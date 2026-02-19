こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スクエアデザインの「SQ」シリーズから新モデルの完全ワイヤレスイヤホン『ATH-SQ1TW2NC』が登場
アクティブノイズキャンセリング機能を新搭載し、シリーズ初の新色も追加
株式会社オーディオテクニカは、スクエアデザイン「SQ」シリーズの新モデルとなる完全ワイヤレスイヤホン『ATH-SQ1TW2NC』を2月27日（金）に発売いたします。
アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新搭載
本製品は、個性的なスクエアフォルムのデザインと豊富なカラーバリエーション、コンパクトなボディでご好評をいただいている「SQ」シリーズに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載した新モデルです。コンパクトで軽やかな装着感、バランスの取れた高音質、そしてアクティブノイズキャンセリングによる静かな空間が、通勤・通学やリラックスタイムなど、さまざまなシーンを快適に演出します。
アプリ連携で生活シーンにあわせたカスタマイズが可能
本製品は、あなたの状態や使用シーンに合わせて気持ちを切り替えられる「ショートカット機能」を新たに採用しています。ノイズキャンセリングなどのアンビエンスコントロール、当社のマイクロホンで収録した自然のサウンドなどが聴けるサウンドスケープや、自分だけに音を知らせるプライベートタイマーの機能を自由に組み合わせてショートカットとして作成しておき、ワンタッチで使用できます。
例えば、勉強や仕事の際は「ノイズキャンセリング＋波の音（Ocean）＋プライベートタイマー」で、雑音を遮断しながら自然音に包まれて集中力を高める。あなた自身が作りたい環境を“音で整える”、イヤホンの新しい使い方をご提案します。
自分だけのお気に入りが見つかる全6色のカラーバリエーション
従来モデルでもご好評をいただいていたカフェラテやフォレストグリーンなどの人気カラーもデザインをさらにブラッシュアップしてご用意しました。また、本モデルで初登場となるホワイトキャメルは、北欧のエッセンスも感じられるスタイリッシュな仕上がりです。あなたの日常に自然と溶け込む”お気に入り”をぜひ見つけてください。
◆プロモーション動画
声優６名がイヤホンを演じるプロモーション動画「Always you, Always colorful.」を2月27日（金）から順次公開いたします。早見沙織さん、雨宮天さん、木村良平さん、小林千晃さん、土岐隼一さん、下野紘さんの６名がイヤホンとして将来の自分の持ち主を想像する物語となっています。
プロモーション動画は当社公式Youtubeチャンネル （https://www.youtube.com/user/audiotechnicajapan）にて公開いたします。
予告編 公開中
早見沙織×雨宮天「癒しと冒険」編 2月27日（金）18:00公開予定
木村良平×小林千晃「挑戦と集中」編 3月3日（火）18:00公開予定
土岐隼一×下野紘「ときめきと寄り添い」編 3月6日（金）18:00公開予定
＜スペシャル企画：限定音声ガイダンス実施決定！＞
スペシャル企画として、雨宮天さん/木村良平さんの２名によるオリジナル音声ガイダンスを当社専用アプリ「Connect」にて期間限定で無料配信予定です。
詳細に関しては弊社ホームページにてお知らせいたします。
配信期間：４月17日（金）10:00〜８月18日（火）16:59まで予定
注意事項
・オリジナル音声ガイダンスは期間限定配信、及び『ATH-SQ1TW2NC』でのみダウンロード可能です。
・オリジナル音声ガイダンスは製品のメモリ内にアプリ経由で保存され、音声を切り替えることでファームウェアが書き換えられ、ご利用いただけます。配信期間中は自由に音声ガイダンスの切り替えが可能ですが、配信期間終了後はダウンロードできなくなるため、通常の音声ガイダンスへ切り替えた場合、雨宮天さん/木村良平さんのオリジナル音声ガイダンスへ戻せなくなります。
・配信期間終了後に製品のファームウェアアップデートを実行した場合、また故障による修理を依頼され、代替などの修理となった場合、音声ガイダンスは通常の音声ガイダンスとなり、雨宮天さん/木村良平さんのオリジナル音声ガイダンスをご利用できなくなります。 上記を充分にご注意の上、ご理解並びにご了承をお願いいたします。
＜公式オンラインストア限定 ATH-SQ1TW2NC 発売記念キャンペーン＞
