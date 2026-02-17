光学コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月12に「光学コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。光学コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
光学コーティング市場の概要
光学コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、光学コーティング市場規模は 2035 年に約 259 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 光学コーティング市場規模は約 125億米ドルとなっています。光学コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、光学コーティング市場のシェア拡大は、世界中で高度運転支援システム（ADAS）や自動運転車への需要が高まっていることが要因となっています。車両へのカメラ、赤外線センサー、ヘッドアップディスプレイ、LiDARなどの搭載が進むにつれ、透明度の向上、グレアの低減、センサー精度の向上を実現する高性能光学コーティングへの需要が高まっています。
光学コーティングに関する市場調査によると、家電やスマートデバイスの急速な普及、医療とヘルスケア分野における画像処理への光学コーティングの採用拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。太陽光発電や再生可能エネルギー分野の急速な成長、そして高度な光学コーティングの開発への投資増加も市場成長を後押ししています。
しかし、酸化チタン、酸化インジウム、銀といった主要原材料の価格変動は、コスト見積もりや収益性に影響を与える可能性があります。これにより、生産の遅延や供給不足が発生し、市場全体の生産活動が阻害され、市場成長が妨げられる恐れがあります。
光学コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
光学コーティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光学コーティングの市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、技術別と地域別に分割されています。
アプリケーション別に基づいて、光学コーティング市場は、家電、航空宇宙と防衛、太陽エネルギー、医療機器、その他に分割されています。中でも、家電分野は、世界的に、特に新興国における電子機器の販売増加により、予測期間中に約38%の市場シェアを占めると予想されています。例えば、インドでは、電子機器と情報技術省（MeitY）が2026年初頭にECMS（電子機器製造促進スキーム）に基づき22件の新規承認を行ったように、電子機器および部品製造への投資が大幅に加速しています。
光学コーティングの地域市場の見通し
