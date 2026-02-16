こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
びわこ成蹊スポーツ大学が「スポーツデータ分析コンテスト」公開審査会を実施 ― コーチングコース3年次生の山本将大さんが最優秀賞
びわこ成蹊スポーツ大学（滋賀県大津市）は2月6日、同大の学生を対象とした「スポーツデータ分析コンテスト」の公開審査会を開催した。このコンテストは今回で3回目となるもので、参加学生らはスポーツデータを活用した分析力と発想力を競う。当日は予選を突破した5組によるプレゼンテーションが行われ、審査の結果、「映像・データ分析部門」ではコーチングコース3年次生の山本将大さんが最優秀賞を受賞。また「一発解説部門」では、コーチングコース3年次生の山本剛大さんが最優秀賞に輝いた。
スポーツの現場では近年、アスリートの動きや競技中のプレーをデータや映像で可視化し、パフォーマンス向上や戦術分析に活用する「アナリスト」への注目が高まっている。こうした中、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の認定校として、びわこ成蹊スポーツ大学では2023年度から、学生を対象とした「スポーツデータ分析コンテスト」を実施している。
同コンテストは学生たちの創造力と実践力を育むことを目的としたもの。前回から「映像・データ分析部門」と「一発解説部門」の2部門となり、スポーツ現場で求められるデータ活用スキルを競う
公開審査会当日は、事前に行われた予選を通過した学生らがプレゼンテーションを披露。審査員らは質疑応答も踏まえ、データの収集・整理・考察・提案までのプロセスを評価。その結果、「映像・データ分析部門」ではコーチングコース3年次生の山本将大さんが最優秀賞を受賞した。
山本将大さんは男子バスケットボール部に所属しているが、今回のコンテストでは男子ハンドボール部のデータを用いて分析に挑戦。競技特性を踏まえたデータの読み取りと、論理的かつ分かりやすい構成が高く評価された。また、ハンドボールとバスケットボールという異なる競技の学生4名による混成チームで取り組んだ点も、同大ならではの学びの形として印象的な発表だった。
今回のコンテストは、学生がデータサイエンスの実践力を高めるだけでなく、競技を越えた視点や協働の価値を学ぶ機会となった。
同大では今後も、データ分析を通じた教育の強化とスポーツ現場で活躍できる人材育成に取り組んでいく。
＜映像・データ分析部門＞
■最優秀賞
・発表テーマ：『勝利の裏側を科学する』
・受賞者：山本 将大さん（3年次生 コーチングコース）
・受賞コメント
はじめに、このような素晴らしい賞を頂いたこと、データ分析コンテストを開催してくださった関係者の皆さまに感謝しています。コンテストの発表を通して、他の参加者の分析視点や発想から多くの刺激や学びを得ることができました。
私は男子バスケットボール部に所属していますが、以前から様々なスポーツに興味があり、今回、思い切ってハンドボールの分析にチャレンジしました。男子ハンドボール部のデータを扱い、競技の枠を越えた繋がりや学びを得ることが出来たことはとても貴重な経験となりました。
今回の経験を通して、競技の垣根を越えて学びを深めることの大切さや、スポーツに対して新たな視点が生まれる面白さを実感しました。今後、びわスポだからこそ出来る競技種目の枠を超えた繋がりや交流を活性化して、データ分析やアナリストの活動、そして大学全体での学びがより良いものになっていけば嬉しいかぎりです。
■優秀賞
・発表テーマ：『オフェンスにおけるボールスイング数とオフェンスの成功率』
・受賞者：平田 俊介さん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・発表テーマ：『AI姿勢判別ソフトによる円盤投げリリースパラメーター算出の妥当性検証』
・受賞者：高橋 佳愛さん（1年次生）
■予選通過
・発表テーマ：『100ｍ走におけるピッチ・ストライド分析』
・受賞者：石原 陽翔さん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■予選通過
・発表テーマ：『サーブレシーブの質が攻撃に与える影響』
・受賞者：滝川 莉央さん（1年次生）
＜一発解説部門＞
■ 最優秀賞
・タイトル：『現代バスケットボールにおけるピックアンドロールの有効性について』
・受賞者：山本 剛大さん（3年次生 コーチングコース）
■優秀賞
・タイトル：『Defを崩すモデルプレー』
・受賞者：森屋 かりんさん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『オリックスバファローズの山岡泰輔選手と自分のフォーム比較』
・受賞者：行武 幸晟さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『サッカーにおけるハイテンポな崩しからのゴール』
・受賞者：前田 浩志朗さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『これぞ京都サンガF.C.！プレスからのスーパーゴール』
