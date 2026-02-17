【オリックス】「働きながらの子育て」を五・七・五の川柳にしてみませんか？ 第10回「オリックス 働くパパママ川柳」募集開始

大賞は賞金20万円と宿泊券、ほかにも便利家電やお肉など豪華賞品プレゼント！オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：郄橋 英丈）は、2026年2月17日（火）〜3月16日（月）の期間、第10回「オリックス 働くパパママ川柳」を募集しますので、お知らせします。「オリックス 働くパパママ川柳」は、働きながらの子育てに奮闘するパパとママ、家族の日常をテーマとする公募川柳です。幅広い世代の皆さまから多様な視点でご応募いただいた川柳を発表することで、仕事や家族との向き合い方を前向きに考えるきっかけを創出してきました。2017年にスタートし、今年で第10回を迎えます。



























特別審査員は、尾藤 川柳さん（十六代目川柳 川柳公論社主宰）、田中 裕二さん（タレント「爆笑問題」）、浜田 敬子さん（ジャーナリスト）に引き続きご参加いただくほか、新たに真野 恵里菜さん（俳優）をお迎えします。現在1歳のお子さんを育てる真野さんは、1991年生まれの34歳。これから「働きながらの子育て」に向き合う世代の一人として、等身大のリアルな視点にもとづくご意見をいただきたいと考え、このたび特別審査員に加わっていただくことが決定しました。今年も「大賞」のほか、「パパママ目線賞」「子ども目線賞」「じぃじばぁば目線賞」「見守る目線賞」などの表彰を予定。働くパパママの実体験はもちろん、ご家族や職場の同僚、地域の方々などの多様な視点から「働きながらの子育て」を描写した作品をお待ちしています。さらに「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウント（@orix_senryu）では、抽選で500名様に「Amazonギフトカード1,000円分」が当たるキャンペーンも実施。ぜひご応募ください。また、オリックスグループの全国各地のお取引先より、「働くパパママ川柳」に共感いただいた株式会社ドウシシャ、株式会社やずや、リベラグループ株式会社にご協賛いただきました。オリックスグループは1964年の創業以来、金融、環境エネルギー、自動車、不動産などのさまざまな事業・サービスの提供を通して、企業の経営課題の解決に貢献してきました。こうして築き上げた全国各地の企業とのつながりを本企画に生かし、協賛企業の皆さまとともに、「働くパパママ」をはじめとしたすべての人々が生き生きと働き続けられる社会づくりに貢献していきます。■「オリックス 働くパパママ川柳」概要働きながら子育てをする中で生まれる感謝の気持ちや、笑いのネタ、ちょっとグチってみたいことを五・七・五の川柳で自由に表現してください。既婚未婚、年齢は問いません。ご自身の経験はもちろん、ご家族や職場などの身近な働くパパママを見て思うことでもかまいません。〜前回の受賞作品（一部）〜預け先 年収キャリア 壁だらけ 三毛頭（38歳・女性）迎えでしょ 部下の子思う 神上司 たくぱぱ（30歳・男性）電アシの 鬼形相に 道譲る いーりゃん（58歳・男性）※ 歴代の受賞作品は、「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイトでご覧いただけます。（ https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/result/ 【主催】オリックスグループ【協賛】

オリックスグループの全国各地のお取引先企業より、「働くパパママ川柳」に共感いただいた3社の皆さまにご協賛いただきました。

















【後援】



朝日新聞社













■応募方法インターネットまたは郵便はがきのいずれかでご応募ください。1回につき6句まで、期間中は何度でもご応募いただけます。【インターネット】「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイトhttps://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/【郵便はがき】郵便番号、住所、氏名・フリガナ、雅号（ペンネーム）、性別、年齢、e-mailアドレス、電話番号を明記のうえ、1枚のはがきに川柳（6句まで）を書いて、以下の宛先までお送りください。

