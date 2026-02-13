神戸市でシネマコンプレックス「ＯＳシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷 伸雄）は、プログラボ教育事業運営委員会が運営するロボットプログラミング教室「プログラボ」（住所：大阪市福島区、代表者：株式会社ミマモルメ 代表取締役社長 藤井 啓詳）と、オーエスが展開する「CINE LAB（シネラボ）」とのコラボレーション企画として、ロボット教材『レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライム』を活用したワークショップを、2026年3月14日（土）にＯＳシネマズ神戸ハーバーランドのロビーにて開催します。

本ワークショップの魅力

本ワークショップは、2025年4月および9月に実施し、いずれも好評を博したロボットプログラミングワークショップの第3弾として開催します。これまでの開催を通して、子どもたちが楽しみながら主体的に取り組めるワークショップとして、多くの反響をいただきました。ロボット教材『レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライム』を使用し、子どもたちがロボットを自ら組み立て、プログラミングによって動かす体験を通じて、創造力・想像力・論理的思考力を楽しみながら触れていただきます。今回の舞台は「海」。「海底ローバー」に見立てたロボットを自分好みに組み立て、プログラミングによって海底をテーマにしたコースの上を走行させます。海底を進みながらお宝を回収するストーリー性のある内容のもと、アームの形や動かし方を工夫してロボットを改造します。組み立てる楽しさに加え、試行錯誤しながら作戦を考える面白さや、ロボットが思い通りに動いたときの達成感を味わえるワークショップです。はじめての子どもたちでも安心して参加でき、プログラミングの基礎を体験できます。

ワークショップの流れ

① テーマ・概要説明：5分② ｢海底ローバー｣の組み立て：15分③ 基本プログラミングの学習：5分④ 海底ミッションにチャレンジ：5分⑤ 発表・クロージング：20分

イベント概要

イベント名

ロボットプログラミングで創る！動かす！～海底をたんけんして、おたからをゲットしよう！～

開催日時

2026年3月14日（土）①10:00～11:20 ②13:30～14:50（所要時間：80分）

開催場所

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド ロビー中央 特設会場

対象

年長（5歳）～小学校3年生

定員

各回 10名

料金

1,000円(税込) ※会場までの交通費は各自でのご負担となります

お申し込み

右記 二次元コードまたは URL（https://lin.ee/YLeJXrK）よりLINE で「CINE LAB」を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください

主催

プログラボ教育事業運営委員会 株式会社ミマモルメ

共催

オーエス株式会社

※2月13日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

CINE LAB（シネラボ）

オーエスが映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。

プログラボ教育事業運営委員会 概要

■ 設立：2015年12月18日■ 代表者：株式会社ミマモルメ 代表取締役社長 藤井啓詳■ 事業内容：ロボットプログラミング教室「プログラボ」■ 教室数：全国80校以上（関西・関東他全国各地）■ URL：https://www.proglab.education■ Instagram：https://www.instagram.com/proglab.education/

株式会社ミマモルメ 会社概要

■ 本社：大阪市福島区福島3-14-24福島阪神ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階■ 設立：2017年8月8日■ 代表者：代表取締役社長 藤井啓詳■ 事業内容：あんしん事業（ミマモルメ）・教育事業（ロボットプログラミング教室「プログラボ」）■ URL：https://www.hanshin-anshin.jp/

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド（会場） 概要

■ 所在地：神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 神戸ハーバーランドumie サウスモール５階■ アクセス：JR神戸駅 中央改札口から徒歩約5分■ URL：https://www.oscinemas.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=21120■ X：https://twitter.com/OS_Cinemas @OS_Cinemas■ Instagram：https://www.instagram.com/os_cinemas/ ＠os_cinemas

オーエス株式会社 会社概要

■ 本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階■ 設立：1946年12月■ 代表者：代表取締役 金谷伸雄■ 拠点：大阪（本社）・兵庫・東京■ 事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業■ URL：https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社エリアマネジメント・ソリューション部 担当：大橋、高橋、竹田TEL：06-6361-3556 MAIL：oscustomer@osgroup.jp

https://newscast.jp/attachments/sCJimPPkOhkodZJgIqEf.pdfhttps://newscast.jp/attachments/hcWxd3fciXXZWrtg8Act.pdf