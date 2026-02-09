¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥í¥ó³«¶È´õË¾¼Ô¸þ¤±¥Ü¥Ç¥£¹ÖºÂ¤òÅìµþËÜÉô¹»¤Ç³«ºÅ ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¼õ¹Ö¤â½¸¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñº¹ÊÌ²½¤Ø¤Î´Ø¿´¹â¤Þ¤ë
¥µ¥í¥ó³«¶È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Öµ»½ÑÁªÂò¡×¤Î¸½¾ì¤«¤é
2026Ç¯2·î4Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡¦Åìµþ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥í¥ó³«¶È´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¹ÖºÂ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÅìµþ¶á¹Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤â¤ª¤ê¡¢¥µ¥í¥ó³«¶È¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÁª¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¹Ö¤ÎÆ°µ¡¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥ë¥Ï¥ó¥É»Ü½Ñ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¾¥µ¥í¥ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö³«¶È»þ¤«¤é¥á¥Ë¥åー¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥í¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü½ÑÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ÖºÂÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥Ï¥ó¥É¤È¤Î°ã¤¤¤¬¡ÈÍý²ò¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡É¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç°·¤¦¥Ð¥¶¥ë¥È¥¹¥Èー¥ó¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÐ¤Î·Á¾õ¤È²¹Ç®ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¼êµ»¤Î¤ß¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤Éô°Ì¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍýÏÀ¤È¼Âµ»¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥ªー¥ë¥Ï¥ó¥É¤È¤Î°ã¤¤¤¬ÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥í¥ó³«¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¾å¼ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆ¸½À¡¦ÀâÌÀÎÏ¡¦¸ú²Ì¤Î½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÉô¹»¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë»Ü½Ñ¼ê½ç¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥í¥ó¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëµ»½ÑÀß·×¤ò½Å»ë¤·¡¢³«¶È¸å¤Î¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤â¡¢¥µ¥í¥óÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤äµ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ÆâÍÆ¤Î¥Ü¥Ç¥£¹ÖºÂ¤Ï¼¡²ó2026Ç¯3·î¤Ë¤âÅìµþËÜÉô¹»¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥í¥ó³«¶È¤ä¥á¥Ë¥åー¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»Ü½Ñ¼Ô¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬°ú¤Â³¤¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÉô¹»¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹ÖºÂ³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î¼Á¤ÈºÆ¸½À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¶µ°é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È(R)¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.basaltschool-wellfit.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È
