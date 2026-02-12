ベクスト株式会社(代表取締役社長：石井 哲、本社：東京都目黒区、以下 ベクスト)が提供するテキストマイニングツール「VextMiner」に音声認識機能が新たに搭載され、音声ファイルからの分析が可能になりました。これにより、VextMinerが対応するファイル形式はCSV・PDF・音声ファイルとなり、複数チャネルや複数部署にわたるデータ分析をこれまで以上に強力に支援します。





▼VextMiner上での音声認識イメージ





VextMiner上での音声認識イメージ









VextMinerに音声ファイルをアップロードすると、最新のAIエンジンを用いた音声認識が自動で実行され、指定フォーマットに沿う形式でテキストデータが出力されます。ZIPファイルによる複数音声の一括アップロードにも対応しており、大量の通話データも効率的にテキスト化することが可能です。音声データはVextMiner上で再生することができ、通話の聞き起こしや音声認識結果の確認に役立ちます。VextMinerのUIが刷新されたことも相まって、落ち着きのある視認性の良い画面で、複雑な操作がなくとも音声認識が行える設計となっています。

テキスト化されたデータは、会話内容そのままの状態で分析することも、要約を生成させて要約を中心として分析することもでき、分析目的や担当者のリテラシーに応じて柔軟に分析手法を選択できるようになっています。

今後は、システム連携による自動処理(バッチ機能)からの呼び出し拡張など、より大規模かつ運用負荷を抑えた音声分析基盤としての機能強化を予定しています。





音声認識機能は、テキストマイニングツール「VextMiner」のクラウド版上位プランとなる「VextCloud Premium」をご契約のお客様を対象に2026年1月29日(木)から先行提供を開始しており、他プランでも順次、標準機能として提供開始する予定です。





本稿で言及した音声認識機能やVextMiner含むVextシリーズのUI刷新については、以下のセミナーでデモを交えながらご紹介もしておりますので、宜しければぜひお申込みください。









■関連セミナー

「2025年度Vextシリーズユーザー事例発表会(オンライン配信)」

日程 ： 2026年2月13日(金) 14:00～16:00

会場 ： zoomウェビナー

詳細 ＆申込 ： https://www.vext.co.jp/seminar/5796/









■ベクストについて

ベクストは、テキストマイニング専門のソリューション＆コンサルティングベンダーです。その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト(現クオリカ株式会社)との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年にクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しています。

VOC分析ツール、自動要約、FAQ生成＆メンテナンスなど、さまざまなテキストマイニングソリューションを、業種を問わず700社超のトップ企業に提供してきました。近年は、最新の生成AIとテキストマイニング技術・ノウハウを融合した製品や機能開発を積極的に推進しております。





ベクスト株式会社

代表取締役社長： 石井 哲

設立 ： 2013年3月

本社 ： 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7F

URL ： https://www.vext.co.jp