・受賞者：西村 魁人さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
（関連記事）
・びわこ成蹊スポーツ大学が「スポーツデータ分析コンテスト」と「びわスポ・ムービーコンテスト」を実施 ― スポーツとデータの融合による革新的な教育を推進（2025.02.18）
https://www.u-presscenter.jp/article/11509
▼本件に関する問い合わせ先
企画広報部
大峯有次郎
住所：滋賀県大津市北比良1204
TEL：077-596-8421
メール：kikakukouhou@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同コンテストは学生たちの創造力と実践力を育むことを目的としたもの。前回から「映像・データ分析部門」と「一発解説部門」の2部門となり、スポーツ現場で求められるデータ活用スキルを競う
公開審査会当日は、事前に行われた予選を通過した学生らがプレゼンテーションを披露。審査員らは質疑応答も踏まえ、データの収集・整理・考察・提案までのプロセスを評価。その結果、「映像・データ分析部門」ではコーチングコース3年次生の山本将大さんが最優秀賞を受賞した。
山本将大さんは男子バスケットボール部に所属しているが、今回のコンテストでは男子ハンドボール部のデータを用いて分析に挑戦。競技特性を踏まえたデータの読み取りと、論理的かつ分かりやすい構成が高く評価された。また、ハンドボールとバスケットボールという異なる競技の学生4名による混成チームで取り組んだ点も、同大ならではの学びの形として印象的な発表だった。
今回のコンテストは、学生がデータサイエンスの実践力を高めるだけでなく、競技を越えた視点や協働の価値を学ぶ機会となった。
同大では今後も、データ分析を通じた教育の強化とスポーツ現場で活躍できる人材育成に取り組んでいく。
＜映像・データ分析部門＞
■最優秀賞
・発表テーマ：『勝利の裏側を科学する』
・受賞者：山本 将大さん（3年次生 コーチングコース）
・受賞コメント
はじめに、このような素晴らしい賞を頂いたこと、データ分析コンテストを開催してくださった関係者の皆さまに感謝しています。コンテストの発表を通して、他の参加者の分析視点や発想から多くの刺激や学びを得ることができました。
私は男子バスケットボール部に所属していますが、以前から様々なスポーツに興味があり、今回、思い切ってハンドボールの分析にチャレンジしました。男子ハンドボール部のデータを扱い、競技の枠を越えた繋がりや学びを得ることが出来たことはとても貴重な経験となりました。
今回の経験を通して、競技の垣根を越えて学びを深めることの大切さや、スポーツに対して新たな視点が生まれる面白さを実感しました。今後、びわスポだからこそ出来る競技種目の枠を超えた繋がりや交流を活性化して、データ分析やアナリストの活動、そして大学全体での学びがより良いものになっていけば嬉しいかぎりです。
■優秀賞
・発表テーマ：『オフェンスにおけるボールスイング数とオフェンスの成功率』
・受賞者：平田 俊介さん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・発表テーマ：『AI姿勢判別ソフトによる円盤投げリリースパラメーター算出の妥当性検証』
・受賞者：高橋 佳愛さん（1年次生）
■予選通過
・発表テーマ：『100ｍ走におけるピッチ・ストライド分析』
・受賞者：石原 陽翔さん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■予選通過
・発表テーマ：『サーブレシーブの質が攻撃に与える影響』
・受賞者：滝川 莉央さん（1年次生）
＜一発解説部門＞
■ 最優秀賞
・タイトル：『現代バスケットボールにおけるピックアンドロールの有効性について』
・受賞者：山本 剛大さん（3年次生 コーチングコース）
■優秀賞
・タイトル：『Defを崩すモデルプレー』
・受賞者：森屋 かりんさん（2年次生 スポーツパフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『オリックスバファローズの山岡泰輔選手と自分のフォーム比較』
・受賞者：行武 幸晟さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『サッカーにおけるハイテンポな崩しからのゴール』
・受賞者：前田 浩志朗さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
■優秀賞
・タイトル：『これぞ京都サンガF.C.！プレスからのスーパーゴール』
・受賞者：西村 魁人さん（2年次生 パフォーマンス分析コース）
（関連記事）
・びわこ成蹊スポーツ大学が「スポーツデータ分析コンテスト」と「びわスポ・ムービーコンテスト」を実施 ― スポーツとデータの融合による革新的な教育を推進（2025.02.18）
https://www.u-presscenter.jp/article/11509
▼本件に関する問い合わせ先
企画広報部
大峯有次郎
住所：滋賀県大津市北比良1204
TEL：077-596-8421
メール：kikakukouhou@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/