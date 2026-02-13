施設名称

ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～

分類

ジェットコースター

場所

NIO(ニオー)横

着工予定

2026年6月

オープン予定

2028年3月

圧倒的「浮遊感×爽快感」

『ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～』は荒れ狂う海のように浮き沈みの多い走路が特徴的で、ふわっと浮き上がる浮遊感「エアタイム」が最大の魅力です。またファーストドロップから最後まで、減速することなくノンストップで駆け抜けていく疾走感を体験できる爽快感抜群のアトラクションです。

「鋼×木」のハイブリッドコースター

鋼鉄製の支柱と木製の走路を組み合わせたハイブリッド構造を採用しており、支柱を鉄にすることで揺れを軽減しつつ、木製走路ならではの乗り心地を体感することができます。また、海を思わせる支柱のコバルトブルーと、走路に使用されるサザンイエローパインのカラーリングのコントラストはアート性に優れています。

こどもからシニアまで楽しめる全世代型コースター

身長制限はあるものの年齢制限はなく、スピード感やコース展開においても幅広い世代の方にお楽しみいただけます。

世界的受賞歴を誇るGCIが手がける乗車体験

本コースターは、「Amusement Today」が主催する世界中の優れたアミューズメント施設を表彰する「ゴールデンチケットアワード」で数々の受賞歴を誇るジェットコースター製作会社「Great Coasters International, Inc」が日本で初めて手掛けるハイブリッドコースターです。

今年7月に開園60周年を迎えるグリーンランドの更なる進化にどうぞご期待ください。

総工費

約30億円

製造会社

Great Coasters International, Inc(アメリカ合衆国)

施工会社

サノヤス・ライド株式会社(本社:大阪府)

全長

620.8m

最高部高さ

19.3m

最高速度

66.5km/h

所要時間

約1分10秒

乗車定員

2人乗り×8両＝16名 2編成

利用料金

回数券18枚

フリーパス利用

可

身長制限

120cm以上

年齢制限

なし

施設概要

https://goldenticketawards.com/2023-gta-winners/

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60周年を迎えます。夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。