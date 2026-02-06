アイコニア・ホスピタリティ 福島県いわき市「企業版ふるさと納税」を活用して寄附





日本全国184棟のホテル・旅館を運営するアイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）は、2025年11月28日（金）福島県いわき市に企業版ふるさと納税を活用し寄附をいたしました。1月16日（金）いわき市内で寄附受納および感謝状贈呈式が行われ、当社からは代表取締役会長の山本俊祐が出席。内田広之いわき市長から感謝状が贈呈されました。

■企業版ふるさと納税を活用した寄付の背景

2025年3月スパリゾートハワイアンズ（所在地：福島県いわき市）の運営を開始。いわき市への理解を深める中で、常磐炭鉱およびいわき市の文化・産業遺産の素晴らしさと歴史に共感し、「常磐炭鉱発祥の地を巡る旅」として常磐炭鉱の遺構跡地を巡るヘリテージツアーをリニューアルするなど、さまざまな企画を実施するなか、今後も末長くこの事業を継承していただきたい願いからこのたびの寄附に至りました。

■寄付概要

寄附先：福島県いわき市

寄附金額：2,500万円

寄附対象事業：「いわき市観光まちづくりビジョン」

事業内容：ヘリテージツーリズム推進のための人材育成、環境整備や石炭化石館（いわき市石炭・化石館 ほるる）改修等の市観光まちづくりビジョンの推進を行う取組み。



内田広之いわき市長より感謝状贈呈

■当社 代表取締役会長 山本俊祐のコメント

常磐炭鉱の産業遺産はいわき市の大きな財産であり、ヘリテージツーリズムガイドの後継者育成やいわき市石炭・化石館「ほるる」の改修など未来に向けた取り組みにご活用いただければと思います。

■いわき市ウェブサイト

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1752484709007/index.html