2026年2月19日(木) 10:00〜 3月6日(金) 23:59の期間中、オーディオテクニカ公式オンラインストアにて、『ATH-SQ1TW2NC』をご予約・ご購入いただいた方にもれなく、Audio-Technica オリジナル『ミニポーチ』をプレゼントいたします。本クロスは、オーディオテクニカの完全ワイヤレスをスマートに収納でき、バッグに取り付け可能なカラビナ付属、手軽に持ち運べます。大切なオーディオ製品の持ち運びにぜひご活用ください。
【ATH-SQ1TW2NC 製品概要】
どんな瞬間も、私らしく彩る。
気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン
2月27日発売
ワイヤレスイヤホン
ATH-SQ1TW2NC オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-SQ1TW2NC
＜特長＞
■周囲の雑音を抑えるアクティブノイズキャンセリング機能
■気持ちを切り替える、音のショートカット機能
■集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能
■タイムマネジメントの新習慣、プライベートタイマー機能
■充電ケースを置くだけ、ワイヤレス充電対応
■人間工学に基づいた設計で快適な装着感をキープ
■外の音を自然に取り込みながら、BGM感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能
■イヤホンを着けたまま、会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能
■誤操作防止のためのタッチセンサーロックシステム
■イヤホン紛失を防止する「置き忘れアラート」
■イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能
■音と映像のずれを抑える低遅延モード
■自分の声をイヤホンで聴くことで、自然に話せるサイドトーン機能
■水で洗えるIPX5*相当の防水性能（イヤホンのみ）
*IPX5相当とは、噴流に対して保護されていることを意味します。 お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。また、完全防水ではありません。
■2台の機器へ同時に接続、マルチポイント対応
【プロモーション動画出演声優プロフィール】
■雨宮天（あまみや そら）
ミュージックレイン所属。8月28日生まれ。東京都出身。
声優のみならず、歌手としても活躍。声優としての主な出演作は『一週間フレンズ。』（藤宮香織役）、『東京喰種トーキョーグール』（霧島董香役）、『七つの大罪』（エリザベス役）、『この素晴らしい世界に祝福を！』（アクア役）、『彼女、お借りします』（水原千鶴役）、『よふかしのうた』（七草ナズナ役）など。
■木村良平（きむら りょうへい）
3歳で劇団ひまわりに入団。 子役としてテレビ・CM・舞台、声優としても多数の吹き替え作品に出演。 現在では、数々の人気アニメ作品で主演・メインキャラクターを演じる実力派声優として活躍中。 代表作は、『東のエデン』（滝沢朗役）、『ハイキュー！！』（木兎光太郎役）、『ULTRAMAN』（早田進次郎役）、『地獄楽』（亜左弔兵衛役）など。
■小林 千晃（こばやし ちあき）
大沢事務所所属。6月4日生まれ。神奈川県横浜市出身。 主な出演作品は、『光が死んだ夏』（辻中佳紀役）、『WIND BREAKER』（佐狐浩太役）、『葬送のフリーレン』（シュタルク役)、『地獄楽』（画眉丸)など。
■下野 紘（しもの ひろ）
アイムエンタープライズ所属。4月21日生まれ。東京都出身。 主な代表作は、『鬼滅の刃』（我妻善逸役）、『僕のヒーローアカデミア シリーズ』（荼毘役）、 『進撃の巨人シリーズ』（コニー・スプリンガー役）、『うたの☆プリンスさまっ♪ シリーズ』（来栖翔役）、『ズートピア2』（ゲイリー役）、『TBS・CDTVライブ！ライブ！』（ナレーション）など。
■土岐隼一（とき しゅんいち）
WITH LINE所属。5月7日生まれ。東京都出身。 2014年に声優デビュー。2019年からポニーキャニオンにて歌手としても活動中。 主な出演作品は、アニメ『拷問バイトくんの日常』（セロ役）、アニメ『転生したらドラゴンの卵だった〜最強以外目指さねぇ〜』（イルシア役）、アニメ『桃源暗鬼』（桃寺神門役）、ゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』（神代類役）など。
■早見沙織（はやみ さおり）
アイムエンタープライズ所属。5月29日生まれ。東京都出身。 主な代表作は、『SPY×FAMILY』（ヨル・フォージャー役）、『鬼滅の刃』（胡蝶しのぶ役）、 『プレデター：バッドランド』（ティア）、『魔術師クノンは見えている』（クノン・グリオン役）」、『多聞くん今どっち！？』（木下うたげ役）、『超かぐや！』（月見ヤチヨ役）、など。
関連リンク
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-SQ1TW2NC