〒163-0210 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階



「オリックス 働くパパママ川柳」運営事務局（朝日カルチャーセンター内）























































































































































































※ 応募に関する注意事項は、「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイトをご覧ください。（https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/entry/）■応募期間2026年2月17日（火）〜3月16日（月）※ 郵便はがきは3月16日（月）必着、インターネットは同日23:59までにご応募ください。■発表2026年5月下旬（予定）■表彰・賞品【大賞（1句）】賞金 20万円副賞 ORIX HOTELS & RESORTSの4施設から選べる1泊2食付きホテル宿泊券（1組2名様分）【パパママ目線賞（6句）】便利家電とお肉から選べるプレゼント働くパパママを応援する3つのプレゼントをご用意しました。ご家族のライフスタイルに合わせて、3種類の賞品から1つお選びいただけます。【子ども目線賞（1句）】ブルーノ コンパクトグリルホットプレート セラミックコート鍋セット グレージュ【じぃじばぁば目線賞（1句）】MYTREX MEDI NECK EMS電動ネックストレッチャー【見守る目線賞（1句）】デロンギ クレシドラ ドリップコーヒーメーカー シルバー【優秀賞（7句）】Amazonギフトカード 1万円分【協賛社特別賞（3句）】オリックスグループの全国各地のお取引先企業より、「働くパパママ川柳」に共感いただいた3社の皆さまにご協賛いただき、「働くパパママ」を応援するプレゼントをご用意しました。※ 賞品に関する注意事項は、「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイトをご覧ください。（https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/entry/）■選考「オリックス 働くパパママ川柳」運営事務局、特別審査員【特別審査員】【真野 恵里菜さん コメント】記念すべき第10回の節目に審査員として参加させていただけること、とても嬉しく思います。私自身も1歳の子どもがいて初めての子育ての真っ只中なので、日々感じる喜びや葛藤などに共感しながら作品を拝見できることを楽しみにしています。働くパパママのリアルな思いに触れられることが、今からとても待ち遠しいです。プロフィール：1991年4月11日生まれ、神奈川県出身。堤幸彦監督による「キバコの会」「SPEC」シリーズなどへの出演を通じ、繊細な感情表現と確かな演技力が高く評価される。そのほかの主な出演作に、連続テレビ小説「とと姉ちゃん」、ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」「彼氏をローンで買いました」、映画「青の帰り道」などがある。2018年にサッカー選手・柴崎岳氏と結婚。その後、スペインでの生活を送り、現在は日本に帰国。2024年7月に第一子を出産。子育てに奮闘中。■「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウント プレゼントキャンペーンについて「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウントでは、第10回「オリックス 働くパパママ川柳」の開催を記念して、抽選で合計500名様に「Amazonギフトカード1,000円分」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。ぜひご応募ください。【アカウント概要】「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウント（@orix_senryu）https://x.com/orix_senryu【キャンペーン概要】「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストしてください。リポスト後、指定の投稿にある画像をクリックして川柳をご応募いただいた方は、その場で抽選結果をご確認いただけます。応募方法の詳細や応募規約は、「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウントをご覧ください。（https://x.com/orix_senryu）【キャンペーン期間】2026年2月17日（火）12:00〜3月16日（月）23:59■過去9年間に寄せられた約50万句の分析レポートを公開このたび第10回の開催を機に、過去9年間にわたり蓄積された応募作品（約50万句）を通して、仕事と子育てを取り巻く環境変化を分析しました。「オリックス 働くパパママ川柳」の第1回・第2回（2017年・2018年）と第8回・第9回（2024年・2025年）の応募作品を比較すると、「テレワーク」「AI」「じぃじばぁば（祖父母）」「パパ育休」「タイパ」などのキーワードの出現回数が増加。応募作品の表現内容からは、便利なサービスやテクノロジーを活用して時間を生み出すとともに、家族のリソースを総動員して「働きながらの子育て」に向き合うスタイルが見て取れます。これからの少子高齢化社会おいては、テクノロジーの活用による負担軽減や周囲の力を上手く借りるための仕組みの拡充が求められます。そして、パパママだけが家庭の問題として育児を抱え込む時代は終わり、「社会全体で子どもを育てる時代」が到来することが期待されます。分析結果の詳細は、後日「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイトにて公開予定です。【川柳が映し出す、働きながらの子育て「3つの進化フェーズ」】【応募作品キーワード別分析】※ 各キーワードの出現回数は、関連する意味をもつキーワードの出現回数を合算した数値となります。例：「テレワーク」はリモート・ウェブ会議・在宅など。「EC/宅配」はUber・配達・デリバリーなど。※ 「パパ育休」は、「応募者が男性かつ『育休』関連キーワードを含むもの」と「男性を意味する語（パパ、夫など）と『育休』関連キーワードを両方含むもの」を合算し、重複を除外した数値となります。本件に関するお問合わせ先＜報道関係者からのお問い合わせ先＞オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167＜「オリックス 働くパパママ川柳」ウェブサイト＞https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/関連リンクオリックス 働くパパママ川柳│オリックス株式会社https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/senryu/「オリックス 働くパパママ川柳」公式Xアカウント（@orix_senryu）https://x.com/orix_senryu