム・ビー・エーインターナショナル株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：杉橋光博）は、Nintendo Switch™／Nintendo Switch 2™ 向けゲームソフト『Bug!Ban!Break!（バグ！バン！ブレイク！）』を、本日2026年2月19日（木）より発売いたしました。『Bug!Ban!Break!』は、画面全体を4つの領域に分割した独自構成の「4面リズムゲーム」です。外側から中央へと流れてくるノーツを判定ラインに合わせてタップする、直感的なゲームシステムを採用しています。操作はコントローラー入力と画面タップ操作の両方に対応。単音と同時押しのみのシンプルなルールながら、フルコンボを目指すには高いリズム精度が求められる、奥深いやり込み要素を備えています。さらに、本作ではチャット形式で進行するストーリー演出を採用。リズムゲームの合間にキャラクター同士の会話が展開され、プレイを通じて自然に世界観が広がっていきます。

【発売記念セールについて】

本作の発売を記念し、期間限定で20％オフセールを実施いたします。実施期間：2026年2月19日（木）～ 2026年3月17日（火）※27日間限定

【3つの特長】

1．画面全体を使った4面リズムゲームシステム

画面を4分割した独自の構成により、中央に集約されるノーツを直感的に捉えやすく、視認性と操作性を両立しています。

2．シンプル操作ながら高い精度が求められるゲーム性

タップと同時押しのみという分かりやすいルールながら、フルコンボには高いリズム精度が必要となります。

3．チャット形式で進行するストーリー演出

ストーリーはチャット画面上で展開され、その途中にリズムゲームをクリアするミッションを挟むことで、ゲームプレイと物語を行き来しながら自然に世界観を楽しめる構成となっています。

【製品概要】

タイトル：Bug!Ban!Break!（バグ！バン！ブレイク！）ジャンル：4面リズムゲーム対応機種：Nintendo Switch™／Nintendo Switch 2™発売日：2026年2月19日価格：2,480円（税込）プレイ人数：1人

▼ ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114189

▼ 公式Webサイト

【今後の展望】

https://game.mba-international.jp/bugbanbreak-switch/

『Bug!Ban!Break!』では、Nintendo Switch™向けタイトルとして安定した運用を行い、ランキング機能やプレイデータを通じて継続的に楽しめるリズムゲーム体験の提供を目指します。今後もプレイヤーの反応やフィードバックをもとに、段階的な改善と情報発信に取り組んでまいります。

スクリーンショット

【エム・ビー・エーインターナショナル株式会社について】

本社：〒154-0005 東京都世田谷区三宿1-8-19 MBAビル代表者：代表取締役 杉橋光博設立：1987年6月18日資本金：5,000万円TEL：03-5433-9211FAX：03-5433-7272URL：https://game.mba-international.jp/事業内容：ゲームおよびソフトウェアの企画・開発・販売