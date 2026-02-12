株式会社ジョイフル本田(本社：茨城県土浦市、代表取締役社長：平山 育夫、以下 ジョイフル本田)は、2026年2月25日(水)に荒川沖店のペット館を「Pet's CLOVER(ペッツクローバー)」(所在地：茨城県土浦市)としてリニューアルオープンいたします。





「Pet's CLOVER」は、“ペットのトータルライフサポート”をコンセプトに展開する、ジョイフル本田運営のペット専門店です。ペットオーナー様の視点から厳選した豊富な商品ラインアップにより、多くのお客様から高いご評価をいただいております。

本リニューアルでは、広い売場面積を活用し、商品・サービスともさらなる充実を図りました。従来のトリミングサロンやペットホテルに加え、これまで取り扱いのなかったセルフウォッシュルームを導入し、ペットと暮らす皆様をサポートする各種サービスをより一層強化いたしました。

また、犬猫の展示スペースについては、従来のケージ型から快適性を追求した「部屋型」へ変更。屋外ドッグランも新設いたします。さらに、衝動的な購入を防ぎ、ペットとの関係をより丁寧に築くための新たな提供スタイル「CLOVER STEP」を導入いたします。加えて、店内には動物病院を併設いたします。





ジョイフル本田は今後も、新商品や新サービスの導入に積極的に取り組み、ペットと飼い主様により添った店舗づくりを進めてまいります。





【店舗の特徴】

1) 犬猫の新しい提供スタイル「CLOVER STEP」を導入





「CLOVER STEP」は、Pet's CLOVERが取り組む新たな犬猫生体提供の仕組みです。

「かわいい！」という感情だけで衝動的に購入してしまう事態を抑制し、飼育への心構えと準備を促すことを目的としています。そのため、ご来店初日に犬猫をお引き渡しすることはございません。いくつかの段階(STEP)を踏んでいただくことで、ペットの一生に責任を持って迎え入れていただく仕組みです。

不幸な飼育放棄を減らすべく、当店では社会的課題の解決にも積極的に取り組んでいきます。





【CLOVER STEP】ご希望からお迎えまでの流れ





2) 「部屋型展示」と「行動展示」によるストレス軽減と快適性の提供

従来のケージ型展示をやめ、家庭のような安心感を再現した「部屋型展示」を導入。犬猫のストレスを軽減し、より快適な環境で展示いたします。また猫部屋上部には生体の習性を発揮できる「猫回廊」を設置いたしました。





3) 多様なサービス、豊富な生体取り扱いで快適なペットライフをサポート

快適で通いやすい店舗を目指し、トリミングサロン、ペットホテル、セルフウォッシュルームやドッグランなどの設備を整備。さらに動物病院併設によりペットライフを総合的にサポートします。

店内には犬猫をはじめ、鳥・小動物、魚、爬虫類生体を取り揃えております。





4) 健康を支える豊富な商品ラインアップ

アレルギー対応商品やオーガニック商品、年齢別・犬種／猫種別に対応した専門フードなど、ペットの健康を支える商品を幅広く取り揃えています。





★譲渡会への積極的な協力

当店では、飼い主に出会えない犬猫を1頭でも減らすため、譲渡会の開催場所を提供し、運営のサポートを行っています。ジョイフル本田としても多数の譲渡会を開催しており、これまでに約4,000頭の譲渡実績があります。





■店舗概要

所在地 ：茨城県土浦市中村南3丁目3-10

電話番号 ：029-841-2211

オープン日：2026年2月25日(水)

営業時間 ：9:00～20:00

定休日 ：無休(元日を除く)

売場面積 ：1,586m2(約480坪)

延床面積 ：2,161.13m2(約654坪)

駐車台数 ：1,240台(※店舗全エリア)

アクセス ：常磐自動車道「桜土浦インターチェンジ」より約4.5km(車で約10分)









【会社概要】

株式会社ジョイフル本田

代表者 ：代表取締役社長 平山 育夫(ひらやま いくお)

本社所在地：茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

設立年月日：1975年12月15日

事業内容 ：ホームセンター事業、住宅リフォーム事業

店舗数 ：ホームセンター 17店舗、専門小売店 13店舗、商業施設 1店舗